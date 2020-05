FRANCISCO POLEO: Capriles en campaña para reemplazar a Guaidó

Capriles en campaña para reemplazar a Guaidó

Por FRANCISCO POLEO

Le crecen los enanos a Juan Guaidó tras el affaire de los mercenarios promovido por dos de sus asesores. En el momento más difícil para el presidente interino, la eterna rivalidad entre Primero Justicia y Voluntad Popular, y la tenaz aspiración presidencial de Henrique Capriles amenazan su posición como líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Tres diputados de PJ, tendencia Capriles, contactaron al Departamento de Estado para pedir un cambio en la posición de Washington ante el régimen de Maduro. Quieren negociación con el régimen y elecciones parlamentarias. Tres fuentes serias en Washington nos confirmaron que esta propuesta fue rechazada. De hecho, la aproximación generó malestar en el alto nivel estadounidense, al cual horroriza la idea de cambiar el caballo en plena carrera, así como caer en la zanja de pleitos entre partidos extranjeros.

La aproximación de PJ-Capriles al Departamento de Estado fue adelantada con simpatía este viernes por la cadena estadounidense Bloomberg, la cual tiene fuertes nexos con el sector financiero de Estados Unidos. Bloomberg magnifica la importancia de los tres diputados y en cambio no menciona que su proposición fue rechazada. Hacia el final del largo informe, Bloomberg menciona a Henrique Capriles, ex candidato presidencial venezolano en dos oportunidades: “Henrique Capriles, fundador de Primero Justicia, ha estado diciendo por meses que los fracasos de Guaidó en 2019 no pueden permitirse nuevamente y que son necesarias las negociaciones con Maduro. Sus seguidores han sugerido que “Capriles debe reemplazar a Guaidó”.

Los diputados aludidos por Bloomberg en la gestión ante el State Department serían Ángel Alvarado, Eudoro González Dellán y Rafael Guzmán.

Capriles tiene tiempo distanciándose de la Unidad. Uno de sus últimos episodios ocurrió en Twitter. Este 06 de mayo, tras revelarse los nexos de J. J. Rendón y Sergio Vergara con la aventura mercenaria, el ex candidato presidencial tuiteó: “¿Y van a seguir creyendo que la gente es tonta? La mayoría del Pueblo sufre el desastre generado por Maduro para que encima se le quiera seguir vacilando ¡Con razón la gente cada día se aleja más! Es hora de promover soluciones reales apegadas a la verdad y pensando en la gente!”. Pocos minutos después borró el mensaje, pero la captura de la imagen quedó.

Poco a poco, Capriles ha ido subiendo el tono contra la gestión de Guaidó. Este martes 12 de mayo, en reunión del Caracas Press Club en la cual participaron hasta 66 periodistas, el ex gobernador del estado Miranda fue feroz en su discurso al referirse a Guaidó y a Leopoldo López. Llegó a referirse al de Guaidó como “gobierno de fantasía”.

“Todo viene por el interés que tienen algunos en Primero Justicia en los bonos 2020, cuya invalidez demandamos por órdenes consecutivas decididas unánimemente por la AN desde 2016. Quieren al mismo tiempo ser del gobierno interino y oposición a ese mismo gobierno interino del que forman parte”, reveló una fuente de la alta dirigencia opositora.

“Capriles tiene excelente y permanente comunicación con el régimen de Maduro. Julio Borges está al tanto de dicha entente, pero el régimen no quiere a Borges”, señala la misma fuente. Borges es el comisionado de Asunto Exteriores del gobierno de Guaidó. Es decir, el Canciller. Es pieza clave en la configuración de la estrategia mancomunada del gobierno interino con sus aliados internacionales y su figura es muy respetada en Washington.

Guaidó cuenta con el apoyo hasta ahora sólido de Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Queda en suspenso el de Primero Justicia, en donde el pulso entre Borges y Capriles es una olla de presión a punto de explotar.

El G4 se niega de plano a una negociación que no pase por la salida del poder de Maduro, algo en lo cual Capriles es más flexible y más cercano a posiciones como las de Henri Falcón. Falcón ha intentado acercamientos con Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo para que se incorporen a la Mesa de Diálogo Nacional que comanda su partido Avanzada Progresista junto a otras organizaciones políticas minoritarias. La respuesta de los partidos liderados por Henry Ramos y Manuel Rosales ha sido claramente negativa, con la advertencia de que no quebrantarán la unidad en torno a Guaidó. Falcón no ha tenido acercamientos con Voluntad Popular, partido al que le tiene un veto personal.

Capriles ha ido muy lejos en su ofensiva para desplazar a Julio Borges de la jefatura de Primero Justicia y a Guaidó como líder de la unidad opositora. Pudiera ser tarde para corregir el rumbo, aunque para seguir avanzando con éxito le será necesario aceptar el apoyo del régimen madurista, que aparece como el gran beneficiado por sus esfuerzos. Veremos si para el tenaz aspirante presidencial vale aquello de que “París bien vale una misa”.