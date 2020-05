Primero Justicia y sus diputados en definición ante Guaidó

Primero Justicia y los tres diputados de su fracción sobre quienes se ha informado que contactaron a personalidades del State Department de los Estados Unidos para plantear o sondear el apoyo de la Casa Blanca a una nueva estrategia que conllevaría la substitución de Juan Guaidó como portaestandarte de la Oposición al régimen de Nicolás Maduro, emitieron ayer sendos comunicados rechazando esa información. La versión sobre ese tema ha aparecido en un informe de la revista Bloomberg y en el Informe Político de elnuevopais.net, firmado por Francisco Poleo. Conforme al derecho de réplica que rigurosamente respetamos, publicamos a continuación los comunicados del partido Primero Justicia y sus diputados Eudoro González Dellán, Ángel Alvarado Rangel y Rafael Guzmán.

Comunicado de Primero Justicia

Primero Justicia se dirige a los venezolanos y a nuestros aliados internacionales con el objeto de dejar claros los siguientes asuntos:

1.- Como parte de una campaña de descrédito, en las últimas horas medios digitales han señalado a importantes diputados y líderes nacionales de nuestra organización política de acciones que están totalmente alejadas de la realidad. Nadie vinculado a Primero Justicia ha hablado con personas o instituciones internacionales para exigir nada que tenga que ver con el curso de la política nacional. Cuando hemos tenido que hacer críticas u observaciones, lo hemos hecho de manera constructiva y transparente y siempre con ánimo de rectificación y relanzamiento desde una perspectiva unitaria, tal cual lo expresamos en nuestro comunicado a los venezolanos el pasado 8 de mayo.

2.- En Primero Justicia estamos dedicados a apoyar a los venezolanos que son víctimas de la dictadura y a luchar por recuperar la democracia en nuestro país. Mucho ha sufrido nuestra gente por culpa de Maduro y sus cómplices y todo lo que hacemos tiene el norte de sacarlo y lograr una Venezuela libre y democrática. En ese esfuerzo, del cual no nos distraeremos, Venezuela cuenta con nosotros.

Comunicado de Eudoro González Dellán

En las últimas horas en diferentes medios digitales, ha circulado un artículo de opinión en el que se alude mi supuesta participación en reuniones con autoridades de los Estados Unidos de América del Norte, con la finalidad -dicen- “presentar malestar ante representantes del Departamento de Estado de ese país con el proceso que lidera mi colega Diputado Juan Guaidó”, todo lo anterior -afirman- “coludido con Henrique Capriles Radonsky y otros dos diputados de mi partido Primero Justicia” todos de mi más alta estima.

No es cierto y falta a la verdad quien me sitúa en esos supuestos encuentros. No tengo y no he tenido contacto alguno, ni personal y/o de manera remota con funcionario de grado alguno del Gobierno de los Estados Unidos que dependa directa o indirectamente de oficina gubernamental alguna de ese país. Desde marzo de 2018 y ante la inminencia de acciones por parte del régimen venezolano en mi contra, vivo con mi familia exiliado y alejado de mi casa e intereses que tuve en Venezuela.

Desde aquí, sigo con atención y participo en la lucha de todos los venezolanos por volver a nuestra Patria en libertad y Democracia.

Estoy activo en todas las iniciativas que promueve la Diáspora venezolana en el extranjero y como miembro de la Asamblea Nacional, soy fiel y ejecutor de todas las iniciativas, acciones y decisiones que allí se toman. Sugerir un viaje mío a Washington es una FALSEDAD tan descarada que tropieza con una realidad que veo desconoce quién “filtra este bulo” y quien lo replica, a saber; desde marzo de 2017 NO TENGO PASAPORTE VENEZOLANO VÁLIDO, única nacionalidad que detento y por ello mis desplazamientos son muy limitados y escasos. Se suma a ello, que el mundo en está en cuarentena por la pandemia del Covid 19.

Con mucho respeto y en salvaguarda de mis derechos ciudadanos y políticos, le solicito al medio de comunicación El Nuevo País rectifique esta falsa información y a quienes se han hecho eco de la misma, reproduciéndola y haciendo análisis político sobre la misma, informen sobre el contenido de este comunicado que hago circular con el único objetivo de dejar establecida públicamente mi opinión.

Reitero mi apoyo a todas las gestiones de la UNIDAD DEMOCRÁTICA y mi Partido PRIMERO JUSTICIA, me solidarizo con los que sufren exclusión, exilio y prisión por manifestarse en contra del Régimen venezolano.

Finalmente, pido por mis compatriotas que en Venezuela y fuera de ella, padecen toda clase de privaciones por culpa de un régimen que solo ha podido repartir sufrimiento para su pueblo.

Comunicado de Ángel Alvarado Rangel

En el nombre de la lucha democrática para lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, lo más pronto posible, quiero informar al país que en las últimas horas Francisco Poleo ha circulado información acerca de mí que es completamente falsa.

El Sr. Poleo, desafortunadamente, no sabe diferenciar entre una pieza de opinión y un artículo de investigación, dejando en evidencia como el periodismo amarillista continúa dañando los intereses de la transparencia, y así, favoreciendo las jugadas más sucias del régimen.

Exhorto a Francisco Poleo a que muestre pruebas sobre mi supuesta participación en reuniones con autoridades del gobierno de Estados Unidos. En la pieza de Bloomberg a la que hace alusión el periodista, como supuesta fuente, no están citados. Si no muestra pruebas en la semana próxima (siete días a la emisión de este comunicado) procederé a demandar una rectificación pública. En caso de no rectificar, procederé a introducir una demanda legal por difamación.

Para mí y para el partido Primero Justicia, la actuación política de un servidor público tiene que estar guiada por los principios de transparencia, lealtad, humildad y honestidad. En esa línea, reafirmo que yo mantengo un canal de comunicación abierto con el presidente interino Juan Guaidó, a quien reiteramos, una vez más, nuestro fuerte apoyo. De la misma forma, seguiremos trabajando con el Presidente y el Gobierno Interino para mejorar nuestra capacidad de respuesta a la completa crisis humanitaria y a los atropellos autoritarios de la dictadura de Nicolás Maduro.

Rafael Guzmán

Ante los recientes señalamientos que han circulado en medios digitales a partir de un artículo firmado por el periodista Francisco Poleo, quiero informar al país mi posición al respecto.

Desmiento categóricamente que yo o alguno de mis compañeros diputados, citados en el referido artículo, hayamos participado en reunión alguna con ningún miembro de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, para solicitarles reconsiderar el apoyo de esta país a la gestión del ciudadano diputado Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional y en funciones de Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

No perdemos el tiempo en reuniones para este tipo de operaciones políticas como señala el Señor Poleo en su artículo de opinión que no supera ningún examen de rigor periodístico. Son señalamientos falsos, que no tienen ningún fundamento y que claramente buscan sembrar desconfianza en la lucha con la que los sectores democráticos del país nos enfrentamos al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Estas campañas de descrédito obedecen a que mi partido, Primero Justicia, pidió al Gobierno Interino de Juan Guaidó, reflexionar sobre las acciones que deben conducir al país a la Libertad y a la Democracia por la que tanto hemos luchado y replantear el funcionamiento del Centro de Gobierno para que esté al servicio del cambio en Venezuela y que dicho Centro de Gobierno actúe respetando a la Asamblea Nacional como única institución legítimamente electa por el voto popular.

Como parlamentario del estado Miranda y en mi condición de perseguido político del régimen madurista, dedico mi tiempo única y exclusivamente en ayudar a resolver los problemas de los venezolanos, que sufren la peor crisis por culpa de la corrupción y la violación de Derechos Humanos a la que son sometidos por la dictadura venezolana.

Mi lucha es por devolverle la democracia y el bienestar a los venezolanos. Allí están las propuesta sociales de Primero Justicia como la de 100% al 100% de las familias venezolanas y la creación del Fondo por la Vida para la atención de la crisis por el COVID-19 que afecta a nuestro pueblo. Ese es mi centro de ocupación. Soy un fiel creyente de la UNIDAD. Por ello ratifico el apoyo a todas las iniciativas que desde las fuerzas de la unidad democrática de Venezuela se lleven adelante en beneficio del pueblo venezolano, teniendo claro el respeto a la Asamblea Nacional y a todas las iniciativas que ésta desarrolle, siendo el Gobierno Interino la principal herramienta para devolverle a los venezolanos la democracia y el bienestar que tanto anhelan.

Como ciudadano al que le asiste el respeto a sus derechos, exijo firme y respetuosamente al Nuevo País y a cualquier otro medio que se ha haya hecho eco de la misma, la rectificación de esta información y que se dé a conocer esta declaración pública en la que desmiento enfáticamente estos hechos.Como siempre, mi saludo afectuoso al pueblo venezolano y en especial a mi gente de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagüita, La Dolorita y Filas de Mariche.