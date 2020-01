JULIO BALZA ALTUVE: Bochornoso espectáculo

Bochornoso espectáculo

***“Echemos el miedo a la espalda y salvemos la Patria”, Simón Bolívar. ***Hordas y facinerosos rojos-rojitos imponen la ley en Venezuela.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

“Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria”, dijo Simón Bolívar, quien será hoy y siempre el “genio de América”.

98 % de los venezolanos está totalmente de acuerdo con lo escrito por el principal empresario de nuestra destartalada Venezuela… “Hola amigos, qué le puede decir que no sepamos y sintamos. Caos, improvisación, ensañamiento, desidia, brutalidad, crueldad y asquerosidad. Un perfecto cocktail para que hubiese reventado el peo social más grande de todas las repúblicas y no pasa nada. Esperemos a ver cómo los pocos generadores de empleo que quedan cierran o se van a la quiebra; nos secuestran nuestro dinero en los bancos; nos dan la libreta para comprar cada 15 días artículos y alimentos; tengamos una sola televisora, una sola emisora radial y será que nos lo merecemos por idiotas y pendejos. Ahí le dejo esa reflexión.

***

Bochornoso espectáculo montado por esta robolución transnochada el pasado miércoles donde hordas de facinerosos financiados por el régimen comunista, que piensan perpetuarse en el poder ya que recibieron a nuestros diputados a golpes atacándoles cobardemente así como también a periodistas que acompañaban a los integrantes de la AN. Con este grotesco espectáculo lo único que lograron es que este pueblo los siga rechazando cada día más. El que lo comanda debe ser una gran c…, ya que no puede ser sino un gran cobarde quien agrede a sus coterráneos de la manera que fueron agredidos los diputados.

Voy con Juan Guaidó presidente de la AN legal. Bueno Guaidó, hasta cuándo seguirás con esta pasividad que nos está llevando por el camino de la amargura a todos los venezolanos. Tienes que ponerle un parao a esta pesadilla que estamos viviendo todos los venezolanos. Juan, tú como máximo líder opositor y acompañado por los partidos más serios del país como lo son AD, PJ, VP, UNT y ABP y varias organizaciones minoritarias deben actuar de una vez por todas como presidente de la AN legalista. Esto no se aguanta más. Ya está bueno. Las demostraciones dadas por los chavistas-maduristas en los últimos actos demuestran que ya no puedes seguir con esa pasividad. Debes dar los pasos que hay que dar. Pueblo, tienes apoyo internacional también. Si no lo haces nos jodimos. Están los artículos 187 y 350 en el librito azul.

***

El lunes los espero en “Arroz con mango en la radio”, de lunes a viernes de 12:00 a 1:00pm. Por Radio UNO 1340AM. No se lo pierdan que allí no guardamos dinero y mucho menos chismes.