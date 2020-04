WILLIAMS DÁVILA: Gobierno de emergencia nacional para ganar el futuro

Gobierno de emergencia nacional para ganar el futuro

Avanzada – WILLIAMS DÁVILA

El oscurantismo es la principal característica de los regímenes autocráticos como el de Maduro. Actúan sobre la base de la represión y el encarcelamiento de periodistas que se atreven a divulgar las condiciones objetivas que potencian la pandemia en Venezuela.

El pueblo ha salido a la calle porque no tiene gasolina, ni electricidad, ni gas, ni agua. El régimen de Maduro se robó el dinero que pudo haber estado en un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual tendría pertinencia hoy día dado el desplome de los ingresos petroleros.

El Presidente interino propuso el “Plan de Emergencia José Maria Vargas” para enfrentar el reto de la pandemia del coronavirus y la emergencia humanitaria, entre otros aspectos. Este plan garantizará la dotación de hospitales a través del ingreso de la ayuda humanitaria.

Hay opacidad en la información que divulga el régimen; de hecho altos funcionarios del régimen se contradicen y no expresan la verdad sobre el número de pruebas moleculares que realizan en el Instituto Nacional de Higiene para tener certeza de la contención y del eficaz tratamiento de los pacientes contagiados con el Covid-19.

Es inconcebible que hayan dicho que tenían 52.000 pruebas de diagnóstico PCR y un millón de pruebas rápidas y el 2 de abril informaron que solo se hicieron menos de 2.000. No están diciendo la verdad.

“El Plan de emergencia José María Vargas” afrontaría la emergencia alimentaria y económica así como la pandemia porque garantizará importar 1800 ventiladores para aumentar la capacidad instalada en unidades de terapia intensiva; importar insumos y medicamentos que necesitan profesionales de la salud para que no corran el riesgo de contagiarse y garantizar el suministro de combustible. Además, contempla la transferencia directa para el 60 % de la población desempleada o subempleada.

Es de recalcar que las sanciones no son las culpables de que en Venezuela haya escasez de alimentos, medicinas y gasolina. El plan de emergencia solo será posible cuando se consolide el cese de la usurpación. Justamente la importación de alimentos, medicinas y combustible no está impedida por las sanciones. Lo que pasa es que el proceso de transición que vive Venezuela parte del principio de que Maduro no debe estar en el poder. El plan establece un préstamo inicial de 1.200.000 dólares a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), otros entes internacionales y gobiernos, para destinarlos a mecanismos de protección necesarios para la lucha contra el coronavirus. Guaidó tiene un plan de respuesta detenido por el régimen, al cual solo le importa el poder y no la vida de millones de venezolanos.

El gobierno interino está realizando gestiones para establecer un programa de vuelos de emergencia para el regreso de venezolanos. De hecho, la oficina exterior de la Embajada de Estados Unidos con sede en Bogotá está articulando un vuelo que saldrá de México y traerá de regreso al país a venezolanos varados en México.

La llegada del COVID-19 marca un antes y un después en la vida de los venezolanos. Nos empujó mucho más rápido hacia el futuro y tenemos que estudiar y analizar escenarios para ajustarnos a la dinámica de los hechos con el fin de estar en el equipo de los ganadores. Con Maduro estaríamos en el equipo perdedor. El pueblo lo sabe y vemos que pese a las medidas de control social implementadas para contener la propagación del virus, en el país las protestas no han terminado ni terminarán mientras Maduro usurpe Miraflores.

Viviremos en un mundo distinto mientras no exista una vacuna. Nos acostumbraremos al uso del tapabocas, a no hacer reuniones amplias, ni mítines, ni marchas ni concentraciones públicas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, más allá del temor a la pandemia lo importante es la salida del régimen; porque la falta de gasolina, la electricidad, el gas y el agua son elementos que agudizan la crisis por la COVID-19.

Exigirle a la gente que se quede en su casa cuando pasan hasta 14 horas sin luz es un genocidio. El chavismo está llevando a la gente a la desesperación, por eso se han registrado 341 concentraciones durante la pandemia: 96 cierres de vías, 84 marchas, 36 protestas por falta de gasolina en todos los estados del país.

El mismo Maduro está contradiciéndose, porque al no garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos no está promoviendo la contención del coronavirus. Vimos en las manifestaciones de motorizados por gasolina en Carabobo cómo se rompió ese muro de distanciamiento social.

Asimismo, los venezolanos en general han cumplido la cuarentena porque acataron el llamado de Juan Guaidó.

El pueblo ha asumido esto con plena conciencia tras el llamado que hizo Guaidó, porque si no acatamos la cuarentena moriremos en cualquier esquina porque el sistema de salud está destruido y el pueblo asumió esa orientación. Maduro tuvo que imponer la fuerza pública, reprimir en Zulia, en Delta Amacuro y en Apure. La gente protesta porque sabe que si no actúa sobre la base de su conciencia social no logrará que sus derechos sean respetados.

Un nuevo problema potenciador de la pandemia y de la emergencia humanitaria lo tenemos con los miles de venezolanos en condición de migración forzosa de retorno y tienen que enfrentarse a una situación de desprotección nunca antes vista. Es muy lamentable la situación de quienes están retornando por el Puente Internacional Simón Bolívar, por la frontera del Zulia y Apure. Acnur habla de más de 6.500 venezolanos que han regresado y este fin de semana podrían ser 10.000 en total. Están regresando porque las medidas de restricción en los países donde estaban no permiten que continúen trabajando de manera informal, muchos trabajan para sobrevivir y los han desalojado por no poder pagar.

Al respecto, Acnur y demás organismos internacionales considera que se deben articular recursos para los países que han recibido a los venezolanos y crear un fondo de contingencia para atenderlos.

Nuestros embajadores y la cancillería han estado en contacto con gobiernos amigos para que se atienda esta situación, ya que Guaidó no maneja recursos como han especulado. Los recursos son manejados por agencias federales y ese fondo serviría para asistir a migrantes venezolanos en todo el mundo. Pero eso es un proceso legal, no es que esos reales están a la vuelta de la esquina y los vamos a usar.

Es muy grave lo que está sucediendo con los migrantes que están regresando al país, quienes están siendo trasladados a escuelas que están siendo usadas como centros de reclusión.

La guardia los recibe y luego los humillan porque se fueron; los tratan muy mal y los meten en La Parada en San Antonio del Táchira, con lo cual están creando otro problema porque no están aplicando medidas de control sino que los dejan en el piso; les dan comida podrida; no hay suficientes tapabocas; no hay agua, no hay luz. Esto es una violación flagrante de derechos humanos por parte del régimen. Hicieron que se fueran por culpa de la crisis y ahora los maltratan.

En suma, dado el desplome de los precios del petróleo, la hiperinflación, la hambruna posible ante la quiebra de los productores agrícolas, el aislamiento internacional, la falta de dinero hasta para pagar jubilaciones y pensiones nos espera un horizonte catastrófico. Con Maduro en el poder no hay vía posible para avanzar en soluciones a corto y mediano plazo.

Maduro está tanteando con la conformación de una junta militar para salir de la crisis. No es esa la salida. Ya el presidente Guaidó propuso la conformación de un Consejo de Estado plural que se encargaría de dirigir el país dentro del marco para la transición hacia la democracia en Venezuela. Esta es la vía que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional.