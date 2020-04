WILLIAMS DÁVILA: Nicolás Maduro, hierba venenosa

Nicolás Maduro: hierba venenosa

Avanzada – WILLIAMS DÁVILA



Nicolás Maduro es una hierba venenosa; no es una flor fragante. Y si esa hierba no se corta, nuestro pueblo no tendrá ningún futuro luminoso.

El régimen miente y quiere una falsa sensación de tranquilidad para que no se visibilice la crisis humanitaria compleja, causada y agravada por la pandemia. No permitamos que el régimen siga mintiendo. 1 de cada 3 venezolanos tiene dificultades para alimentarse y cada día empeora más. Un mísero sueldo de menos de 5 dólares no alcanza para cubrir la cesta básica y los CLAP son usados como un mecanismo de control social.

El régimen pretende seguir ocultando el sufrimiento de los venezolanos. 8 de cada 10 hogares no tienen buen servicio de luz, y la inestabilidad de la electricidad ha ocasionado daños de equipos. En medio de la pandemia del Covid-19, una de las principales medidas de prevención es el lavado frecuente de manos. ¿Cómo cumplimos con ella si 71 % de los hogares venezolanos no recibe agua de manera constante?

El sistema de salud en Venezuela solo significa muerte, pues el 70 % de los hospitales no cuenta siquiera con buen suministro de agua y el personal no posee insumos para protegerse y hacerle frente al Covid-19.

La profunda crisis económica solo empeora al vivir en cuarentena. Según la “Encuesta de Impacto Covid-19”, el 90 % de los venezolanos no cuenta con ahorros y viven del día a día, razón por la cual han tenido que suspender la cuarentena para sobrevivir.

