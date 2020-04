JULIO BALZA ALTUVE: Toneladas de ayuda humanitaria llegaron al país

Toneladas de ayuda humanitaria llegaron al país

***¡Última hora! ¿Quién le pone un parao a comerciantes y empresarios? Son unos hambreadores del pueblo. ***Seguir el ejemplo de empresas Polar para atacar el covid-19. ***La Cruz Roja Venezolana si sabe a quién va a socorrer.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

El COVID-19, al parecer, a nivel mundial se ha estado atacando mal dicho contagio, pero gracias a las autopsias efectuadas a los fallecidos en Italia se ha demostrado que no es neumonía sino coagulación intravascular diseminada (trombosis). Entonces, la forma de combatirlo es con antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Esto es una noticia que a nivel mundial le da esperanzas a toda la humanidad. Esperamos primeramente en Dios y que la ciencia siga triunfando por el beneficio de todos.

Quién le pone el cascabel al gato, Nicolás Maduro, o los empresarios y comerciantes inescrupulosos hambreadores de un pueblo debastado por toda esta situación, que ya se venía padeciendo desde hace mucho tiempo y que se ha agravado a niveles muy, pero muy elevados. No hay nadie que detenga a estos delincuentes. Parececiera que tienen una patente de corso para especular y joder al pueblo. Estos caraduras aumentan los precios cada segundo, porque les da su real gana y no hay quién los detenta. Un desgobierno que está acabando junto con la pandemia con el pueblo venezolano. Maduro, debes desprenderte de los asesores que tienes ya que no sirven para nada, pero para nada. Las matracas policiales y de todas las Fuerzas Armadas bolivarianas, la comida, la medicina, el transporte y la falta de gasolina es muy grave para toda la economía del país y pare usted de contar. ¡Hasta cuándo, no joda! Ocúpense de hacer algo que realmente beneficie al pueblo venezolano tan golpeado.

Hablando de la pandemia, el gobienro debería seguir el ejemplo que dieron las empresas polar con los casos de COVID-19. Ellos quieren desprestrigiar a la Empresa Polar, pero señores ojalá ustedes se ocuparan un poquito siquiera de los “pocos casos” que ustedes dicen que hay en el país. Para su información, durante la primera semana de abril, un trabajor de la compañía de Seguridad 365 fue identificado como el primer miembro de la organización contagiado por COVID-19. Presentó fiebre, luego de hacerle las pruebas pertinentes fue ingresado en una clínica para su atención. Inmediatamente el Comité COVID-19 de Empresas Polar ejecutó las acciones previstas en el protocolo, siguiendo las indicaciones del OMS. Tres días después, es detectado el segundo caso, compañero del primero. Ambos se encontraban en sus días libres al momento de presentar los síntomas, pero igualmente se les indicó asistir a consulta médica.

En un plazo de tiempo muy corto, la empresa consolidó la información completa sobre las personas que tuvieron contacto con ambos en días recientes. Esto permitió que la autoridad sanitaria pudiera citar a 23 personas para aplicarles las pruebs. De los 23 casos evaluados, 12 fueron identificados como sospechosos y fueron hospitalizados de inmediato, aun cuando no presentaban síntomas. Dos días después fueron confirmados 5 casos.

Es importante destacar el papel fundamental que ha tenido en el adecuado manejo de esta situación nuestro comité COVID-19, creado hace cinco semanas y al frente del cual se encuentra Augusto Baez, responsable de la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA). Para desarrollar esta labor se conformó un equipo multidisciplinario en el que participan: Lorenzo Mendoza, Antonio Planchart, Ivana de Guerrero, Jennfer Pose, Ibrahim Torres y Miguel Colmenares. El profesinalismo que ha guiado todas sus actuaciones son la mejor garantía de que contamos con los prodecimientos y normas que permiten controlar y atender de manera adecuada este tipo de situaciones. Señores rojos-rojitos, sigan el ejemplo de Empresas Polar. La envidia es libre.

42 toneladas de “ayuda humanitaria” ingresaron al país para la Cruz Roja Internacional Venezuela, a fin de combatir con todos los hierros el COVID-19. Según su presidente, el Dr. Mario Villarroel, dichos insumos serán repartidos en el territorio nacional para el beneficio de todas las personas que los necesiten. Tenemos la garantia de que la Cruz Roja Venezolana hará uso correcto de dicha ayuda. Tengan la seguridad de que esto no se convertirá en una merienda de negros, ni serán entregadas a misiones, ni colectivos. Serán destinadas a los centros de salud que lo requieran. Esto lo garantiza el Dr. Villarroel, quien cuenta con un equipo de primera línea. Por todos es conocida la labor encomiable que presta La Cruz Roja Venezolana Internacional.