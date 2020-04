JULIO BALZA ALTUVE: Siguen los envíos a Cuba

Siguen los envíos a Cuba

***Hermanos venezolanos cumplamos con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. ***Señores del régimen, aprendan del pasado; no sigan amenazando. ***La ayuda humanitaria debe ser recibida, ya que el pueblo está padeciendo.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Les pido a mis hermanos venezolanos y al mundo que cumplan al pie de la letra las recomendaciones de la OMS, ya que es el mejor remedio para evitar que el coronavirus se siga expandiendo y matando gente. No se salgan de las reglas en ningún momento, ya que todavía no se sabe a ciencia cierta si tienen la cura. Lo que sí hemos podido ver son cientos de muertos en la bolita del mundo. Lo que nos queda a quienes creemos en Dios no es otra cosa que orar y respetar las reglas de juego.

***

Refiriéndonos a lo que está pasando entre las autoridades estadounidenses y altos personeros del régimen, yo creo que no es el momento de estarnos amenazando, ya que no somos todos los venezolanos quienes estamos condenados por las leyes de ese país. Los que deberían dar la cara son aquellos que se encuentran señalados, pero no atacar a un pueblo indefenso que está pasando por una de las situaciones más críticas de su historia republicana; mientras vemos cómo unos pocos se dan la gran vida, batiéndonos en la cara lo robado a nuestro país. No tenemos medicinas, hospitales, dinero, comida, ni gasolina para traer los insumos y para remate de vaina esta amenaza mundial no va a perdonar ni a ricos, ni a pobres ni a enchufados. Por justos pagaremos todos. Pero en este caso diosito debería hacer una excepción y vernos con compasión, ya que durante estos 20 años de robolución hemos pasado las de Caín. Aquí estamos pasando necesidad ricos y pobres, pero mucho más los pobres que no tienen para pagar los incrementos desmedidos que piden los comerciantes que quedan, tanto en comida como en medicina que en estos momentos son las prioridades.

***

Con todo el problema que estamos pasando con la falta de gasolina, la robolución (apartando a un lado a sus compatriotas y a cara pelada) cómo es posible que continúen enviando gasolina al castrocomunismo. ¡Qué bolas tienen ustedes de verdad, verdad! ¿Por qué nos odian tanto? Está completamente demostrado que los del régimen odian a los venezolanos, ya que no se explica cómo es posible que ustedes nos dejen sin gasolina y la envían a Cuba. ¡Coño no sean tan descarados, no joda!

***

Para los que preguntan dónde está Juan Guaidó, bueno, haciendo su trabajo, buscando a como dé lugar la ayuda humanitaria a nivel mundial que tanto necesitamos los venezolanos en estos momentos. Ya que el Régimen tira la piedra y esconde la mano, y no se ve por ningún lado la supuesta ayuda de los países que le quedan como aliados, y como dicen muchos por ahí que si llega ni siquiera la vemos porque ellos están acostumbrados a corromper todo lo que tocan. Les quiero recordar a los políticos que Venezuela no es del Psuv, ni de la Oposición; es de todos y ustedes deben unirse para salvar a todos los venezolanos que puedan y dejarse de pendejadas carajo y aceptar la ayuda humanitaria solicitada por Guaidó, les guste o no. Es cuestión de humanidad.

***

Venezolan@s, si ustedes tienen algún problema en cualquier parte del mundo por el delito que sea, las damas aprieten los ovarios y los hombres las criadillas si es que las tienen. Y si no tienen nada que ver con las supuestas acusaciones en su contra preséntense ante el país que los esté solicitando, así sea por haberse comido la luz roja. Tengan bolas. No se la tiren de arrechos. ¡Preséntense ya!