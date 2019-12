AIXA LÓPEZ: Recuperar Venezuela

Recuperar Venezuela

Analicemos – AIXA LÓPEZ

Lo que está aconteciendo hoy en el país se asemeja a lo que en el año 1955 Miguel Otero Silva describió en su novela “Casas muertas”. En ella refleja la entonces situación del país en retraso. Por ello creo propicio en mi columna de hoy copiar este extraordinario fragmento de la novela, que lamentablemente se parece a la situación de horror que se vive hoy en nuestra Venezuela.

A continuación el fragmento: “Yo no vi las casas, ni vi las ruinas. Yo sólo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido cuatro bárbaros, veinte bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado cómo los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice”.

“Los estudiantes dejaron sus casas y sus libros y sus novias, para hundirse en los calabozos de la Rotunda y del Castillo, para que los mataran de un tiro, para que los mandaran a morirse en Palenque. Sería un crimen dejarlo solos. Este fragmento me estremece, hoy día se contabilizan cientos de jóvenes que salieron a protestar por un mejor país y están presos, siendo violados sus derechos humanos”.

“Los que mandan son cuatro, veinte, cien, diez mil. Pero los otros, los que soportamos los planazos y bajamos la cabeza, somos tres millones. Yo sí creo que se puede hacer algo. Yo no soy un iluso, ni un poeta del pueblo, sino un llanero que se gana la vida con sus manos, que ha criado becerros, que ha domado caballos. Y sé que se puede hacer algo. Yo no soy partidario de la guerra civil como sistema, pero en el momento presente Venezuela no tiene otra salida sino echar plomo. El civilismo de los estudiantes terminó en la cárcel. Los hombres dignos que han osado escribir, protestar, pensar, también están en la cárcel, o en el destierro, o en el cementerio. Se tortura, se roba, se mata, se exprime hasta la última gota de sangre del país. Eso es peor que la guerra civil. Y es también una guerra civil en la cual uno solo pega, mientras el otro, que somos casi todos los venezolanos, recibe los golpes”.

Increíble, pero tal como lo vivimos.