JULIO BALZA ALTUVE: Cruz Roja trabaja a toda máquina

Cruz Roja trabaja a toda máquina



***Señores opositores, agarren la calle o es que tienen culicardia. ***La fulana “mesita” pasará a la historia negra y gris de Venezuela. ***Los periodistas deberíamos ir a un paro nacional.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

A grito herido, el soberano opositor pregunta a gañote tendido: ¿Dónde carajo están los llamados opositores, quienes por arte de magia o culicardia se esfumaron, silenciaron, desaparecieron de la faz de la tierra y los que aparecen estan jugando quiquirigüiqui junto con el régimen en decadencia? Pareciera que el único que le está poniendo un mundo es Juan Guaidó, pero un solo palo no hace montaña. No se ve pronta la salida de este desgraciado régimen. Para nadie es un secreto que la oposición venezolana, en todos los aspectos, le lleva una morena bien grande a los rojos rojitos en cuanto a profesionalismo se refiere. Pueblo de Venezuela no se enchinchorre porque así la vaina seguirá poniéndose peor de lo que está. Déjense de peleas entre ustedes por la fulana candidatura presidencial. Así de sencillo.

***

Tremenda arrechera, rechazo y desprecio es lo que sienten los venezolanos según una encuesta seria y responsable en contra de la tal “mesita”, la cual no representa a nadie. Solo le sirve de bastón a los rojos-rojitos para no terminar de caer. En las encuestas los declaran enemigos del pueblo y traidores a la patria. Entre los más nombrados tenemos a: Henry Falcón, Javier Bertuchi, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Romero, Rafael Marín, Juán Alvarado, Segundo Melendez y Francisco Matheus, entre otros. Estos sujetos pasarán a la historia no solo negra, sino gris por haberse puesto del lado de un gobierno corrupto, inepto, incapaz; que tiene a todos los habitantes de la patria de Bolívar pasando todo tipo de necesidades. Bueno, señores, ustedes son mayores de edad; pero les digo que donde lleguen van a ser rechazados.

***

Claro y raspado. Responsablemente, el presidente de la Cruz Roja Venezolana, el Dr. Mario Villarroel -sin pepitas en la lengua- le declaró al mundo que la Cruz Roja Venezolana continúa trabajando a sol y sombra para seguir atacando al covid-19. Confirmando, tanto él como su director de prensa y relaciones públicas, que hasta la fecha se han donado 575 toneladas en insumos médicos para hacerle frente a la pandemia como debe ser. Que quede bien claro que el Dr. Villarroel (encuéntrese donde se encuentre) por motivo del mismo virus mantiene monitoreada a nuestra querida Cruz Roja Venezolana. Claro, ya que cuenta con un equipo de primera línea que no descansa en la atención al paciente. ¡Felicitaciones al Dr. Mario Villarroel y a todo el personal de la Cruz Roja Venezolana!

***

Les advertí en varias oportunidades sobre la plasta que pondrían sobre la llegada de gasolina desde Irán. Ya se están viendo los resultados. ¡No soy adivino, ni brujo, ni hechicero y mucho menos santero, como les gusta a muchos rojos-rojitos! El chillido es general, ya que muchos de los usuarios ven sus vehículos dañados por la gasolina tan mala que trajeron estos rojos-rojitos. Bueno, como todo lo que ellos hacen.

***

El grupo de funcionarios que detuvo a la colega Carmen Romero, mientras cumplía con su profesión de informar (veraz y objetivamente al país y al mundo de lo que acontecía, basada en los artículos 57 y 58 de nuestra Constitución nacional) son unos cobardes, arrastrados, malandros y polichoros”. Estos cobardes polichoros son los que mejor saben hacer vejar, ultrajar y violarle los derechos humanos a un periodista; pero cuando ven al Cocky o Wilesy dejan la raya amarilla. Bueno, colegas, vamos con todos los hierros a una protesta general para que nos sean respetados nuestros derechos. Les recuerdo que así empezó Marcos Pérez Jiménez y ya saben dónde fue a parar. Allí les dejo eso.