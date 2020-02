JULIO BALZA ALTUVE: 120 años cumple la Cruz Roja

120 años cumple la Cruz Roja

***El mundo repudia los ataques perpetrados por hordas maduristas contra Guaidó y la prensa, a su regreso a Venezuela. ***La Cruz Roja celebró con austeridad sus 120 años. ***Un sujeto que apodan “el rebanado” fue el que uniformó a los colectivos y hordas contra Guaidó.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

El país entero y en la mayoría de países del mundo catalogan como bochornoso y vergonzoso el show político montado por los rojos rojitos por el regreso triunfante del máximo líder opositor Juan Guaidó. Allí una banda de facinerosos, mal vivientes y hampa común -comandados por una fulana “lina ron II”- atacaron cobarde y vilmente a Juan y a sus acompañantes así como a la prensa que cubrió el regreso de Guaidó. Estos tarifados del gobierno piensan que se la comieron. Son tan estúpidos que no se dieron cuenta de que quedaron grabados por su misma gente para que en un futuro paguen estos delitos cometidos contra las personas que fueron agredidas cobardemente. Pronto Venezuela cambiará. Ustedes lo verán y vivirán.

En el aeropuerto de Maiquetía, un sujeto que apodan “el rebanado” fue el facilitador de los uniformes con logo de la empresa Conviasa a los supuestamente colectivos y hordas del 23 enero. Los trabajadores honestos de dicha línea no se prestaron para arremeter contra Guaidó y la prensa que cubría su regreso al país. Ahora bien, cómo es posible que se viole la seguridad del aeropuerto principal del país y no haya por parte de las autoridades competentes -llámese Fiscalía, policía o como quieran llamarlo- que investigue tal abuso de poder o mejor dicho violación del aeropuerto principal del país. Estos señores cometieron toda clase de atropellos y abusos en contra de los tripulantes y pasajeros del avión, hasta el punto de que un tal Pulido ordenó la siembra de cualquier vaina en la inspección de rigor que se le hace a cualquier nave que aterrice en el aeropuerto internacional de Maiquetía. ¡Pulido, después no vayas a pedir cacao!

***

La mayoría de los medios de comunicación trataron de opacar la celebración de los 120 años de la “cruz roja” a nivel mundial. Aquí en Venezuela, la Cruz Roja está dirigida por el Dr. Mario Villarroel, un venezolano de excepción que está acompañado por un equipo 5 estrellas. Celebraron con mucha austeridad dicho aniversario. La labor que los hombres y mujeres que prestan a la sociedad venezolana es titánica. Muy bien el reconocimiento hecho a todo el personal. Sigan adelante que muchísima gente los quiere y reconoce su gran labor. Dr. Mario Villarroel, felicitaciones en este nuevo aniversario.

***

Es inaguantable la situación del venezolano. De verdad que el sufrimiento que estamos viviendo los habitantes que permanecemos en este país por no querer dejarlo y por querer vivir en paz. Venezuela está por el suelo. Salga de Miraflores y vaya a las barriadas, a las avenidas, a las parroquias para que compruebe y vea que no hay nada de bello y bonito en el país. Lo que hay es ruina, hambre, enfermedades, basura y todo lo feo que se pueda encontrar en un país sin gobierno o, mejor dicho, con un gobierno mega corrupto inepto e inútil. Ahí le dejo eso.

***

