JULIO BALZA ALTUVE: Economía dolarizada

Economía dolarizada

***Los presuntos invasores que asuman su barranco. ***El convenio de los 27 productos es pura paja si no digan dónde se consiguen. ***Si quieren que lo atraquen, vayan a echar gasolina.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

El caso de los mercenarios, quienes supuestamente nos iban a invadir por varias partes del país, bueno si son culpables y se comieron la luz como dice Nicolás deben asumir su responsabilidad; pero hay muchas lagunas policiales en la captura de los presuntos invasores, por lo que los rojos-rojitos deben aclarar punto por punto la actuación de los entes policiales porque nuevamente el régimen quedaría muy mal parado no solo con sus simpatizantes, sino con el mundo entero que ya lo ve como un montaje balurdo de este régimen que nos tiene acostrumbrados a tantas películas.

***

¿Quién manda a quién? Esto en relación al convenio y el acta firmada por parte del gobierno y empresarios hambreadores del pueblo, quienes con bombos y platillos le anunciaron al país la regulación con lista en mano de la canasta básica. Adivinen qué pasó: según mi fuente y lo que se ve y se siente en las calles, es que dicho convenio no sirvió ni de papel higiénico y los más humildes que se jodan, o que sigan dependiendo de la fulana caja clap. ¡Qué vida tan dura la del venezolano de a pie!

***

Con mucha preocupación, conversando con varios colegas, analizamos que la oposición ha venido perdiendo espacios y la verdad es que no entendemos por qué tanto silencio. A parte de que muchos colegas se han dado a la tarea de atacarla sin tomar en cuenta que por donde meten la cabeza los inhabilitan, los meten presos, o se van al exilio. Así no puede haber oposición, ya que la ventaja del régimen al tener de su lado a todos los poderes y con un pueblo sumiso y esperando la dichosa caja clap no vamos a llegar a ninguna parte. Ah y ahora se suman los colectivos y los liberados de las cárceles, que se han convertido en una nueva fuerza de choque en contra del pueblo. Señores, que Dios nos agarre confesados. Digan algo señores de la “oposicion”.

***

¿Qué vaina es esta? Quién entiende el juego que se traen con el fulano dólar paralelo. Resulta y acontece que toda la economía venezolana está dolarizada: la comida, las medicinas, los repuestos, hasta la gasolina y pare usted de contar; pero lo más increíble de todo esto es que el sueldo del venezolano está calculado en soberanos que no valen nada. ¿Se pueden imaginar la clase de pelazón que vive la gran mayoría del pueblo? Señores, sinceren los precios, dolaricen la economía de una vez y los sueldos también. ¡Para qué tanto guiso! Lo que quisiéramos saber es por qué no se toman las medidas que por lo menos favorezcan un poco al pueblo. Por Dios, ¿hasta cuándo?

***

¿Quién le pone el cascabel al gato? Continúa el peo con la gasolina. Las bombas están hasta los teque-teques. Los funcionarios que las custodian cobran en dólares y ninguna autoridad dice nada contra esta vergonzosa matraca pública y notoria. Más ataques de parte de las autoridades en contra de los más pendejos. Que siga la fiesta de corruptelas.