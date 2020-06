Carlos Canache Mata: “Las protestas callejeras deben convertirse en una rebelión”.

*** En esta entrevista publicada originalmente en El Cooperante, el exsenador Carlos Canache Mata pasa revista a la situación actual de Acción Democrática y asegura que será el pueblo venezolano el que decidirá su futuro en las calles.

Por DANNY LEGUÍZAMO

Caracas.- El exsenador Carlos Canache Mata asegura que Acción Democrática resistirá la arremetida del régimen. No es el fin, dice, pues los partidos políticos tomarán vuelo finalizada la dictadura. Aconseja a la oposición mantener la unidad interna, pues el no haber concurrido a elecciones bajo estas circunstancias no fue un error “sino una decisión correcta”.

Carlos Canache Mata es abogado y médico. Presidió la Cámara de Diputados del extinto Congreso y fue senador y jefe de la fracción parlamentaria de su partido. Oriundo de Anzoátegui, le correspondió enfrentar en 1961 el “Barcelonazo” junto al entonces gobernador Rafael Solórzano Bruce, una insurrección armada de la cual la naciente democracia salió airosa.

Apasionado de la política desde temprana edad, a sus 92 años sigue militando en Acción Democrática, partido del que asegura, no sufrirá ningún daño estructural luego de la traición de Bernabé Gutiérrez, quien “nunca debió ser secretario de Organización. Ni siquiera militante de Acción Democrática”.

El régimen de Maduro intenta hacer con Acción Democrática lo mismo que con Copei ¿Usted cree que el partido pueda mantener la unidad interna y resistir el golpe?

Absolutamente. Este asalto, este atraco que acaba de hacer el régimen dictatorial de Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia no va a tener ninguna repercusión sobre la unidad del partido. El traidor que se fue de las filas de Acción Democrática no tiene ninguna influencia. Él se fue para participar asumiendo farisaicamente la representación de AD para participar en esta farsa electoral que está preparando el Gobierno, a fin de elegir una supuesta Asamblea Nacional antes de que finalice el año. El partido que fundó Rómulo Betancourt es un partido que como dijo Andrés Eloy Blanco no puede ser usurpado o disuelto a través de una decisión administrativa de un régimen, sea democrático o dictatorial como es este caso. Acción Democrática seguirá siendo un partido fuerte, poderoso y cogerá vuelo al igual que lo demás partidos políticos una vez que termine esta dictadura.

Lo de Bernabé Gutiérrez es tildado como una traición, dicen sus compañeros de partido. ¿Qué opinión le merece Bernabé Gutiérrez? ¿Alguna vez se imaginó que Gutiérrez Parra sería capaz de una acción de este tipo?

Realmente, él no debió haber sido nunca secretario nacional de Organización de Acción Democrática, ni siquiera militante del partido porque se debe recordar que él fue gobernador de Amazonas cuando era territorio y no estado y como consecuencia de su gestión, varios juicios administrativos se han desarrollado en varios tribunales del país, creo unos 17 juicios. Tal vez buscando un perdón o una salvación desde el punto de vista judicial, aparte del dinero que haya podido recibir, es que ha dado este paso, por eso digo que fue un error muy significativo por parte del partido que haya llegado a ocupar el cargo que ocupó.

Ahora le pregunto por Henry Ramos. ¿Cómo evalúa su gestión al frente de AD?

Henry Ramos ha sido un dirigente importante de Acción Democrática desde hace mucho tiempo. Él trabajó un tiempo a mi lado cuando yo fui jefe de la fracción parlamentaria de AD en el Congreso Nacional desde el año 1981 hasta 1991. Él fue mi adjunto y fue un extraordinario diputado, buen orador parlamentario, un hombre muy capaz con buen criterio político y jurídico. Desde luego no he estado de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado en la dirección del partido, pero en todo caso son normales que se presenten porque somos un partido democrático.

La arremetida del régimen ocurre tras la decisión unitaria de no concurrir a elecciones ¿Se equivoca la oposición en esta estrategia?

No, no es por no haber concurrido en unas elecciones que toma esta decisión el Gobierno. Esta decisión que tomó el Gobierno es porque es un Gobierno dictatorial que no quiere tener disidencia política, no quiere tener partidos de oposición, por eso les secuestra no solamente el nombre, sino los símbolos, los colores y la tarjeta electoral para después aparentar ante la opinión de la comunidad internacional que han participado partidos que todo el mundo sabe que han sido siempre partidos de oposición, pero ahora con una representación falsa.

Ya sabemos que este golpe que ha dado en contra Acción Democrática lo había dado hace tiempo contra Copei y contra el MAS y también ahora, después de AD, dio el golpe en contra el partido Primero Justicia, suspendiendo la dirección nacional de ese partido. Se comenta que harán algo parecido con Voluntad Popular por la vía de la sala de Casación Penal, declarando ese partido como un partido terrorista y disolviéndolo. Y también por la vía de la usurpación van hacer lo mismo contra Un Nuevo Tiempo. Es un Gobierno tiránico el que tenemos y por eso, es que sencillamente está borrando del mapa político nacional cualquier partido de oposición.

¿En algún momento cree que debe haber una solución pactada entre ambos sectores que conduzca al país a una transición y posteriormente a una democracia?

