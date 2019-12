AIXA LÓPEZ: Necesitamos servicios de calidad

Necesitamos servicios de calidad

***Debemos exigir que el Metro sea nuevamente la gran solución para Caracas.

Analicemos juntos – AIXA LÓPEZ

Es lamentable el grado de deterioro en que se hallan todos los servicios públicos en el país. No hay un solo servicio que se salve: el agua, luz, gas, el transporte aéreo y marítimo, el urbano y suburbano. Todos tienen problemas. Y ni hablar del Metro de Caracas, del cual es triste hablar porque a este servicio (que fue orgullo de los caraqueños y venezolanos) era la gran solución para Caracas. El usuario, al montarse en el metro, se transformaba: había respeto a las normas; la caballerosidad siempre estaba presente; pero ahora en estos momentos el Metro está en condiciones muy precarias, con muchas fallas. Los usuarios deben esperar mucho tiempo para usar dicho servicio. Realmente es un milagro que aún funcione. La ingeniería venezolana y el sistema contratado fueron de tan buena calidad, que con escaso mantenimiento después de 20 años, aún transporta a las personas masivamente; pero en tan malas condiciones que es insoportable su uso.

Los usuarios hoy en día comparan el servicio que presta el Metro con los trenes donde los nazis transportaban a los judíos a los campos de concentración. ¡Imagínense semejante comparación! ¡Qué tristeza! Hasta dónde llegamos para escuchar esa expresión. Los vagones del Metro ya no cuentan con el servicio de aire acondicionado. La mayoría de los vagones están dañados. No se le hace mantenimiento a las vías. El tiempo de espera es muy largo. Las escaleras mecánicas en su mayoría no funcionan. La inseguridad cada día es mayor. No se ve personal del Metro atendiendo a los usuarios como lo hacían en un pasado no muy lejano.

Estas graves fallas que se vienen denunciando traen sus consecuencias y una de ellas son los accidentes que pueden ocurrir, como el descarrilamiento de un vagón que dejó a 6 personas heridas. Gracias a Dios no fue más grave el daño. La falta de mantenimiento y supervisión brillan por su ausencia en el Metro de Caracas.

Todos somos usuarios y nuestra responsabilidad es exigir un transporte subterráneo óptimo y digno, que cumpla su función. Debemos exigir un plan de mantenimiento de la infraestructura así como de los trenes para no exponer nuestra vida al usarlos. Hay que recuperar el nivel de calidad que debe tener un transporte subterráneo, garantizando la funcionalidad y seguridad que debe mantener.