FRANCISCO POLEO: Las dos fórmulas gringas para sacar a Nicolás Maduro

Las dos fórmulas gringas para sacar a Nicolás Maduro

Informe Político – Por FRANCISCO POLEO

El equilibrio neutraliza los extremos. El paquete anti-Maduro de la Casa Blanca tiene fuera de sí tanto a la intelectualidad de salón, gurús de la moral, como a los guerreros del teclado, también gurús de la moral. ¿Qué quiere Trump? Ambos bandos vociferan su posición como un apostador lo hace con su apuesta en una carrera de caballos. “¡Quiere negociación!”, gritan unos; “¡quiere invasión!”, gritan los otros. Trump los carga locos, a diestra y siniestra.

El mensaje gringo puede sonar contradictorio si se le analiza de forma aislada. Esta mesa tiene tres patas. Es un paquete: despliegue naval + cargos por narcotráfico y legitimación de capitales + plan para una transición pacífica y democrática. Nada es aislado. Empecemos, entonces, por los descartes de Washington: una invasión militar a gran escala -lo sentimos, gurús de derecha- y una elección presidencial con Nicolás Maduro en el poder -lo sentimos, gurús de izquierda. Descartados los extremos, pasemos revista a los eventos que, en la última semana, aclaran el panorama: un decreto presidencial, una rueda de prensa, dos entrevistas y una conversación telefónica.

“Enfrentamos un enemigo muy poderoso que ha acabado con sociedades, como lo es el terrorismo y el narcotráfico. La Comisión Especial Presidencial para Seguridad Policial e Inteligencia deberá presentar un documento técnico de cómo va a ser el mecanismo de Venezuela para reinsertarse en los tratados con la DEA, en los tratados de la lucha del narcotráfico a nivel internacional, y también deberá compartir información con las agencias de inteligencia internacionales”, señaló el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, este martes.

Ese mismo día, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió que es “tiempo de que Maduro se vaya”. “El objetivo es reemplazar a Maduro y su ilegítima dictadura por un gobierno de transición democrático que pueda realizar elecciones libres y justas; elecciones presidenciales que representen a todos los venezolanos”, recalcó el también exdirector de la CIA. En una conferencia telefónica organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el representante del Departamento de Estado para Venezuela, Elliott Abrams, fue tajante al asegurar que esas elecciones pasan por la salida de Maduro. “No, con Maduro en Miraflores eso no se podría. Si hubiera elecciones en enero del 21, con Maduro controlando la policía, los colectivos, las fuerzas armadas y con miles de agentes de inteligencia, ¿cómo vas a tener elecciones en esas circunstancias?”.

Abrams insistió en su apuesta por una salida negociada a la crisis venezolana. Este funcionario fue uno de los pilares de la invasión estadounidense a Panamá en 1989, operación de la cual terminó como chivo expiatorio de las violaciones a los Derechos Humanos de los norteamericanos en el país centroamericano. Washington lo tenía como un paria hasta que Trump lo rescató para encargarlo del tema Venezuela. El nuevo Abrams parece inclinado por soluciones menos explosivas.

“Cada dictador en Latinoamérica salió por negociaciones: Perú, Ecuador, Brasil todos (…) con la excepción de Panamá. Ahora si alguien quiere proponer una invasión, propóngala, pero eso no va a pasar. En Sudáfrica el dictador salió con negociación y se hizo con la gente que estaba allí, en el poder. ¿Qué quieren, que metamos a todos los militares a la cárcel? Eso no va a pasar en Venezuela, que tiene graves problemas de seguridad, drogas, los colectivos, las FARC. Venezuela necesita fuerzas de seguridad y militares profesionales”, expuso Abrams en la conferencia telefónica.

Una invasión a la Panamá nunca ha sido una posibilidad real. No va a pasar, como dijo el suavizado halcón Abrams. Otra ave de presa es William Brownfield, veterano del Departamento de Estado que conoce de cerca el caso que nos atañe, tras su carrera diplomática tanto en Venezuela como en Colombia antes de retirarse como el zar antidrogas de su país. Entrevistado por el periódico colombiano El Tiempo, Brownfield dijo que “no estamos en 1989. No se requieren miles de soldados desembarcando en las playas de Venezuela y marchando hacia Miraflores. Hay formas de hacer intervenciones indirectas o usando tecnología, de causar trastornos a la cadena de mando, de establecer zonas humanitarias en la frontera o de ataques de precisión que se pueden lanzar desde miles de kilómetros de distancia si se quiere mandar un mensaje sin poner en riesgo a la población”.

Es la táctica de la zanahoria y el fuete. Mauricio Claver-Carone, director de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no es tan amable como Pompeo o Abrams, y eso que estos dos no son tipos precisamente suaves. Claver-Carone reporta directamente a Trump, no al Departamento de Estado. En los círculos cercanos a Washington se le reconoce como el artífice de la política del presidente estadounidense con respecto a Venezuela. Este funcionario, entrevistado el martes en los jardines de la Casa Blanca por el portal de noticias gubernamental VOA News, no rehúye del paralelismo de Maduro con el panameño Manuel Noriega. De hecho, lo señala sin que el periodista lo traiga a colación.

“Indudablemente lo que estamos viendo es un régimen con un líder que ha usurpado todos los poderes del Estado para ponerlos al servicio del narcoterrorismo. Eso no lo habíamos visto desde los años 80 con Manuel Noriega en Panamá, lo cual crea una coyuntura en la cual tenemos que tomar en serio este riesgo a nuestros vecinos, a nuestros aliados, a la región y evidentemente a los ciudadanos de EE.UU.”, señaló Claver-Carone.“Tienen un proceso judicial en su contra. También estamos viendo el incremento histórico en los activos de militares de EE.UU. en la región, con lo cual, francamente, todas las opciones, como ha dicho el presidente Trump, están sobre la mesa. Debería (Maduro) tomar esta oportunidad en serio. Está en una coyuntura: aquellos que cooperan con la justicia norteamericana siempre salen mucho mejor que quienes la confrontan. Haya sido Manuel Noriega, haya sido “El Chapo” Guzmán, haya sido Pablo Escobar. Los que confrontan a la justicia norteamericana siempre terminan mal”.

Abrams aseguró en la conferencia telefónica que algunos funcionarios del régimen venezolano están tendiendo puentes con Washington tras la oferta Pompeo. Veremos si el secretario de Estado tiene más éxito que el caído en desgracia John Bolton, quien aseguró lo mismo en 2019. Lo cierto es que, mientras avanza la vía diplomática, la vía judicial ya le tendió la alfombra roja a la vía militar-policial: la DEA, antes de ejecutar una operación en un país extranjero, necesita la autorización del gobierno de ese país. Hasta en Panamá, para capturar a Noriega tuvieron que esperar a que Guillermo Endara tomara posesión. Guaidó ya acelera en ese sentido, y necesitará la aprobación de la Asamblea Nacional para restablecer las relaciones con la agencia antinarcóticos estadounidense.

¿Se inmolará Maduro?