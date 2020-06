Felipe González, un estratega unificador para la oposición venezolana

Por FRANCISCO POLEO

“Es un tumor que se expande por las democracias en América Latina”. Así califica el ex presidente español Felipe González este jueves al régimen madurista en su participación en el foro “La transición en Venezuela es posible”, el primer encuentro virtual que realiza el gobierno interino de Juan Guaidó. El ingeniero, también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue el otro ponente de la conversación moderada por el comisionado de Relaciones Exteriores venezolano Julio Borges y con palabras introductorias del representante diplomático de Venezuela en España, Antonio Ecarri Bolívar.

“La idea es que a partir de hoy podamos hacer, por un tiempo, una serie de encuentros sobre Venezuela. Queremos dar una discusión profunda de los retos que tenemos por delante como país y cómo podemos aprender de experiencias de otros países”, informó el comisionado Borges.

González demuestra que es un estudioso de la actualidad venezolana, tema que le ocupa y le preocupa. El ex presidente de Gobierno de España, una de las más renombradas figuras de la socialdemocracia mundial, comparó la transición en Chile y en España con el momento que vive Venezuela. Reconoció en el foro que estos procesos tienen muchas semejanzas en cuanto a que en ambos casos se utilizó el esquema del retorno a la democracia mediante una fórmula de la ley a ley. Sin embargo, recordó que ni en España ni en Chile había un marco constitucional que rescatar, como sí es el caso de Venezuela.

González considera que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo y que ha convertido a Venezuela en un Estado fallido. Por lo tanto, concluye, no se puede dialogar con una facción que se niega a perder el poder bajo ninguna circunstancia. “La credibilidad de un diálogo es nula y no se puede pretender hacer un diálogo negando a la Asamblea Nacional y la oposición mayoritaria”. Según el español, el régimen de Maduro es “un cascarón vacío, porque no tiene legitimidad de origen ni de ejercicio”.

El ex presidente español, con un rol crucial en la consecución de la democracia en España tras la muerte de Francisco Franco, opina que el rol de las Fuerzas Armadas en la transición venezolana debe ser preponderante. “No es verdad que la Fuerza Armada sea totalmente del régimen. Están pasando los mismos problemas que la gente, junto a torturas y vigilancia por una inteligencia militar controlada por Cuba. Hace bien Guaidó en sus llamados a la Fuerza Armada”.

En su intervención, Guaidó resaltó lo fundamental que ha resultado para la lucha de la oposición a Maduro el acompañamiento internacional. “Hoy puedo decir en este momento estamos en el umbral que conduce al final de la dictadura. Vamos a lograr la transición y la democracia”.

Ecarri, por su parte, señaló que “esperamos que la comunidad internacional nos ayude a recuperar la democracia donde la hemos perdido, a luchar donde se conserva para no perderla y a crear un think tank permanente de vigilante de nuestras sociedades libres”.

Sin condiciones no pueden haber elecciones

Sobre el tema de las elecciones legislativas, con un CNE nuevo que es una de las principales manzanas de la discordia entre la Asamblea Nacional legítima y el TSJ controlado por Maduro, González recordó que el actual inquilino del Palacio de Miraflores aseguró, tras perder las parlamentarias del 2015, que más nunca convocaría unos comicios para perderlos.

“No aceptará una elección limpia y mucho menos una derrota. Eso lo saben dentro del régimen y en las filas del chavismo. Saben que con Maduro no irán a ninguna parte sino a la catástrofe”, aseguró el líder histórico del PSOE español.

Sobre este tema de las legislativas, el partido espejo del PSOE en Venezuela, Acción Democrática, se vio envuelto en una polémica en las últimas horas. El número dos del régimen madurista, Diosdado Cabello, dijo que el partido socialdemócrata se preparaba para participar en las elecciones legislativas. La información tuvo eco en redes sociales, inclusive en figuras opositoras a Maduro. El Nuevo País se comunicó con las autoridades de la tolda política liderada por Henry Ramos Allup y esto fue desmentido categóricamente: “Acción Democrática no participará en elecciones parlamentarias si no hay condiciones electorales”.

Fuentes de la cúpula opositora a Maduro confirmaron a El Nuevo País que las condiciones para participar en las elecciones parlamentarias son:

Que los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sean elegidos bajo la fórmula del 2-2-1 y bajo los principios constitucionales, en la legítima Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó.

Todos los partidos políticos deben ser habilitados y la posesión de sus tarjetas electorales debe permanecer en sus autoridades legítimas.

Cese de las inhabilitaciones de carácter político.

Regreso de los dirigentes políticos exiliados.

Observación electoral de todo el proceso.

La oposición venezolana tiene en Felipe González un calificado estratega unificador, quien se afana en retribuir cuanto Venezuela hizo por el restablecimiento de la democracia y la libertad en España.