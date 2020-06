GERSON REVANALES: Saab fuera de juego

Saab fuera de juego

***El caso de Saab es una vergüenza para un gobierno que se tilda de socialista y revolucionario.

Balcón del Ciudadano – Gerson Revanales

Posiblemente la imposición de un modelo político pueda contravenir muchas reglas y normas politológicas, lo que no se debe es autodesprestigiarse con chanchullos y vagabunderías de baja monta. El poner al Ministro de Relaciones Exteriores en un corre ve y lleva, en medio del Atlántico africano a 4778 km, en una operación de rescate, para llevar, según dice la prensa internacional unas credenciales diplomáticas y algunos documentos como si fuera un correo diplomático, propio de un funcionario de quinta o sexta categoría, es descalificar su alta investidura.

Versiones no confirmadas aseveran que dichos documentos le acreditaban tanto la triple o cuádruple nacionalidad del detenido como colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad antiguana, y pasaporte diplomático venezolano; como sus múltiples ocupaciones como Agente 007 del M15 británico, Agente del Estado venezolano, comerciante dedicado a la exportación de productos alimenticios mexicanos, testaferro de quienes sabe quién y posiblemente financista de las FARC por sus relaciones con la “sin Piedad” Córdoba

Este bochornoso episodio, propio de la picaresca española, al ser comentado en círculos diplomáticos, consideran que el motivo de este corre-corre se debe a que el “James Bond” o Agente 007 de la revolución socialista, se encontraba galardonado con una alerta roja de INTERPOL. La trama delincuencial es una cosa que se lo dejamos a los columnistas de la prensa roja, pero desde esta columna nos hacemos tres preguntas: la primera es, cómo es posible y por qué razón el detenido pudiera ser portador de un pasaporte diplomático. El Licenciado Arreaza y los afortunados portadores de pasaportes diplomáticos deben saber que estos funcionan solo en los países donde se esté acreditado; del resto lo que facilita es el tránsito por cortesía, pero no es una Patente de Corso para traficar o transgredir la ley como lo otorgaba la corona inglesa a sus filibusteros. La respuesta evidentemente la tiene que dar el colega Arreaza; pero como seguramente no dará alguna explicación. Se puede recurrir al reglamento interno de pasaportes del MPPRE, el cual establece que solo tienen derecho a su uso el presidente de la República, su esposa y familiares, los funcionarios diplomáticos, altas autoridades y miembros de los poderes públicos; ya que difícilmente el director de Protocolo o el director de inmunidades expediría un pasaporte sin autorización del Despacho.

La segunda pregunta es por qué se afirma que la INTERPOL detuvo a Saab. La INTERPOL no es un cuerpo operativo que anda detrás de delincuentes. La INTERPOL es un organismo internacional cuyo propósito es la coordinación y cooperación entre los organismos y agencias policiales. Las detenciones las realizan los organismos policiales de los 194 países miembros de la INTERPOL.

No es costumbre ni habitual que al momento de la detención de un ciudadano por la razón que sea, el Canciller de una república desatienda sus sensibles ocupaciones para atender el caso de un individuo con un alerta roja por delitos comunes. Esta especial atención del Licenciado Arreaza seguramente también ha llamado la atención de las agencias contra el crimen organizado, en particular de los países firmantes de la convención de Palermo. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. Debido al papel políticamente neutral que juega la Interpol prohíbe en su artículo 3, cualquier tipo de relación con los perseguidos políticos, militares, racial y religioso. La extradición no se concede por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como decía el jurista José Irureta Goyena: “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.

Por último, la gran pregunta es ¿será extraditado o no? Luego de los movimientos y presiones de los gobiernos de Venezuela, Rusia, China y Cuba para obtener la liberación de Saab o impedir su extradición a la fiscalía de Nueva York, la decisión está en manos de un Tribunal de Cabo Verde.

La cuestión es la siguiente: Saab está fuera de juego sea cual sea la decisión del tribunal. En nuestra opinión, Saab (aunque lo liberen) es hombre “muerto” financieramente y políticamente. Si se va en su avión no creo se atreva a viajar nuevamente como el famoso “pollo”, ya que lo pueden detener en cualquier momento. Financieramente nadie va querer hacer negocios con una persona con alerta internacional. Todas sus empresas serán investigadas y lo más seguro es que le cerrarán las cuentas o pedirán que se las lleven. Así que si hace negocio será en la ruta del Yuan o la Lira turca porque si se va para Barranquilla, como el caimán, tendrá encima como perros de caza a la DIJIN y el DAS; así que su movilidad física y financiera será nula.