WILLIAMS DÁVILA: Maduro y las violaciones de derechos humanos

Maduro y las violaciones de derechos humanos



Avanzada – WILLIAMS DÁVILA

La semana pasada, valientemente, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), dirigida por su presidenta Esmeralda Arosemena de Toitiño, e integrada por Soledad García Muñoz, relatora especial para los DECA, junto a Edinson Lanzó, relator especial para la libertad de prensa, entre otros, hicieron visita in loco en Cúcuta ante la negativa del régimen de Maduro de permitirles su ingreso para tomar testimonio en vivo de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Desde el Carmonazo no venían. En aquella época le defendieron los derechos humanos a Hugo Chávez, porque el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Dumanos (DD.HH.) se aplica objetiva e imparcialmente para todos, dado que los derechos humanos son inherentes a la persona humana y no son concesión gratuita ni regalo de ningún gobierno.

Hoy día, Nicolás Maduro impide su ingreso porque no quiere que las víctimas de graves torturas, persecuciones, acosos, crímenes, incumplimiento de medidas cautelares, etc. salieran a la luz pública a testimoniar su dolor.

Solo una dictadura oprobiosa y criminal puede impedir que se dé una visita in loco de la CIDH. Todo el testimonio es el expediente atroz de la tiranía que, más temprano que tarde, pagarán; porque no habrá impunidad y habrá reparación a las víctimas en el gobierno de Juan Guaidó.

Yo estuve allí. Es mi legado a mi familia y a mis compañeros. Escuché las torturas contra los militares en la sede del DGCIM en Boleíta. La existencia de “la Pecera” en este campo de sufrimiento, las torturas en Santa Ana, Ramo Verde; los enfermos presos en el Hospital Militar. Allí estaban los testimonios de los médicos quienes ven con dolor como en el IAHULA de Mérida no hay insumos, ni medicinas. Cómo matan gente porque protestan; pasan semanas para poner gasolina en Mérida. Como fue el caso de Wildemar Paredes que se opuso en la bomba de gasolina de los Llanitos de Tabay a que bypaseara una unidad de la PNB a la cola que tenía una semana para poner gasolina y los funcionarios policiales asesinaron al joven de 32 años propinándole 8 disparos mortales, simplemente porque protestó. Escuché los testimonios de madres, esposas, hermanas de jóvenes asesinados por el FAES; dueños de fincas que han sido expulsados de sus haciendas por grupos de invasores protegidos por los órganos represores del Estado. Me tocó a mí testimoniar sobre las agresiones y persecuciones contra nosotros los diputados; algunos de los cuales están presos como Gilbert Caro y Juan Requesens y Roberto Marrero; el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la anulación de pasaportes solo por razones políticas y de discriminación y odio.

En fin, es el expediente vivo de una Organización criminal que maneja el Estado. Jamás podré aceptar que los diputados que salieron electos en 2015 por la unidad y otros políticos que se formaron en democracia y que han sido candidatos presidenciales se unan con esta organización criminal y con la Federación Rusa para hacerle el juego a Maduro. Ellos, con su traición le dan la espalda a estos testimonios de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

Ahora más que nunca hay que luchar, porque el compromiso es existencial, es de vida, es por nuestro pueblo. A mí me conmovió que los mismos magistrados de la CIDH tuvieron que hacer un alto en su actividad, porque no podían aguantar las lágrimas. Lloraron ante la tragedia. Esas lágrimas que no tienen Maduro ni sus cómplices.