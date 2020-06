JULIO BALZA: Juicios contra los rojos

Juicios contra los rojos

***Tremenda plasta puso PDVSA con lo de la gasolina. ***Pelea casada entre el mazo y la hojilla. ***Si los robolucionarios tienen guáramo vayan y resuelvan sus peos en el extranjero.

Arroz con mango – JULIO BALZA



Tremenda plasta, como decía el difunto Hugo Rafael Chávez Frías, esto es lo que está pasando con el operativo chimbo de la venta de gasolina iraní en todo el territorio nacional. Un verdadero despelote, descoordinación, irresponsabilidad, atropellos y como siempre la bajadera de la mula por parte de todos los cuerpos policiales que participan en dicho nefasto operativo que, por supuesto, se suma a un fracaso más de este gobierno comunistoide para que los venezolanos sigan pasando penumbras por falta del combustible para la movilización en el país. Lo más curioso, y como opinión de este cronista, es que Nicolás Maduro no se haya dado una vueltica por las estaciones de servicio para que él con sus propios ojos u “ojas” se dé cuenta de este tremendo papelón que está poniendo la revolución en decadencia. ¿Quiénes están pagando los peos? Por supuesto, los más pendejos, los venezolanos humildes, como siempre. ¿Será que Maduro nos seguirá cayendo a cobas? Esperaremos sentados…

***

Juicios van y juicios vienen en varios países del mundo contra funcionarios rojos rojitos por diferentes delitos, pequeñeces como estas: tráfico de drogas, terrorismo, lavado de dinero y toca clase de tropelías y marramucias ligadas a la delincuencia organizada en distintas latitudes del mundo. Lo que no entiendo es que los chavistas maduristas acusados de estos delitos no amarran las pelotas bien amarradas y se montan en un avión de Conviasa o en un Airbus de las Fuerzas Armadas y se presentan en los países donde los acusan para dar la cara sin cullilo. ¿Por qué tanto miedo a estas acusaciones que les hacen a estos robolucionarios en el exterior? Estoy dispuesto a acompañarlos como periodistas, eso sí, segurito que yo regreso a mi país, no sé ellos. ¿No se la dan de arrechos pues? Porque aquí en Venezuela lo que saben hacer es atropellar al pueblo que está pasando roncha de verdad y ellos dándose la gran vida con dólares y fortunas mal habidas.

***

Por allí, sin mucha tristeza, he visto dos revolucionarios corruptos o medio corruptos que ahora salen con su cara bien lavada ante el pueblo a decir que esto no puede seguir pasando. Por favor, no sean cínicos y falsos. Sabemos que tienen 20 años comiendo lomito como se dice en criollo.

***

En la oposición venezolana existe un grupito de pájaros de mal agüero deseando que la unión dentro de los verdaderos líderes opositores fracase, pero se van a quedar con las ganas, ya que dirigentes de alto calibre seguirán resteados hasta el final con el verdadero presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El pueblo está desesperado por la mala situación que está viviendo el país; pero no le podemos pedir a Guaidó que vaya a Miraflores a lanzar molotov y pintoretear las paredes, porque muchos creemos que este joven político sabe lo que está haciendo y, de paso, está bien ‘manageado’. Por tal motivo, les pedimos a nuestros hermanos venezolanos un poquito de paciencia.

***

Voy con el PSUV, donde la vaina no está muy buena. Hay una pelea casada entre el señor del mazo y el sujeto de la hojilla, quien le ha dicho al otro personaje hasta del mal que se va a morir. Que si él manda aquí; que grita más aquí y que manda más allá y el único que no se da cuenta es Nicolás. O sea, la cancha está que chilla; cuchillo entre el mazo y la hojilla; pero mis centavos los pongo en el del mazo, como se dice en el argot hípico. Mosca, ‘Nico,’ porque te estás quedando más solo que la una.

***

Vamos a felicitar a la flamante gobernadora del estado Táchira, Leidy Gómez, quien le salió al paso directamente a Nicolás Maduro con una exposición magistral ante todos los tachirenses con relación al nefasto aumento de la gasolina. En su explicación, la dirigente de Acción Democrática se cuestionó lo siguiente: Si un venezolano gana como sueldo mínimo tres dólares al mes, ¿cómo va a pagar $20 dólares para llenar el tanque del carro? Desde aquí aplaudimos todo el trabajo que está haciendo esta guerrera de AD.

***

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

1998 Votaron por Chávez.

1999 Aprobaron su constituyente.

2000 Ratificaron a Chávez.

2002 Lo rescataron.

2004 Lo dejaron por referendo.

2006 Volvieron a votar por él.

2012 Siguieron votando por él. Ese mismo año se murió.

2013 Votaron por su heredero.

Y ahora te preguntas ¿de quién es la culpa?

“Un pueblo ignorante es arma ciega de su propia destrucción”, Simón Bolívar.