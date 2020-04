SARA KAFROUNI: El cirujano de las reinas desde Bogotá

El cirujano de las reinas desde Bogotá

Por SARA KAFROUNI

El cirujano plástico José Luis Martínez Ardila, conocido como “El cirujano de reinas”, sigue siendo el predilecto entre los artistas y personalidades que deciden realizarse operaciones de corrección y embellecimiento; pero ahora lo hace desde Colombia. En esta oportunidad, el doctor operó al youtuber Tony Boom y la cantautora Gaby Noya, quienes volaron hasta Bogotá, donde se encuentra la nueva sede de trabajo del especialista zuliano. Se trató de realizar una rinoplastia. Para ella se agregó una reducción de las mamas y la lipoescultura.

Según comenta el cirujano, las operaciones que realizó a los dos influencers no significan que esté dejando a un lado su célebre título de “El cirujano de las reinas”, sino que recae en la proyección internacional que han tenido los artistas venezolanos y de la cual él tampoco ha podido escapar al tener su sede en Colombia: “Muchas celebridades que no estaban dispuestas a operarse en Venezuela lo han visto como una oportunidad de hacerlo acá (Colombia). No necesariamente cambiaría las reinas por los influencers; sólo es un cambio de nivel”.

Según señala “El cirujano de las reinas”, las mujeres venezolanas, especialmente en el mundo artístico, siguen buscando alcanzar ese nivel de belleza y perfección que es tan necesario para la proyección de sus carreras.

En exclusiva, el experto en belleza señaló que lo ideal para él es que sus pacientes le hagan saber qué es lo que desean en cuanto a las cirugías plásticas: “Una reintervención siempre es un procedimiento difícil y más complicado es tener buenos resultados, cada vez que opero a alguien famoso asumo igual el compromiso independientemente de quien se trate. El éxito en cirugía depende de cubrir las expectativas del paciente y esta rama de mi oficio me ha permitido conocer a artistas a quienes admiro desde hace mucho y lograr que alcancen sus objetivos como imagen. […] Es muy gratificante, estás influyendo significativamente en la vida de las personas. Elevas su autoestima, corriges imperfecciones, las haces más competitivas y conservas su amistad de por vida”. Y aunque es un gran gusto para “El cirujano de las reinas” elevar la autoestima de sus pacientes, su objetivo a futuro es lograr algún aporte o descubrimiento en cirugía reconstructiva que sea beneficioso para un colectivo.

“El cirujano de las reinas” explica que aunque su trabajo en Colombia es un éxito asegurado, lamentablemente se ha visto interrumpido por la emergencia sanitaria mundial que se vive y señala que aunque es una situación difícil, también es temporal: “Una pandemia es un evento periódico al cual ya la humanidad se ha enfrentado varias veces, con mortalidad mucho mayor a la esperada en esta oportunidad. Es una situación muy compleja sobre todo considerando las carencias ya existentes de Venezuela; sin embargo, es una situación temporal que sin duda vamos a superar. Como en todo reto importante, habrá momentos de desesperanza e incluso desesperación. Sin embargo, los vencedores serán quienes mantengan el aplomo, actúen con sentido común, no se expongan ni expongan a su familia innecesariamente, y sobre todo nunca pierdan la confianza en Dios, la ciencia y los médicos”.