JULIO BALZA ALTUVE: Los Caracas ahora es para ricos

Los Caracas ahora es para ricos

***“Ali babá y los 40 ladrones” son niños de pecho, comparados con los que han pasado por PDVSA. ***Tiemblan los pudrimillonarios robolucionarios con cuentas en Suiza. ***“Bombillo de túnel” cobra en dólares hasta por un saludo en la ciudad vacacional de los Caracas.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

La cueva de “Ali Babá y sus 40 ladrones” se quedó pendeja en la corrupción en todos los aspectos en lo que queda de la primera industria petrolera de Venezuela. Durante estos 20 años han pasado por allí cualquier cantidad de robolucionarios que han llevado las riendas de Pdvsa. Lo único que han hecho bien es robar descaradamente el dinero que pertenece a todo el pueblo de Venezuela. Por supuesto que hay algunos choripanes presos, pero no son todos los que son ni los más choros sino unos cuantos para tapar la inmensa corruptela que hay allí. Estos delincuentes de cuello rojo no han tenido paz con la miseria. Desbancaron a mansalva la primera industria de nuestra destartalada Venezuela. Los venezolanos le pedimos al gobierno, así gastemos pólvora en zamuro, que le sea aplicado todo el peso de la ley a todos los choros de PDVSA, quienes escudándose bajo los ojitos del muerto de Chávez, que tuvo el descaro de decir “el que tenga hambre que robe”. Pero, por supuesto, estos asaltantes del erario nacional fueron más allá. Sin hambre se han robado todo y por eso PDVSA está en ruinas; pero con un cambio de gobierno les aseguro que la recuperaremos. Y como si fuera poco acaban de designar una nueva junta directiva que para mí de petróleo saben lo que sabe este periodista de astronomía. Y demos gracias a Dios que no designaron al hermano del rebanado, que ya celebraba su nombramiento como presidente de PDVSA.

***

Los suizos se dejaron de tonterías y decidieron acceder y entregar a los Estados Unidos de Norteamérica los registros bancarios en lo que avanzan las investigaciones por corrupción y lavado de dinero de los venezolanos Rafael Ramírez, Luis Oberto, Alejandro Betancourt y Francisco Convit. Estos pudrimillonarios, gracias a la robolución, creen que con todo ese dinero mal habido seguirían airosos del cúmulo de delitos cometidos contra la nación y de este humilde pueblo que está pasando roncha. Estos sujetos que se vayan preparando, porque pronto tendrán puestos sus uniformes anaranjados como tantos otros que están por allí agazapados pero como lo he dicho siempre “la justicia divina tarda pero llega”.

***

Uno de los sitios para vacacionar de los más desposeídos era la ciudad vacacional de Los Caracas, pero llegó a Vargas un destructor no de guerra sino un militar de lo más mediocre quien a trocha y mocha ordenó el cobro en dólares del disfrute de todas las instalaciones de dicho complejo. Esta ciudad vacacional fue construida por Marcos Pérez Jiménez y muy bien llevada por los gobiernos democráticos como los son AD y Copei que sí le daban chance a los trabajadores para que disfrutaran de sus instalaciones. Pero llegó “bombillo de túnel” y zuasss como por arte de magia acabó con todo como el barbarazo. Ahora eso es para pudrimillonarios robolucionarios. Me dicen que le cobran a la gente hasta por bañarse en las playas que son de todos los venezolanos. Te la comiste “bombillo de túnel”.

***

