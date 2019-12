RAFAEL SIMÓN JIMÉNEZ: La lucha tiene que ser por elecciones libres y limpias

La lucha tiene que ser por elecciones libres y limpias

Tiempo de verdades – Rafael Simón Jiménez

El venidero año, por imperativo constitucional deben realizarse elecciones parlamentarias en Venezuela. La Asamblea Nacional, que ha sido el eje de la resistencia y la referencia de liderazgo para la Venezuela democrática, cumple su quinto año de gestión; por tanto los electores deben relegitimar al cuerpo legislativo, que debe preservarse como el escenario que impulse las luchas por la transición democrática en Venezuela.

Hace un año la instalación de la Asamblea Nacional, y la elección de una nueva directiva encabezada por el joven diputado Juan Guaidó, significó un despertar colectivo de las fuerzas democráticas, que respaldaron ese nobel liderazgo con movilizaciones y acciones de calle, tras la consigna trazada como ruta hacia la transición: cese de la usurpación-gobierno de Transición y elecciones libres, la cual parecía factible a la luz del respaldo nacional e internacional agrupado en torno al Presidente del Parlamento.

A pesar del despliegue del respaldo popular en las calles de Venezuela, y de algunas defecciones en la Fuerza Armada Nacional – auténtico sostén del régimen– así como de las presiones y sanciones internacionales, pronto quedó en evidencia que no existían las fuerzas suficientes para cesar la usurpación, que en pocas palabras significaba la salida de Nicolás Maduro del poder. Era evidente, como ahora se reconoce, que al momento de diseñar la estrategia y sus objetivos, no se valoraron adecuada y realistamente los factores de respaldo, ni la correlación de fuerzas, lo cual inexorablemente conduce al voluntarismo y el subjetivismo, y estos a la derrota, si no se es capaz de introducir oportunamente las enmiendas, correcciones y reelaboración de la estrategia, ajustándola a la realidad.

Un año después, el gobierno de Maduro, fracasado, desacreditado y con altísimos índices de repudio popular se mantiene en el poder, mientras las fuerzas y el liderazgo opositor acusan las consecuencias del desgaste y el fracaso en la consecución de las metas trazadas. Todo ello cuando parece evidente que Juan Guaidó será de nuevo reelecto al frente del parlamento el próximo enero, que es el último año del periodo legislativo. Esto le obliga a él y a las fuerzas que lo respaldan a definir de cara al 2020 año electoral una nueva conducta, que tenga como propósito esencial revalidar la mayoría parlamentaria que permita preservar a la AN como única institución legitima de Venezuela y centro de la política para el rescate de la democracia.

Quedarse “pegao” en la estrategia del cese de la usurpación o en la más irresponsable aun de abstención electoral, puede traer consecuencias demoledoras para una Venezuela que en su inmensa mayoría clama por una transición que ponga fin a la tragedia que vivimos. La lucha por elecciones libres y limpias debe ser el eje de la rectificación y reformulación de la estrategia democrática. Presionar con todas las fuerzas posibles y en todos los escenarios por el nombramiento de un nuevo CNE que dé garantías mínimas de imparcialidad, exigir la revisión y depuración del Registro Electoral, el reequilibrio de los organismos comiciales, la supervisión internacional, normativa de cumplimiento obligatorio para el control del ventajismo gubernamental, en fin lograr un escenario donde ese más del 80 % de venezolanos que quieren cambio puedan expresarse fidedignamente y con respeto por su voto.

El dilema para las fuerzas opositoras es muy sencillo: o reiteramos los mismos errores ya cometidos y seguimos con la cantaleta del cese de la Usurpación, que todos queremos, pero que se ha mostrado improbable; o hacemos una rectificación, un viraje, una reformulación de la estrategia colocando la exigencia de elecciones libres y limpias y la defensa de nuestra mayoría en la AN, como objetivos alcanzables, que sin duda en el corto plazo conducirán al cese de la usurpación.