WILLIAMS DÁVILA: Liturgia virtual

Sumergidos en el aislamiento general por la pandemia del Covid-19 vemos cuan frágil es la persona humana, quien debe asumir tal decisión para evitar la propagación de esta virulenta enfermedad. Sin embargo, el potencial que Dios nos ha dado nos permite superar las dificultades para avanzar hacia el destino que la Divina Providencia nos tenga dispuesto.

Pasamos una Semana Santa recogidos en nuestros hogares siguiendo la liturgia digital de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y de nuestro Cardenal Baltazar Porras. Hicimos nuestro Altar en casa; oímos los sermones por vía digital; vimos la Iglesia funcionando sin desmayar.

Se hicieron las visitas de los siete templos por vía digital con las pausas necesarias para hacer las oraciones y plegarias correspondientes.

El Nazareno hizo su recorrido por diversas partes de Caracas y en el interior del país también. En mi estado, Mérida, el Padre Kike y demás curas del estado sacaron el Nazareno en camionetas y camiones para hacer el recorrido, con todas las medidas de protección contra el COVID-19. Por cierto, leímos las declaraciones infructuosas de un fariseo, el Viceministro de Comunicaciones contra el Cardenal Porras, a quien insultó y retó, por el simple motivo de que el Cardenal había hecho los preparativos y había ejecutado el plan religioso de sacar al Nazareno para que impartiera sus bendiciones a toda Venezuela.

Esa actitud contrasta con las declaraciones del ministro de la Defensa de la usurpación, Vladimir Padrino quien agradeció la iniciativa de llevar al Nazareno hacia los lados del Fuerte Tiuna.

Ojalá y esta contradicción haga despertar a las FAN, como así se denomina en el texto constitucional, pues no pueden seguir actuando al margen de la Constitución sino que tienen que apegarse al artículo 328 de la Carta Magna.

Andrea Bocelli en el Domo de la Catedral en Milán coronó la Semana Santa con su extraordinario concierto “Music for hope”.

En suma, fue una Semana Santa ajustada a la realidad de la pandemia que estamos enfrentando a nivel global. Le rogamos al Nazareno que nos ayude a derrotar el coronavirus, y a salir de toda esta maldad política de un régimen que no descansó en su persecución contra los periodistas y diputados de la legítima AN, solo porque se informó de la realidad en los diferentes hospitales, barrios y comunidades.

El régimen, escudándose detrás de la pandemia, violó los derechos humanos y cercó más a la sociedad utilizando a la Guardia Nacional para controlar las bombas de gasolina; en algunos casos cobrando en dólares. En los reportajes digitales que hicieron víctimas del chantaje están las pruebas de la deshonesta actitud de algunos guardias nacionales, quienes a cambio de 10 o 20 litros de gasolina cobraban 20 dólares o más.

En medio de la Semana Mayor vimos las persistentes declaraciones de miembros del gobierno de EE.UU., y de la comunidad internacional. Ambos apoyan el Plan de Transición presentado por el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional para afrontar la crisis, por medio de un Gobierno de Emergencia Nacional y un Consejo de Estado, conformado de manera plural para lograr la ayuda humanitaria y el financiamiento internacional necesarios para afrontar la emergencia humanitaria y la pandemia. Esta, de desatarse, nos cogería con un sistema de salud destruido y una prueba es el hecho de que la ayuda humanitaria que ha llegado por la ONU es para fortalecer las capacidades sanitarias y del personal de salud en todo el país.

El régimen ha traído alguna ayuda de Rusia y China, haciendo caso omiso (por razones políticas) de la ayuda humanitaria que la coalición internacional -que apoya al presidente Guaidó- ha ofrecido dejándole a las FAN la iniciativa de facilitar su ingreso en Venezuela.

Soy optimista; tengo fe y esperanza de que saldremos de esta pandemia e igualmente saldremos de este régimen pronto. El pueblo venezolano sufre los recortes de luz, la escasez de gasolina y de gas doméstico. ¡Ya basta! No podemos seguir así.

@williamsdavila