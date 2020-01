JULIO BALZA ALTUVE: El petro revolucionario

El petro revolucionario

BalzaArroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

El máximo líder de la oposición venezolana, Juan Guiadó dejó al gobierno rojo-rojito con los ojos claros y sin vista, con la gira a varios países del mundo que les aseguro será todo un éxito a favor de toda la ciudadanía. Con documentos en mano le ha dejado claro al mundo por el camino que nos llevan estos comunistoides trasnochados que han acabado en estos 20 años con nuestro hermoso país. Guaidó se dejó de pendejadas y salió al ruedo político a nivel mundial para que país por país nos de el apoyo faltante para salir de esta tragedia que se llama robolución bolivariana, o socialismo del siglo 21. Venezuela volverá a ser libre más temprano que tarde. Señores del gobierno, Guaidó regresará a su país y todos lo recibiremos con la esperanza de que esto pronto cambiará como todos deseamos. ¡Que Dios proteja a Venezuela!

***

Me llamó el Dr. José Zamora López, miembro del Cen de AD, para comentarme lo siguiente: “esta puede ser la noticia del año. Detienen en EE.UU. a tres miembros de Al Qaeda provenientes de Venezuela que usaron a Colombia como puente para llegar a los Estados Unidos”. Se los venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Tanto los grupos guerrilleros, Farc, Eln y ahora los terroristas turcos se han apoderado de gran parte del territorio venezolano cedido por un gobierno irresponsable y unas fuerzas armadas que han traicionado su juramento de proteger la soberanía de Venezuela.

***

La plasta del año o del siglo sería que al régimen rojo-rojito se le ocurra designar a un malandro como Diego Armando Maladroga (perdón) Maradona, director técnico de la vinotinto. ¡Qué desgracia, Dios mío”. Será que en Venezuela no queda gente decente que se oponga no solo a esto sino a la decisión de Nicolás de nombrar a un sujeto cubano miembro del tren ministerial, de verdad que los venezolanos estamos como embobados. No protestamos por nada, ni siquiera por exigir una calidad de vida más o menos digna. ¡Despierta, Venezuela! No permitas que sigan pisoteando tu soberanía.

***

¡Ay, que vaina con el fulano petro robolucionario! Yo tenía la hipótesis de que esto iba a ser una estafa más; pero me quedé callado por no ser pájaro de mal agüero. Muchos de estos especuladores pensaron que se iban a enriquecer con el fulano petriño; pero les salió el tiro por la culata. Lo más triste es que muchos viejos ni siquiera pudieron utilizarlos, ya que o no saben cómo, o no les lee la huella el biopago y así sucesivamente; pero lo único verdadero es que están muriendo de mengua y de hambre nuestro pobres viejos. Yo les preguntaría a estos comerciantes qué solución le han dado para reponer su inventario. Esto no es más que una megadevaluación, ya que los precios de todos los artículos están inalcanzables y el desgobierno bien gracias y así quieren seguir en el poder. Y así quieren enfrentarse al imperio norteamericano. Bueno, nosotros no estamos preparados ni para pelear con los haitianos (y no es por menospreciarlos). Ahí les dejo eso.

***

Señores diputados clap, traidores al pueblo de Venezuela, ¿cómo hacen ustedes para darle la cara a su familia, amigos, vecinos, etc.? Después de que supuestamente fueron comprados por el régimen rojo-rojito para mantenerlos en el poder o darle aire a unos corruptos que han acabo con nuestra bella Venezuela. No me vayan a demandar sinvergüenzas.

***

