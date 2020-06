Acción Democrática recibe el respaldo de medio mundo

Por GUILLERMO MIGUELENA

Las últimas acciones del régimen de Nicolás Maduro, atentando contra los principales partidos de la oposición al pretender expropiar sus tarjetas, han traído como consecuencia que más aliados de la lucha democrática alcen su voz. No estamos solos. La democracia va de la mano de la solidaridad y esto se ha demostrado en comunicados de diversas organizaciones tanto de la región como de Europa. En especial podemos destacar la de partidos como el Movimiento Reformista Sandinista de Nicaragua (MRS), inmerso en una fuerte lucha contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En el continente no hay nadie que conozca más lo que hemos vivido los venezolanos que los hermanos nicaragüenses: son perseguidos, detenidos y maltratados. Viven bajo un régimen policial que no perdona a la disidencia.

Otro pronunciamiento a destacar es el de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Es la más grande plataforma plural de partidos progresistas en el continente. Fundada en 1979 en Oaxaca, está integrada por 60 partidos políticos de 29 países de América Latina y el Caribe. Acción Democrática (AD) es miembro fundador de esta organización. Sin embargo, la COPPPAL estuvo dirigida en los últimos años por fuerzas políticas muy cercanas al Foro de Sao Paulo. Recientemente, decidimos retomar nuestro puesto en la institución para garantizar sus principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos. Valió la pena el esfuerzo. Hay que conquistar todos los terrenos políticos para que llegue el mensaje de que estamos enfrentando a un régimen que no cree en la vía democrática. Este viraje de la COPPPAL tiene en los compañeros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México a sus principales responsables. Logramos esta condena al régimen de Maduro a pesar de que aquí también hacen vida partidos como el PSUV de Venezuela, el Frente Sandinista de Nicaragua y el Partido Comunista de Cuba. Estos tres trataron de impedir el comunicado, pero el esfuerzo mancomunado del resto de los partidos lo hizo posible.

De todos los rincones del mundo hemos recibido manifestaciones de apoyo hacia Acción Democrática. Destacable es el rechazo de la Internacional Socialista (IS) a la embestida de Maduro en un comunicado particularmente duro. Esta institución agrupa a más de ciento treinta partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas en más de cien países. A este apoyo hay que sumar el de la bancada socialdemócrata del Parlamento Europeo (S&D). La Alianza Progresista, organización política que no sólo agrupa a partidos si no también a organizaciones sociales y sindicales, también nos manifestaron un apoyo firme.

La democracia no tiene fronteras.