JULIO BALZA: CNE revolucionario

CNE revolucionario

***El gobierno contra Guaidó. Y Guaidó ahí a brazo partido. ***A la falsa “mesita de noche” la historia los juzgará. ***Pdvsa está totalmente en ruinas.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

La robolución da vuelta, vuelta y vuelta planificando qué vaina le pueden echar a Juan Guaidó. Persiguen y detienen a sus más cercanos colaboradores, a sus familiares y amigos. Lo más reciente es la detención de su tío, a quien acusan de transportar C4 en el avión que los trajo de Portugal. Estos son montajes de un gobierno en decadencia y lo que hacen es dejarlos peor parados a nivel mundial, porque vamos a estar claros nadie se come ese cuento. Señores del régimen cubano-venezolano, cada día se les enreda más el papagayo y los únicos que no se dan cuenta son los pendejos apláudelo-todo que convocan a cada acto del psuv. La gente se pregunta: ¿Si son tan arrechos, porque de una vez por todas no se atreven a ponerle los ganchos a Juan Guaidó? O es como dice el propio Juan que al régimen le faltan esféricas. Guaidó, no desmayes que estás en la recta final.

***

Esto se veía venir desde que Chávez asumió la presidencia. La principal empresa del país, como lo era Pdvsa, la iban arruinar estos comunistoides, encabezados por el muerto de Chávez y ahora por maduro. El propio jefe de Estado reconoció que la estatal petrolera está como canuto “mal pero muy mal”. Bueno, presidente, usted no puede echarle la responsabilidad a nadie; ya que fueron ustedes los que echaron a la calle a todos los empleados estrellas que habían llevado a Pdvsa al sitial de honor. Ustedes con su personal a dedo la han llevado a la ruina total. Ahora está en manos de un general que la terminó de quebrar; o sea señor presidente, que recuperar la misma será más difícil que sacarle mantequilla a un ladrillo, y no vengan con el cuentico y el disco rayado de que la culpa es del fulano bloqueo internacional. Este disco se rayó. Ustedes son los únicos culpables. Renuncien. Dejen que los que queremos a este país de verdad lo recuperemos y volvamos a tener una Venezuela llena de buenos hombres y mujeres que lo único que desean es trabajar y vivir en paz en Venezuela sin comunismo, ni robolución.

***

Y dele que son pasteles. Ahora resulta que la “mesita de noche” comandada por un tal Timoteo Zambrano están apurados apretando el acelerador para designar un nuevo cne hecho a la medida robolucionaria y a sus intereses políticos, con personajes afectos al gobierno y a la fulana “mesita de noche” que no tiene ni patas. Timoteo y su combo creen que se las están comiendo. No los quieren ni en su casa. Pero la historia los juzgará por haberse burlado de un pueblo oprimido, hambriendo y pare usted de contar. En algún momento de sus vidas serán juzgados por esta gran traición y burla en contra de nuestro pueblo.

***

Los invito a sintonizar “Arroz con mango en la radio” de lunes a viernes de 12:00 a 1:00pm. Por Radio UNO 1340AM. No se lo pierdan que allí no guardamos dinero y mucho menos chismes.