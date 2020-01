JULIO BALZA ALTUVE: A seguir la lucha

A seguir la lucha

***El gobierno comenzó el año con cuatro chistes chimbos. ***Guaidó llama a la calle, calle y más calle. ***No hay quien le ponga un parao al aumento galopante a los artículos de primera necesidad.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Risas y más risas con los primeros cuatro chistes robolucionarios comenzando el 2020. En primer lugar, la juramentación chimba de los diputados –dizque de oposición- yo diría más bien una vergüenza nacional. ¿Será que estos señores no tienen familia? De verdad que quedaron muy mal parados nacional e internacionalmente. En segundo lugar donde Maduro asegura contar con 3.800.000 milicianos dispuestos a perder la vida para defender la robolución. Yo creo que sí están dispuestos a perder la vida, pero no con guerra sino con el hambre que están pasando. En tercer lugar, el g/j Padrino López asegura tener listas todas las fuerzas armadas para cualquier ataque extranjero. Y por último el alto mando militar de Maduro rinde honores al Gral. Soleimani (Irán), de quien dicen “fue un hombre que enseño la virtud de la humanidad”, “tu muerte será vengada, camarada”. Esta fue la promesa de Pedro Carreño al retrato de Soleimani. ¡Qué bolas! Por Dios, estos robolucionarios sí están meando fuera del perol.

***

Bueno venezolanos, apoyemos con todos los hierros al máximo líder opositor Juan Guaidó o esta vaina se jodió. Después de que constitucionalmente y con mayoría absoluta fue reelecto en la legal AN. Este joven valiente que es reconocido por más de 60 países convoca al soberano para que se active en todo el territorio nacional con el lema “calle, calle y más calle”. Para erradicar de una vez por todas la súper grave situación que confronta nuestra nación. A los venezolanos que nos duele dicha situación creemos que ya es tiempo de actuar; pero contundentemente para ponerle un parao a este desastre que estamos viviendo. Venezolanos les repito que no queda de otra sino calle, calle y más calle para que cese la usurpación, se realicen elecciones libres y tengamos un gobierno de transición.

***

Pena ajena sigue dando la “mesita de noche”, cuyos representantes chimbos nadie los ha autorizado en el país para dialogar con los rojos-rojitos y dar la sensación de que se están firmando convenios sin ninguna legalidad y que todos son a favor del desgobierno. Lo que no entendemos es como estos -dizque representantes de la oposición- a esta fecha no se hayan dado cuenta de que el pueblo los desprecia y los considera unos traidores, sobre todo el pastor Bertuchi. ¡Dan pena ajena! ¡Son otras vergüenzas más!

***

¿Quién le pone el cascabel al gato? Será Nicolás, los rusos, los cubanos, los chinos, los iraníes, la guerrilla; pero alguien tiene que poner un parao al aumento galopante de los artículos de primera necesidad. El pueblo ya no aguanta la hambruna. Está cerca y mientras tanto estos sujetos que le nombré viven extrayendo las riquezas de nuestro país. Y no hay quién los detenga. Fuerza armada venezolana, tienes que luchar por el soberano. No dejes que sigan violando tu patria.