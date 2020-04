JULIO BALZA ALTUVE: Persecución a los periodistas

Persecución a los periodistas

***Recordando al expresidente Luis Herrera: “esto es lo que tú quieres que continue…” ***En el caso de Nueva Esparta, relacionado con la escuela de béisbol, las autoridades tienen la primera responsabilidad. ***El sector salud sí recibirá los 100 dólares ¿y quién no?

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Recordando una célebre frase del colega periodista y expresidente Luis Herrera Campins, honesto y trabajador a carta cabal: “Esto es lo que tú quieres que continúe…”. Viene al caso por lo que necesita una familia para medio vivir, que asciende a 355 dólares aproximadamente (66 millones de bolívares soberanos más o menos). Como no va a estar así si el desgobierno no se ocupa de nada. Deja que cada quien haga lo que le viene en gana y ahora con el problema de la gasolina, no tiene salida esta crisis. Ya el “gobierno” de Maduro no da pie con bola. De economía y lo que es gobernar no tiene la más mínima idea. En 20 años acabaron con todo y todavía quieren continuar gobernando. Señores, están a tiempo de retirarse para que las personas que sí saben y sí quieran a Venezuela tomen las riendas del país.

***

Escándalo, tras escándalo… en esto sí son buenos estos rojos-rojitos. Por allí reventó otro peo de consecuencias gravísimas para este régimen. Todo fumea por los estados Falcón y Carabobo. ¡Qué casualidad! En ambos hay aduanas y puertos. Uno como comunicador social les pierde a estos sujetos, quienes aparecen supuestamente involucrados en tan bochornoso delito, que ha sido público, notorio y comunicacional. Que si no tienen nada que ver con lo que se les acusa, tengan las que te conté bien puestas y agarren uno de sus aviones privados y aclaren el peo ante el imperio norteamericano, o ante la autoridad que le compete este escándalo. Vayan ya si son tan bravucones y tan envalentonados. Recuerdo un caso, el del general Guillen Dávila, quien fue acusado de una presunta entrega controlada y con las bolas de torero se presentó ante el imperio norteamericano y limpió su nombre. Véanse en este espejo. A mí que me registren.

***

Hablé con el colega y amigo Jesús Cova sobre el caso de Roberto Vahlis, propietario de la academia de béisbol que lleva su nombre y que funciona en Margarita, en la se produjeron los hechos de sobra conocidos por todos ligados al COVID-19. Desempeñaremos el rol de abogados del diablo, pero podemos decir que Roberto Vahlis es un fanático del béisbol y un mecenas de ese deporte toda su vida. Ignoramos, y eso no viene al caso, si tiene o no manchas en su pasado, lo que importa poco. Es necesario añadir, para evitar malos entendidos, que se nos hace cuesta arriba creer que Roberto vahlis tenga responsabilidad directa, a conciencia y/o colateralmente, con lo ocurrido en su academia. El no maneja autoridades del aeropuerto, la GNB, Sanidad, PNB. La responsabilidad es de las autoridades, viendo los toros de la barrera; porque, señores, okey, llegó el avión a Nueva Esparta y las autoridades han debido poner en cuarentena a todos sin excepción así que a los jueces y fiscales investiguen bien.

***

Bueno, Juan ha pasado a defender a nuestra Venezuela que se la están llevando los demonios. Activa lo más pronto posible la entrega de los 100 dólares que les ofreciste a nuestros trabajadores de la salud, que lo van a recibir así los voten ya que ellos se merecen eso y mucho más. Esto correspondería al momento que estoy escribiendo estas líneas a 20 millones de bolívares soberanos y todavía no les alcanza para cubrir la canasta básica. Pero algo es algo. Ojalá sea pronto porque la situación apremia.

***

Los periodistas venezolanos hemos sido los más perseguidos durante estos 20 años de robolución. Desde que comenzó la pandemia han sido enjuiciados 22 colegas solo por el hecho de informar veraz y objetivamente sobre el C-19 y el narcotráfico. De seguir la persecusión deberíamos convocar a un paro nacional como se hizo durante la dictadura de Pérez Jiménez, que se pararon los periodistas y los curas. Ahí les dejo esa perlita. Ese es nuestro trabajo: informar veraz y objetivamente. Nosotros no cometemos los delitos; los denunciamos.