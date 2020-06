Ramos Allup: No participaremos en una payasada electoral que no será reconocida por nadie

REDACCIÓN ENPAÍS

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles desde la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática en La Florida, Henry Ramos Allup, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia intenta simular que su partido, además de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, participarán en una payasada electoral.

En compañía de Juan Guaidó, Alfonso Marquina y Nora Bracho, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se refirió a las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que han decidido intervenir a los principales partidos de la oposición, asegurando que intentan “simular” que estas toldas concurrirán al próximo evento comicial convocado por el CNE.

“Este CNE es peor que el anterior, porque pusieron a presidirlo a Indira Alfonso, que viene de ser presidente de la Sala Electoral, que nos robó las elecciones en Amazonas. La otra fue Gladys Gutiérrez, quien mientras fui presidente de la Asamblea, nos sacó no sé cuántas sentencias. Entonces se les ocurrió callar a los partidos y poner las tarjetas en manos de estos rufianes para simular que Acción Democrática y Primero Justicia van a participar. Que vengan para acá a ver si de verdad las tienen puestas, aquí los estamos esperando”, expresó Ramos Allup.

Recordó que ningún partido opositor participará en la “payasada electoral” convocada por el CNE, pues se trata de un “sainete” que no tendrá suerte, criticando una futura acción del TSJ en contra de Un Nuevo Tiempo.

“La tarjeta que va a aparecer no es Acción Democrática. La tarjeta de Primero Justicia que también aparecerá en la boleta estará en manos de alacranes. En el caso de Voluntad Popular decidieron nombrarla como organización terrorista, incluso existía el riesgo de que pusieran un alerta roja de Interpol para que algunos miembros de ese partido fueran apresados en el exterior, pero Interpol ya no le está parando a lo que diga el régimen. En nombre de AD, para nosotros, Un Nuevo Tiempo es un partido moralmente íntegro y si le roban también su tarjeta y la ponen en manos de Chaim Bucaram, Freddy Paz o cualquier otro, al igual que nosotros, no están dispuestos a participar en una payasada electoral”, aseguró.

Finalmente, enfatizó que la actual legislatura seguirá vigente hasta tanto no se produzca un proceso electoral libre y con las condiciones señaladas en la Constitución.

“Ese sainete electoral no va a tener suerte y no va a tener reconocimiento de ningún país. Hasta que no se elija una nueva Asamblea Nacional de manera legal, nosotros vamos a continuar cumpliendo nuestras funciones a pesar de la persecución a la que podamos ser sometidos. No puede ser posible que si no se hace lo que quiere el régimen, te quita la tarjeta. Bueno, chico, llévate la tarjeta”, sentenció.