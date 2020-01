JULIO BALZA ALTUVE: AD, el partido con más popularidad

AD, el partido con más popularidad

***¡Feliz año 2020! Venezuela, todos juntos sí podemos. ***Los adecos encabezan las encuestas. ¡Ay mamá! ***El Hotel Humbolt se ha convertido en el sitio preferido de los enchufados y robolucionarios.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE



En nombre de toda la familia de “El Nuevo País” reciban un feliz año 2020, encabezados por la familia Poleo, Balza Altuve y todo nuestro personal. Que este año que comienza sea de dicha y prosperidad y que las esperanzas no se pierdan. A luchar por una Venezuela libre, ya que todos queremos -o mejor dicho la mayoría quiere- un cambio y más pronto que tarde saldremos de esta pesadilla; pero paʼlante es paʼllá. No desmayen que lo lograremos.

***

Se fue el 2019 con más penas que glorias, gracias a una robolución trasnochada, que destrozó a uno de los países más prósperos y alegres del continente. Acabó con la felicidad y la tranquilidad de millones de venezolanos que están pasando las de Caín, no solo en nuestra Patria sino fuera de nuestras fronteras. Esto gracias a un grupito de comunistoides transnochados que convirtieron a nuestro país en una ruina total. Pero todo no se queda allí, porque este pueblo tiene que reaccionar y recuperar lo que queda de Venezuela. No podemos ser tan sinvergüenzas y dejar en manos extranjeras lo poco de valor que queda de nuestra Patria. Debemos recuperarnos y salir adelante para llevar a Venezuela al sitial de honor que se merece. Por amor a Venezuela ¡despierta!

***

Más contento que muchacho con juguete nuevo amaneció el Dr. José Zamora López al enterarse (con documentos en manos de encuestadoras serias y no pagadas por el régimen rojo rojito) que el partido dirigido por Henry Ramos Allup aparece en popularidad por encima del psuv, VP, UNT y el chorrerón de partidos minoritarios. Como dice un dicho muy cierto: “Con los adecos se vive mejor”. ¡Sorpresas te da la vida! Me comenta Zamorita que este próximo 5 de enero el apoyo a Juan Guaidó será de alzada a dos manos, con todos y los traidores agazapados, a quienes no voy a nombrar por ahora; pero ya saldrán a la luz pública. ¡Vamos, señores diputados, ustedes son unas de las armas con que se cuenta para recuperar a Venezuela. No la traiciones!

***

Mensajes van, mensajes vienen; correos van, correos vienen; señales de humo van y vienen preguntándome cuándo saldremos de nuevo en físico en todos los kioskos de toda Venezuela. Yo les digo que más pronto de lo que imaginan, ya que esto no tiene vuelta atrás. La salida de este régimen se siente muy cerquita, porque estos rojos rojitos tienen el país vuelto una porquería. Amigos lectores, pueden estar seguros de que Poleo tiene ya su equipo armado con maquinaria y todo para comenzar de nuevo.

***

Comenzando el año les tengo el primer chisme, acabadito de salir del horno. Bueno, el hotel Humbolt (ubicado en el Cerro El Ávila), lo agarró la robolución para sus desnalgues privados. Allí, casi a diario, las rumbas son hasta el amanecer y, por supuesto, las señoritas que ejercen la profesión más antigua del mundo consiguen sus dolaritos a costa de los robolucionarios. Así que en El Ávila es la cosa. Ah… y otros hoteles más.