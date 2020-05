JULIO BALZA ALTUVE: Catástrofe sanitaria en Venezuela

Catástrofe sanitaria en Venezuela

***Guaidó se ha convertido en la sombra del madurismo. ***Maduro, retira a la GNB de las estaciones de gasolina. Es vergonzosa la matraca. ***Iván Simonovis sigue a la caza de los narcotraficantes del régimen. ***Qué es de la vida del Ministro de Salud.

ARROZ CON MANGO – JULIO BALZA ALTUVE

Juan Guaidó se ha convertido en la sombra, en un espanto, en el silbón para el gobierno nacional. Hoy los rojo rojitos están en una encrucijada muy grave pues se han dedicado a atacar a Guaidó, como si en el país no estuviera sucediendo nada. Teniendo a la vista de Raimundo y todo el mundo problemas graves como el de los alimentos, las medicinas, los repuestos y sobre todo el de la gasolina. Es sumamente grave. Este problemón, si no es solucionado en los próximos días, les garantizo que la crisis que vivimos no será nada para lo que nos espera. Donde carajo están los asesores de Maduro. Dejen de aplaudir tanto y den respuestas reales a todos estos problemas. Dejen a Guaidó y ocúpense de gobernar. No sigan jugando con la paciencia del venezolano, ya la mayoría está entrando en desesperación y angustia por parte de un gobierno comunista que no hace nada por los más necesitados. ¿Sera que algún día vamos a reaccionar para exigirle a estos ineptos e incapaces que cumplan con el pueblo? No se sientan envalentonados, señores, porque están jugando con candela.

***

Hablando del gravísimo problema de la gasolina, les cuento que un componente como la GNB -que su lema es “Honor a su divisa”- ha perdido toda credibilidad ante el pueblo. Es vergonzoso ver a los GN en las distintas bombas del país cobrando peaje o matraqueando en todas las estaciones de servicio; “martillando” a un pueblo desesperado por unos cuantos litros de gasolina, sobre todo en las estaciones de servicio de Los Mangos en la Florida y en la de Tazón. Yo creo que deberían retirar a este componente de las bombas. Pero Venezuela, qué pasa. ¡Despierta por favor! Nosotros tenemos la respuesta para acabar con esta pesadilla. Señor Maduro, usted es el único que puede acabar con esta desgraciada y vergonzosa corrupción con la gasolina.

***

Me pregunto ¿dónde está la oposición? ¿En que están pensando los pocos que están trabajando? Se les reconoce su esfuerzo, pero qué pasa con todos ustedes, con toda la desgracia que se está viviendo en estos momentos en Venezuela y a muchos no se les ve la cara, o es que están esperando que el régimen les llene la mano de dólares para ponerse en contra de Juan Guaidó.

Parte de la oposición son una vergüenza para el país. Solo esperan que Juan les haga todo el trabajo para después salir al lado del máximo líder de la oposición a ganar indulgencia con escapulario ajeno. Si tienen culillo o culicardia apártense del lado de Guaidó, quien lucha a brazo partido por sacar a la Patria del “Genio de América” de esta pesadilla tan arrecha que vivimos los venezolanos decentes.

***

OJO, ALERTA, según las recomendaciones de los médicos italianos sobre el covid-19 sería bueno que buscaran en las redes y consultaran con quienes saben cómo atacar esta pandemia, que amenaza con extinguir a la humanidad.

***

En manos de la de DEA, la CIA y el Tesoro Americano, están los nombres de varios robolucionarios, adulantes, jalabolas, testaferros y enchufados quienes están investigados por el presunto delito de narcotráfico y de otras sustancias prohibidas. Me imagino que están como palo de gallinero, porque saben que estas autoridades no juegan, ya que a la larga les espera su uniforme anaranjado.

***

Señor Ministro –dizque de salud- por si no lo sabe usted es responsable de la situación catastrófica que, en materia de salud, se padece en todos los hospitales. Usted solo sale de su escritorio para pararse al lado de Maduro en las cadenas y claro para aplaudir mientras el pueblo muere de mengua. ¿o no?