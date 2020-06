JULIO BALZA ALTUVE: AD seguirá siendo el partido del pueblo

AD seguirá siendo el partido del pueblo

***El terror de Barranquilla y no del llano Alex Saab tiene al régimen temblando. ***Rafael Poleo advirtió hace meses sobre la traición de Bernabé. ***El pueblo será el gran enemigo a vencer en la venideras elecciones.

ARROZ CON MANGO – JULIO BALZA ALTUVE

Lo de la traición del desvergonzado de Bernabé Gutiérrez al partido Acción Democrática, y sobre todo a Henry Ramos Allup, se veía venir; pero Henry -con toda la experiencia política que sabemos que posee- de repente no creyó o pasó por alto la advertencia que le hizo Rafael Poleo, quien desde hace aproximadamente 3 meses le advirtió sobre la traición y deslealtad de este funesto personaje, al cual (dentro de las filas de la tolda blanca) lo rechazaban en casi todas las seccionales del partido fundado por el verdadero padre de la democracia don Rómulo Betancourt. Lo que quiere decir que no lo quieren ni en su casa, menos en el nuevo partido Acción Democrática. La verdad es que este no conoce a los adecos. Más de uno está más que arrecho, ya que Acción Democrática siempre fue y será del pueblo y adeco que se respeta no traiciona. Henry, esperamos que saques el guáramo que siempre has mostrado para que los adecos que son de corazón y que están dispuestos a recuperar su partido te sigan. ¡Vamos, adecos hasta la muerte! Bernabé, te equivocaste. Adelante, a luchar milicianos.

***

Tiembla tierra y no es el famoso terror del llano. Quienes tiemblan son los altos jerarcas de esta mal llamada robolución, después de la captura de un delincuente internacional a quien mientan Alex Saab, de allí mismito de Barranquilla, resulta y acontece que el mismo fue capturado con documentación venezolana y se le acusa de lavado de dinero y fuga de capitales, de hacer negocios a favor del régimen de Maduro y cuidadito cuidadito con el tráfico del polvito blanco y no es harina de maíz. No es para menos que los altos jerarcas del psuv estén chorreados moviendo a cuanto diplomático complaciente existe para que Alex Saab no sea trasladado al imperio norteamericano. Esto es un duro golpe a la estructura financiera de un movimiento que se dice que tiene muchas ramificaciones. El mundo entero está pendiente sobre lo que sucederá con este barranquillero, quien tiene agarrado por las bolas y no criollas al régimen de Maduro. Lo que sí les aseguro es que una fuente digna de todo crédito garantiza que pasará mucho tiempo en prisión y, por supuesto, se llevará en los cachos a un grupo de enchufados que usan franelas con los ojitos de Chávez. Ay, mamá, esto se pone bueno. Si existe la justicia divina poco a poco van cayendo.

***

Hablando del mismo caso: qué es de la vida de la señora del turbante, esta corrupta colombiana, la tal Piedad, quien después de que se enriqueció a costillas de este pueblo pendejo como ahora somos los venezolanos sale con el cuentico de que ella no conoce de vista, trato y comunicación al señor Alex Saab. ¡Qué descarada! Cuando fue ella quien lo trajo al país para que hiciera negocios con el régimen de Maduro y bastante bien que le ha ido con todos los millones y propiedades que dicen que tiene este caramelito.

***

Acertadas las declaraciones ofrecidas por el secretario político del CEN de Acción Democrática, el Dr. José Zamora López, en relación a la traición de Bernabé Gutiérrez. El Dr. Zamora, por supuesto, apoyando a trocha y mocha a Henry Ramos Allup. Le cantó sus cuatro verdades al traidor de Bernabé. Pero igualmente asegura que AD seguirá siendo el partido del pueblo por excelencia y todos los que han traicionado al partido AD lo pagarán. El tiempo nos dará la razón.

***

Un llamado a los verdaderos partidos democráticos como los son AD, VP, UNT, PJ para que se unan en un solo bloque blindando a sus organizaciones políticas en contra de los rojos-rojitos, que están desesperados por los problemas que se le avecinan como son penales y judiciales; no solo en Venezuela sino a nivel internacional. Señores opositores, mucho ojo con los traidores porque todos los días sale uno al ruedo. ¡Mosca pues! También quiero decirles que el gran opositor está en el pueblo. De verdad que la gente está tan arrecha que dicen que van a botar contra el régimen para darle la gran lección de su vida: una derrota avasallante que no la podrán cambiar ni con dos Tibisay Lucena.