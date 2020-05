GERSON REVANALES: Efectos de la pandemia

Efectos de la pandemia

***El Coronavirus, como elemento global en las relaciones internacionales, tendrá efectos irreversibles no solo en la interrelación del hombre frente a la sociedad, sino dentro de las Relaciones Internacionales entre los Estados como seres vivientes.

Balcón del ciudadano – GERSON REVANALES



El Coronavirus como pandemia, indiscutiblemente, tiene efectos globalizantes más allá del tema de la salud. En su combate y prevención, ningún gobierno estaba preparado para enfrentar un enemigo tan silencio letal e invisible. Esta pandemia ha abierto no una página en la historia sino cientos de publicaciones especializadas en el estudio de sus efectos y consecuencias. En este sentido, cuando escribo esta columna semanal, nunca llegué a imaginar el “deja vu” que representaría las novelas futuristas de Alvin Toffler: el “Shock del Futuro” (1970), “la Tercera Ola (1980)” y el “Cambio de Poder (1990). Al respecto podemos aventurarnos a resumirlos en tres pastillas: el coronavirus ha producido un nuevo shock en la humanidad; una nueva ola nos arropará. Si la ciencia no logra una vacuna en su contra, el coronavirus inevitablemente conducirá a un cambio de poder en todos los ámbitos, no solo los socios políticos.

A la luz de estos escenarios, el impacto de la pandemia en las relaciones internacionales es incuestionable. Sus efectos transversales han producido una crisis sistémica en el planeta, al tratarse de la sumatoria de varias crisis con efectos en lo político, las finanzas, la economía, la energía, el medio ambiente, la ecología y en lo particular e individual, en el modus vivendi de las familias y de los ciudadanos, incluso en sus valores frente a la preservación de la vida.

Para los conocedores de la geometría descriptiva, a nivel teórico, las líneas paralelas se cortan en el infinito. Aplicado este principio a esta crisis global pandémica, en paralelo corren dos líneas de acción: el privilegio y el beneficio. Los responsables de política deben decidir entre si privilegiar la salud, beneficiar a los sectores productivos, o buscar el equilibrio y el beneficio mutuo entre ambas líneas de acción sobre la base de un juego de suma variable: Ganar ganar.

Este planteamiento teórico transpolado permite analizar en toda su transversalidad el impacto del coronavirus en las relaciones internacionales.

En lo político, el secretario general de la ONU observa la falta de liderazgo. En este contexto, se ha visto una evidente falta de coordinación política global entre gobiernos y organismos multilaterales; pero considera que si las potencias mundiales claves son capaces de aproximarse, pueden adoptar una estrategia común y luego invocar a la comunidad internacional.

Un segundo escenario de impacto son las relaciones económicas internacionales. Todas las agencias coinciden en que el impacto económico será extremadamente violento, ya que combina un choque de demanda y un choque de oferta. La OCDE advirtió que la economía mundial crecerá la mitad si la crisis del coronavirus se alarga y agrava. Prevé que la economía global crezca un 1,5v% en 2020 en el peor de los escenarios, frente al 3,2 % logrado el año pasado. Para los gobiernos, el primer paso sería compensar la pérdida de ingresos de los hogares y las empresas; y garantizar liquidez y préstamos a estas. El desafío será apoyar a las empresas y los hogares durante la crisis, asegurando la recuperación más rápida y fuerte posible de la economía.

Otro escenario es el medio ambiente en el cual dos factores son cruciales: la emisión de CO2 y el transporte terrestre y aéreo. A diferencia del efecto negativo de la pandemia en los anteriores escenarios, aparentemente en el cambio climático las cifras a primera vista parecieran alentadoras, a partir de implementarse medidas de prevención al disminuir notablemente las emisiones de CO2, de contaminantes atmosféricos, de la emisión de dióxido de nitrógeno con el correspondiente mejoramiento de la calidad del aire y menor contaminación auditiva. Por ejemplo, los satélites de monitoreo de contaminación de la NASA y de la Agencia Espacial Europea (ESA) publicaron imágenes que evidencian la reducción de la contaminación ambiental en China. Las emisiones de carbono cayeron un 25 % durante un mes, debido a las restricciones impuestas para contener al coronavirus. Considerando que China produce el 30 % de las emisiones de CO2, esta cifra representa una reducción del 6 % a nivel global. Sin embargo, activistas que luchan contra el cambio climático advierten que es peligroso llamar positivas estas consecuencias porque son temporales y no son sostenibles en el tiempo.

En principio, el impacto global de la pandemia conlleva a varias determinantes, entre estas: