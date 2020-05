JULIO BALZA: Nos quitaron todo

Nos quitaron todo

***Los últimos anuncios de Trump tienen a los rojos-rojitos con ataques de culicardia. ***Los milicianos de Padrino escoltarán los buques que traen la gasolina. ***Lo único que les falta a los rojos-rojitos es bajarnos los calzoncillos.

ARROZ CON MANGO – JULIO BALZA ALTUVE

La mal llamada revolución, con sus seudos dirigentes que se la dan de arrechitos, están sufriendo ataques de culicardia, despues de lo anunciado por el presidente Trump de que nos tienen rodeados. Asimismo, dijo que su administración ha sido dura con Venezuela en lo que respecta al petróleo y que Estados Unidos está entregando alimentos y agua a la gente de Venezuela. Trump cerró diciento: “Algo sucederá, porque no lo vamos a aguantar”. Ojalá sea pronto porque esta situación ya no la aguanta el pueblo de a pié, que es el que más sufre.

***

Todos sabemos que en este país, a pesar de todo lo que estamos viviendo, somos muy jodedores y entre las últimas bromas ya hay una jodedera con respecto a los buques iraníes que vienen dizque a surtirnos de gasolina. No me jodas. Todos sabemos para dónde va esa gasolina. Ya se escuchan apuestas de: que si pasan 99/1 y no pasarán 220 como se dice el en argot hípico. A pesar de que Padrino ya tiene a los milicianos listos para escoltar a dichos buques. Veremos los acontecimientos en desarrollo. Los cubanos se frontan las manos.

***

Y hablando más en serio, en las encuestas que ha vuelo de pájaro he hecho, todos me dicen que esa gasolina no pasará, ya que se estaría jugando la credibilidad de la administración Trump y por supuesto su reelección como Presidente. Quedaría muy mal ante la opinión pública. No la tenemos fácil.

***

En las redes está rodando una factura pagada presuntamente al atorrante dirigente comunista español Pablo Iglesias por una suma exorbitante, por asesoramiento para el desarrollo social del país. ¡Válgame Dios! Esto es el colmo de la corrupción. No jodas. ¿Cuál desarrollo? Lo más triste de todo esto es que hay gente capacigtada y preparada aquí mismo en el país, pero estos ladrones prefieren darle ese dinero a unos revolucionarios extranjeros. ¡Qué patriotas son!

***

¿Qué mas daño nos pueden hacer? Estamos curtidos de coñazos. Por donde metemos la cabeza lo que encontramos es miseria, hambre, enfermos, pobreza galopante, escasez de alimentos, de medicinas, de gasolina. Señores, hasta cuándo este pueblo seguirá sumiso a un régimen tan corrupto. Nos han quitado todo. Estamos sin luz, sin agua, sin gas, sin señal, sin dinero, sin medicinas, sin alimentos, sin internet, sin gasolina, sin libertad y para remate de vaina nos quitan la poca diversión en la que podíamos distraer nuestras angustias y necesidades. Lo más grave de todas estas faltas es la de nuestros hijos, familiares y amigos que tuvieron que emigrar a otras tierras buscando esperanza y libertad. Esto último no tiene perdón de Dios. Pronto veremos la justicia divina, que tarda pero llega.

***

Continúa el robo, el atraco y la violación de derechos humanos por parte de unos verdaderos “traidores a la patria”, que hacen los que les viene en gana en todas las estaciones de servicio cobrándole a los usuarios hasta 3 dólares por litro de gasolina para surtirlos. Señor Maduro, no me voy a cansar de recordarle que el único que le puede poner un parao a este abuso denigrante y corrupción galopante en las bombas de gasolina es usted. Ahí te dejo esa.