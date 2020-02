Cómo protegerse del mortal Coronavirus

Recomendaciones para evitar el coronavirus

Un médico italiano se graduó con una maestría y trabaja en el hospital de Shenzhen. Lo transfirieron para estudiar el virus de la Neumonía de Wuhan, o Coronavirus. Notifiquen a sus colegas Italianos: Si cuando tiene un resfriado, tiene secreción nasal y esputo, no puede ser el nuevo tipo de neumonía por Corona-virus, porque la neumonía por Coronavirus da una tos seca sin secreción nasal. Esta es la forma más fácil de identificarlo. Dígale a sus amigos que si poseen más conocimientos médicos, estará más al tanto de cómo identificarlo y la prevención. Referencia del Decano.

Es bueno saber por esta vez que el virus de Wuhan o Coronavirus no es resistente al calor y se muere a una temperatura de 26 a 27 grados. Por lo tanto, beba más agua caliente. Puede decirles a sus amigos y familiares que beban más agua caliente para evitarlo (Infusiones). Expónganse al sol. Por la época del año hace frío, por lo que beber agua caliente (como por ejemplo té e infusiones) es muy conveniente. No es una cura pero es bueno para el cuerpo. Beber agua caliente es efectivo para matar todos los virus. ¡Recuerda! Intenta no beber hielo.

Consejos del médico sobre el Corona-virus:

El virus es de un tamaño bastante grande (la célula tiene un diámetro de aproximadamente 400-500 nm), por lo que cualquier máscara normal (no solo la máscara de 3M N95) debería poder filtrarla. Sin embargo, cuando alguien infectado estornuda delante de usted tomará alrededor de 3 metros (unos 10 pies) antes de que caiga al suelo y ya no vuele, es decir, esté suspendido en el aire. Cuando el virus cae sobre la superficie de un metal vivirá durante al menos 12 horas. Así que recuerde que si entra en contacto con alguna superficie metálica lávese bien las manos con jabón. El virus puede permanecer activo en el tejido durante 6-12 horas. El detergente normal para la ropa debe matar el virus. La ropa de invierno que no requiere lavado diario puede ponerla al sol para matar el virus.

Información sobre los síntomas de la neumonía causada por el Corona-virus:

Primero infectará la garganta, luego en la garganta se sentirá como un dolor de garganta seco que durará de 3 a 4 días. Luego, el virus se fusionará con el líquido nasal y goteará en la tráquea y entrará en los pulmones, causando la Neumonía de Wuhan. Este proceso llevará de 5 a 6 días. Habrá un estadio con neumonía, fiebre alta y dificultades respiratorias. La congestión nasal no es como la congestión nasal normal. Te sentirás como ahogándote en el agua. Es importante buscar atención médica de inmediato si tienes esta sensación.

Sobre la prevención:

La forma más común de infectarse es tocar cosas en público como pasamanos, picaportes de puertas, asideros en el autobús, etc., por lo que debes lavarte las manos con frecuencia. El virus solo puede vivir en tus manos durante 5-10 minutos, pero pueden pasar muchas cosas en esos 5-10 minutos: puedes frotarte los ojos o sin quererlo rozar tu nariz sin saber que lo tienes en las manos. Además de lavarte las manos con frecuencia, puede hacer gárgaras con Betadine de garganta para eliminar o minimizar los gérmenes mientras todavía están en la garganta (antes de gotear hasta los pulmones).

Tengan mucho cuidado y beban mucha agua.