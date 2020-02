JULIO BALZA ALTUVE: Culicardia en el alto gobierno

Culicardia en el alto gobierno

***Encuentros históricos los de Juan Guaidó a nivel mundial, sobre todo en USA. ***Maduro llamó a sus colaboradores ineptos y cómo aplaudían.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Gira histórica la realizada por el máximo líder opositor, el diputado Juan Guaidó por varios países; cerrando con una más histórica que pasará a muchos libros sobre este joven líder venezolano. Para muestra un botón: la visita realizada a los Estados Unidos de Norteamérica, donde fue recibido como un verdadero jefe de Estado por el presidente Donald Trump y su equipo. Este joven político demostró humildad y las ganas que tiene de salvar la Patria del genio de América, Simón Bolívar del desastre que estamos viviendo.

***

Debo reconocer -sin jactancia profesional- que en esta columna dimos el tubazo de que iba a llegar al imperio norteamericano por la puerta grande. De gladiador, titánico y valiente Juan fue calificado, tanto por los dos partidos más poderosos de USA como lo son los demócratas y republicanos. Yo le preguntó a los pájaros de mal agüero, pavosos y envidiosos cómo les quedo el ojo, porque el equipo de Juan no los toma en cuenta. Hay quienes aseguraban de forma burlona que el jefe de Estado del país más poderoso del mundo no le iba a parar bolas. Pero salieron con las tablas en la cabeza. Sigan en esa tónica. Por qué no se ponen de una vez la camisa roja.

***

Siguiendo con el mismo tema de la gira exitosa de Juan Guaidó en el alto gobierno y jerarcas rojos-rojitos se está produciendo un virus llamado “culicardia”, que es peor que el coronavirus, ya que no pueden disimular su miedo y culillo por lo logrado por este joven político. Esto porque ellos mismos sienten los aires de libertad que se siente en el ambiente. Señores, dejen la culicardia que la hora de la Libertad está cerca. Pero eso sí les digo que Guaidó no los va a indultar como lo hizo Caldera. Ustedes le han hecho mucho daño a este país y sus habitantes. Tarde o temprano van a pagar todas sus fechorías. Ahí les dejo eso.

***

En el discurso ante el TSJ, en el inicio del año judicial, Nicolás Maduro reconoció el mal gobierno que ha hecho, culpando a sus más cercanos colaboradores, a quienes insultó y les dijo, entre otras cosas, que no servían para nada. En una reunión donde nos encontrábamos varios colegas, la mayoría opinaba con toda la seriedad del mundo que no entendíamos cómo funcionarios enchufados y que llevan años en sus cargos como estos “funcionarios” aplaudían los insultos que le daba Nicolás. ¡No me jodas! ¡Esto es increíble! Aplauden porque les dicen que no sirven para nada. Y otra cosa, porque si Maduro, después de tantos años, ahora es que se viene a dar cuenta de que en Venezuela no funciona nada. Déjame decirte, Nicolás que algo sí funciona y es la manera de enriquecerse que tienen tus funcionarios. Investiga para que veas las casas que tienen, los vehículos y la vida vilipendiosa que llevan mientras el pueblo se come un cable. Lo más doloroso es que este pueblo pendejo no termina de abrir los ojos.

***

