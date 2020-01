JULIO BALZA ALTUVE: En marcha solución al problema del hambre

En marcha solución al problema del hambre

***En Venezuela no queremos más “chulos cubanos”. ***El sector agroalimentario de Guaidó está listo para atacar la hambruna. ***A comer suela, ya que la robolución venderá 20 millones de pares de zapatos. ¿Serán los de manacho?

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

En la exitosa gira que ha venido realizando en los últimos días el máximo líder opositor, Juan Guaidó -presidente de la AN legal- declaró contundentemente que la dictadura cubana “es responsable directa de la crisis y de la sistemática violación de derechos humanos a la que está sometido el pueblo venezolano. Así mismo asumimos al régimen de Cuba como principal aliado del régimen de Maduro (…). Su único rol posible es que sus funcionarios abandonen nuestro país y los venezolanos puedan conducir su transición a la democracia”. Así que los chulos de Raúl Castro y todo su combo, que se vayan bien largo al carajo. ¡Buena esa, Juan! Lo que le faltaba a la robolución. Tremenda idea que ahora venderán 20 millones de pares de zapatos a precios módicos. Otro guiso más. Estos señores como que creen que somos pendejos. Esto no es más que otro negocio para algún enchuchado, se los aseguro. Y el pueblo muriéndose de hambre y de mengua por el costo de la comida y de las medicinas. Por Dios, un pueblo con hambre. Será que van a comer suela. Esto de verdad que no lo entendemos.

Señores, agárrense de las manos. En el estado de la Florida en USA, mañana (según información ofrecida a este cronista por el Dr. José Zamora) el recibimiento a Juan Guaidó batirá récord de asistencia al evento de un político extranjero en la ciudad de Miami. No es seguro, pero si el rumor existe, ese mismo día podría ser recibido por el presidente Trump, quien estaría en esa misma ciudad en un juego del super bowl. Señores robolucionarios, dejen la culicardia que lo que está por venir no lo para nadie.

¡Unidad, unidad y más unidad! Es lo que reclama el país opositor. Unidad para resistir los embates de la tiranía. Así es. El sector político debería imitar al equipo agroalimentario, que sí ha consolidado una verdadera unidad, agrupado en la plataforma agroalimentaria nacional (PAN) y ya están organizados en casi todo el país. Esa iniciativa, liderada por expertos, antepuso solucionar el problema del hambre a cualquier interés particular y unió a los dirigentes agrarios de todos los partidos políticos, a la TV y a los gremios e instituciones de la sociedad civil vinculados al agro. Allí están entre otros profesionales: Luis Hidalgo, Jhoender Jiménez, Rodrigo Agudo, Egildo Luján, Orlando Martines, Rosario Orellana, Nicolás Espinoza, Aura Loreto, Elba García, Alberto Herrera, Elías Torres, Tomas Terán, Alirio Oliveros, Wilfredo Briceño, José Mollejas, Elio Escalona, Rafael Barroso, Luis Parada, Rubén Girón, Jesús Cepeda, Humberto Padilla, Manuel Gómez, Juan Urich, Carlos Giménez, Hugo Montesinos y muchos más en toda la geografía nacional. ¡Adelante, muchachones, el país se los agradece!

