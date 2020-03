JULIO BALZA ALTUVE: Se desmorona el psuv

Se desmorona el psuv

***A protegernos y seguir las indicaciones de los verdaderos médicos. ***Henry Ramos Allup: hasta en unas elecciones de condominio debemos participar. ***Rojos-rojitos amenazan a sus empleados públicos para que vayan a marchar.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Hermanos venezolanos, tengan precaución, ojo y cautela con esta enfermedad maligna que está recorriendo el mundo, sobre todo en los niños y ancianos. Debemos evitar y seguir al pie de la letra las indicaciones de los verdaderos médicos no solo en Venezuela sino a nivel mundial. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de todos los venezolanos que ya bastante estamos padeciendo por un régimen que lo único que ha hecho es corromper todo los que toca. Los venezolanos estamos en manos del Todopoderoso. No nos queda de otra.

***

Se desmorona y cada día que pasa tiene menos simpatizantes una cosa llamada psuv. Esto quedó demostrado el pasado 10 de marzo y también en la marcha que hicieron por el día de las mujeres. Las marchas convocadas por el psuv fueron un total fracaso, a pesar de que llevaron a todos los empleados públicos obligados y la de los fulanos motorizados rojos-rojitos; o sea lo que ellos llaman la fuerza revolucionaria que está dirigida por un colombiano que tiene un programa en el canal de todos los venezolanos. Esta marcha de motorizados no tenía ni 50 motos y la otra marcha con empleados obligados, pero obligados de verdad, ya que los llevaron y tenían que estar presentes cuando terminara la dichosa marcha. Con esto vemos que ya los rojos-rojitos no tienen poder de convocatoria y que lo que le ofrecieron por asistir a dicha marcha también fue pura burla, ya que dicho por los mismos motorizados no le dieron la bolsa prometida.

***

Y hablando de las marchas voy con la capitaneada por Juan Guaidó, quien no tuvo el volumen esperado; pero eso era de esperarse ya que desde muy tempranas horas fueron cerrados todos los accesos a la ciudad capital, a parte de la toma militarizada de toda la ciudad. Sin embargo, todos esos valientes venezolanos que ya no tienen miedo y que quieren recuperar sus libertades y que sus hijos y familiares regresen a su nación no tuvieron miedo de asistir. Estos venezolanos merecen todo nuestro respeto y admiración, ya que a pesar de todos los obstáculos allí estuvieron acompañando a Juan Guaidó. Seguirán las protestas en todo el territorio nacional por parte de gremios y profesionales para conseguir que Venezuela salga a flote de este desastre que se llama robolución socialista. La esperanza está más latente que nunca y esperando que los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado regresen a su querida Patria. ¡Viva Venezuela libre!

***

Críticas van y críticas vienen, por el solo hecho de que en la marcha opositora el Secretario General del partido AD declaró que “se ha de ir con todos los hierros a las elecciones parlamentarias, las cuales corresponden a este año igualmente a las presidenciales”. A algunos pájaros de mal agüero no le gustó, pero necesitamos tener dos dedos de frente y recordar la plasta que se puso en las pasadas elecciones parlamentarias donde el régimen ganó todos los curules y así designó todos los poderes: TSJ, CNE, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y Contralor General. Por esa pelada de bola estamos como estamos. Y los partidarios de los 4G estamos seguros que por fin se pondrán de acuerdo para recuperar los poderes públicos. Así que a ponerse de acuerdo para que ellos vean de parte de quién está el verdadero poder. Y digan lo que digan, Ramos Allup tiene la experiencia para saber dónde está pisando. Ahí les dejo esa perlita.

***

Recuerdan a la señora que se iba a bañar en el Guaire con el muerto de Hugo Chávez, bueno ahora es la jefa de Venezuela Bella y quién sabe cuántos millares y millares de dólares ya le asignaron y nuestra Patria va como el cangrejo de mal en peor; pero ahí esta Jacky haciendo que hace, gastando esa bola de real y no se le ve el queso a la tostada. Pero ahí es donde no entiendo qué pasa con las ubch, las juntas comunales, las contralorías sociales y vaya usted a saber cuántas vainas más que no hacen nada para reclamar por lo que se está haciendo y gastando. Lo que sí quisiéramos saber es quién es el padrino de esta señora porque por donde pasa lo que deja es mie…. Y Nicolás más ciego que nunca.

***

Los invito a sintonizar “Arroz con mango en la radio” de lunes a viernes de 12:00 a 1:00pm. Por Radio UNO 1340AM. No se lo pierdan que allí no guardamos dinero y mucho menos chismes.