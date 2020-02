WILLIAMS DÁVILA: Logros de la gira de Guaidó

Logros de la gira de Guaidó

Avanzada – WILLIAMS DÁVILA

En la última sesión de la Asamblea Nacional aprobamos un acuerdo en respaldo y agradecimiento a las acciones tomadas por la Comunidad Internacional, en aras del restablecimiento de la libertad y el hilo constitucional en Venezuela.

En él se subraya la importancia de esta visita de Estado realizada por el presidente Guaidó, en la cual se fortalecieron los lazos institucionales e históricos con América y Europa: España, Alemania, Austria, Francia, entre otros, países de la Unión Europea. Muy significativa fue la reunión con Boris Johnson, primer Ministro de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tomando en cuenta que este país no forma parte de la Unión Europea, ya que está desarrollando su política Brexit; sin embargo, el presidente Guaidó -con una política amplia de cooperación Internacional- pone de relieve que la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela requiere del esfuerzo combinado de todos los países de Europa para construir un cordón profiláctico en el mundo contra las dictaduras, como lo dijera Rómulo Bentacourt en 1948, con ocasión de su discurso en la IX Conferencia Interamericana realizada en Bogotá con motivo de la creación de la OEA, donde planteó la estrategia para América.

En efecto, el presidente Guaidó, el 19 de enero del corriente año, se reunió con el presidente Iván Duque y allí ambos presidentes trataron temas como la restitución del hilo democrático en Venezuela, la crisis humanitaria en la frontera Colombo-Venezolana, la situación migratoria, el abordaje del problema de la guerrilla, grupos terroristas y carteles del narcotráfico que atentan contra la paz en la región. Se hizo presente en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el terrorismo, con la asistencia de veinte países americanos, que discutieron los vínculos del terrorismo Internacional con las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada.

Es de resaltar la importancia y valor estratégico de las reuniones sostenidas con José Borrel, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en pro de la libertad en Venezuela, las muestras de solidaridad y apoyo dadas por la canciller Angela Merkel de Alemania, igualmente el presidente Enmanuel Macron de Francia, la reunión con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, reafirma el compromiso mundial con el retorno de la democracia en Venezuela con elecciones libres justas y transparentes y la garantía de los Derechos fundamentales de los Venezolanos. Estos mandatarios, así como el Parlamento Europeo, la Unión Europea y la OEA están preocupados por el peligro que significa el régimen de Maduro para la paz mundial, dado sus estrechos lazos con grupos narcoterroristas, guerrillas narcoterroristas y carteles de la droga de Colombia y México.

El 4 de febrero, en los Estados Unidos, el presidente Guaidó recibió el apoyo institucional de la nación estadounidense, desde el presidente Donald J. Trump hasta el Congreso de los EE.UU. y todas las instrucciones de la nación norteamericana; incluyendo los partidos republicanos y demócratas quienes reafirmaron su compromiso con el rescate de la democracia en Venezuela y la advertencia de elementos de inseguridad hemisférica, como la injerencia del régimen cubano en los asuntos internos de Venezuela así como los estrechos lazos que sostiene el régimen de Maduro con grupos terroristas latinoamericanos y mundiales.

Esta gira de Estado del presidente Guaidó tuvo un alto contenido social, porque le exigió a la comunidad Internacional recursos para los países que reciben a nuestros compatriotas inmigrantes y refugiados así como a los organismos internacionales especializados para los programas de asistencia, capacitación, formación, permisos especiales de empleo y permanencia de los millones de venezolanos que han tenido que huir por la emergencia humanitaria estimulada por el régimen de Nicolás Maduro.

Cabe resaltar la reincorporación de Venezuela a los debates de valor del foro económico mundial después de casi tres décadas de ausencia.

En esta gira quedó demostrado el aislamiento de Nicolás Maduro y el desmontamiento de la guerra sucia contra la Asamblea Nacional. El presidente Juan Guaidó ha sido claro y consistente en su discurso de propiciar el apoyo mundial para que se den en Venezuela elecciones libres, justas y transparentes. No hay otra vía para solucionar la crisis venezolana que no sea la salida de Maduro del poder. Para la consecución de este objetivo fue claro el presidente Guaidó cuando afirmó que esta lucha no es local ni regional, es mundial, ya que Venezuela es el centro trasnacional de financiamiento del terrorismo y para luchas in situ se requiere de la participación del mundo y el compromiso de todos los venezolanos.

Con beneplácito acordamos respaldar los gobiernos de Canadá, Colombia, EE.UU., Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la Unión Europea, OEA y sus respectivos cuerpos diplomáticos acreditados en Venezuela por su valiosa ayuda y esfuerzos para construir una solución real a la crisis político social de Venezuela.

Igualmente, respaldamos todas las acciones alineadas a la consecución de los fines de la gira de Estado del presidente Guaidó por los países aliados con el fin de garantizar el rescate de la libertad, el hilo constitucional y la democracia.

Muy importante la promoción internacional llevada a cabo por nuestros aliados para que se desarrollen mecanismos mejorados de apoyo y asistencia a los millones de refugiados Venezolanos, en virtud de la precaria situación que vive el migrante dado que esta es la mayor crisis de refugiados de la historia reciente.

Finalmente se nombró una Comisión Especial para hacer seguimiento, apoyar y evaluar las acciones diplomáticas a la consecución de los fines expuestos en esta gira del presidente Guaidó.