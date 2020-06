JULIO BALZA ALTUVE: ¿Elecciones para qué?

¿Elecciones para qué?

***Sin periódicos, sin radio, sin televisión y con un internet de lo último, los comunicadores sociales no tenemos nada que celebrar. ***El barranquillero Saab viene como río en conuco.

ARROZ CON MANGO – JULIO BALZA ALTUVE

Mañana 27 de junio estaremos celebrando el día del comunicador social, con todos los altibajos, persecuciones, violaciones de los derechos humanos, cierre de emisoras, televisoras, sin periódicos, ni internet. Bueno qué les puedo decir. Yo opino que no tenemos nada que celebrar; al contrario, debería ser el día de protesta nacional del periodista ya que la libertad de expresión en este país es historia. Durante estos casi 21 años de robolución, lo único que han hecho es perseguirnos, demandarnos, encarcelarnos y pare usted de contar; entonces dígame usted cómo celebramos que muchos de nuestros colegas en el exilio estén pasando necesidades para no estar presos en su país.

***

Por esto y muchas cosas más los verdaderos comunicadores sociales debemos unirnos como uno solo y no seguir permitiendo más atropellos de estos comunistoides, quienes se han hecho multimillonarios a costilla del robo al erario nacional. Señores del gobierno, los verdaderos reporteros de Venezuela no queremos ningún reconocimiento de ustedes. Hagan su pantomima y premien a los falsos periodistas y a los que venden su profesión y su patria. que vivan los verdaderos comunicadores sociales que sabemos que hay muchos y muy valiosos. Vendrán tiempos mejores y la justicia divina pronto nos sonreirá.

***

Bueno, lo de Alex Saab pica y se extiende. Viene como río en conuco como se dice en criollo, arrasando a sus socios corruptos que lo han venido acompañando en el cúmulo de delitos cometidos por su persona, no solo en Venezuela sino en varios países del mundo. Este barranquillero ya habría cantado un porro colombiano en Cabo Verde por ahora; mientras espera su traslado al imperio americano. Este sujeto, Saab, tiene a varios altos jerarcas del socialismo como palo de gallinero. Bueno, imagínense ustedes, era el que manejaba los clap, colocaba el oro, y cuantas cositas más le sirvieran a los rojos-rojitos para seguir manteniendo toda esta tramolla. ¡Qué vergüenza! Cuando vemos como sale a la luz pública todo este entramado y todo para seguir robando y jodiendo a todos los venezolanos. Pero fíjense lo que les vengo diciendo: la “justicia divina”, señores, tarda pero cuando llega ¡ay papá agárrense de las manos! Ahí les dejo eso.

***

¿Elecciones para qué? Para hacer más ricos a unos cuantos y engañar a los que se creen el cuento de que son tramparentes. Por qué no utilizan esa chorrera de dinero y equipan más bien los hospitales que están por el suelo y que tanto se necesita para tanto enfermo. Señores, no gasten pólvora en zamuro porque nadie los va a reconocer ni los reconoce. Ustedes violando nuestra carta magna a trocha y mocha han designado a un CNE chucuto con unos rectores a la medida del madurismo-castro cubano.No me jodas. No nos vamos a calar esta farsa y el que salga a votar es tan traicionero como ellos.

***

Obligatoriamente debemos felicitar al máximo líder opositor Juan Guaidó por la contundente correspondencia dirigida a Rodríguez Zapatero, quien hecho el pendejo se ha beneficiado en euros y dólares por un asesoramiento bien falso, a costillas de nuestro arruinado país. Por culpa de estos robolucionarios que pagan fortunas a cualquiera que los “apoye internacionalmente”. ¡Qué vergonzozo! De verdad que esto no tiene nombre, ya que este gobierno es indefendible. Solamente cuando haya un gobierno serio deberían prohibirle la entrada a este señor y otros muchos que se han prestado a estas marramucias.