Todo lo que está haciendo el Gobierno, toda la hegemonía que está protagonizando indica que es imposible hacer un pacto con esta dictadura que no está dispuesta de ninguna manera a soltar el poder, quiere aferrarse al poder para seguir saqueando el tesoro público y seguir cometiendo abusos y felonías.

¿Entonces descarta cualquier posibilidad de negociación?

No la descarto y no descarto la fuerza democrática. Es el Gobierno con las medidas que está tomando que hace imposible cualquier negociación.

Algunos dirigentes opositores dicen que «solos no podemos». ¿La solución es esperar por una salida que empuje la comunidad internacional?

Los problemas de los venezolanos tenemos que solucionarlos los venezolanos. Yo nunca he estado de acuerdo con una invasión militar por parte de un Gobierno extranjero; sin embargo, hay unos mecanismos jurídicos que ha puesto en marcha en otras ocasiones la comunidad internacional que pudieran estudiarse para ver que sin violentar la soberanía del país y sin violentar el derecho internacional pudiese darse una cooperación más efectiva por parte de la comunidad internacional. Ahí está por ejemplo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) del cual es parte Venezuela. Ahí no se comete ninguna violación de la soberanía nacional.

¿Por qué razón, vista la crisis social, económica y política en la que está sumergida el país, la comunidad internacional no ha activado de manera efectiva estos mecanismos para poder conducir al país a un sistema democrático?

Sí, la comunidad internacional ha venido tomando medidas importantes. Tienen los jefes y los personeros más importantes del gobierno prohibiciones para ingresar a los países de la comunidad europea a Estados Unidos; el Grupo de Lima he hecho declaraciones importantes condenando a la dictadura. Se han tomado medidas para evitar el financiamiento a través del negocio de contrabando de oro y del narcotráfico. Son medidas coactivas realmente importantes que hasta ahora se han tomado.

Algunos analistas señalan que las sanciones personales contra los dirigentes del régimen lo que han hecho es ocasionar el efecto contrario, es decir, que ha cohesionado al chavismo en lugar de dividirlo.

Esas medidas personales que se han tomado le crean muchos problemas a los jerarcas del Gobierno, ellos no pueden moverse libre en el mundo porque hay la posibilidad de que les pongan la mano en cualquier parte fuera del país, por eso, ellos están tomando medidas con el fin de evitar esa captura. Vi hoy en las redes sociales que Maduro se compró un avión de Avior para poder viajar directamente sin hacer escala en ningún aeropuerto para ir a Irak, porque haciendo escala para proveer gasolina al avión, pudieran detenerlo como acaban de hacer con Alex Saab y aparte de esas medidas de tipo personal no es que hayan reforzado la unidad interna del madurismo.

¿Qué le recomienda a la oposición para poder enrumbarse a una salida de la dictadura?

Mantenerse unidad, evitar cualquier incidencia interna, fortalecer el entendimiento y además, es necesario volver a la movilización popular. Esta crisis, esta pandemia que se ha presentado y que ha obligado a declarar cuarentena y al confinamiento de la gente en sus hogares, le ha caído como anillo al dedo a la dictadura porque dificulta la realización de protestas callejeras.

El frente de la fuerza democrática debe buscar la manera de que a pesar de la cuarentena se puedan activar de nuevo las protestas callejeras y seguir alertando a las Fuerzas Armadas de que es una vergüenza que sigan adoptando la actitud que hasta ahora han adoptado y que su obligación desde el punto de vista constitucional es restituir la democracia en Venezuela y no permitir que siga existiendo el régimen tiránico que encabeza Nicolás Maduro.

¿Cómo evalúa usted la Fuerza Armada a lo interno? Pareciera que la cohesión dentro de la Fuerza Armada es imposible de quebrar…

Hasta ahora evidentemente que hay una unidad completa en la cúpula militar, en el alto mando militar, pero debe de haber reservas morales en el seno de las Fuerzas Armadas a nivel de su oficialidad media. Yo creo que en cualquier momento se pueda evidenciar el hecho concreto de que las Fuerzas Armadas recuperen su rol institucional, el rol que deben cumplir de acuerdo con la Constitución, eso no es descartable.

¿Tampoco descarta usted una revuelta popular?

La implosión social, la rebelión e insurrección popular, es decir, el derecho a resistir y rebelarse está contemplado en la Constitución Nacional en los artículos 350 y 333. Antes ha habido manifestaciones de las masas populares muy importantes en el año 2014 y en el año 2017. Creo que una vez que se pueda superar esta valla, este muro de la cuarentena, esas protestas callejeras volverán y pueden convertirse en una implosión, en una rebelión popular.

Pero la calle se ha agotado, especialmente luego de los episodios de 2017 y 2019. ¿Usted realmente cree que es posible recuperar la calle en estas circunstancias?

No, yo creo que el tema de la protesta popular, esa vía no se va a ir nunca, siempre existe. Siempre hay esa posibilidad. Actualmente está el muro de la pandemia, del confinamiento. Creo que una vez que desaparezcan estos inconvenientes, la calle volverá a ser protagonista.

¿Cuál ha sido a su juicio el error que ha cometido la oposición recientemente?