ELIZABETH BURGOS: Informe político desde Cuba

INFORME POLÍTICO DESDE CUBA

Por ELIZABETH BURGOS

Elizabeth Burgos, intelectual venezolana establecida en Francia, con años de residencia en la Cuba castrista y autoridad reconocida en el tema de la revolución cubana, ha sostenido, el pasado 3 de julio, una larga conversación con el líder disidente Guillermo “Coco” Fariñas, la cual se convierte en un informe privilegiado sobre la actual situación cubana en la isla, con dos grupos poderosos enfrentados dentro del sector gubernamental.

Guillermo “Coco” Fariñas es una de las figuras más destacadas de la disidencia cubana. Nacido en 1962 en Santa Clara, provincia de Las Villas. Forma parte de esa nueva generación de opositores que han centrado su activismo en la exigencia de la libertad de opinión y de información; romper con el verdadero bloqueo que sufre Cuba impuesto por el régimen que sólo admite la información oficial. Abogan por un periodismo independiente con medios de información independientes, lo que les ha valido represión y largos años de cárcel.

Egresó en 1988 de la Universidad Central de las Villas, graduado de psicólogo. Como muchos jóvenes en Cuba, comenzó primero su formación educativa en una academia militar. Como tal, fue destacado miembro del grupo de seguridad que protegió la embajada del Perú durante su ocupación por disidentes en 1980. Fue movilizado como combatiente en la guerra de Angola. Su escisión abierta con el régimen comenzó en 1989 tras el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa. Optó por la lucha por la libertad de información y ejerce como periodista digital independiente desde 2004. En la actualidad es director general del Producciones Nacán, plataforma de FANTU (Frente Anti totalitario Unido). Es portavoz de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización creada en 2011 con el objeto de unificar diversos grupos de la oposición. Cumplió 8 años de encarcelamiento por su actividad como periodista independiente, durante los cuales realizó 26 huelgas de hambre. Ha recibido varios premios en reconocimiento a su lucha pacífica de oposición al régimen: Premio Ciberlibertad, concedido por Reporteros sin Fronteras en el año 2007 por su esfuerzo en que los cubanos todos tuviesen acceso libre a Internet. Premio de Derechos Humanos, concedido también en 2007 por la ciudad alemana Weimar. Lo recibido por los premios lo donó a los presos políticos de la isla. Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, concedido por el Parlamento Europeo en el año 2010. Medalla de la Libertad Truman-Reagan, concedido por la “Victims of Comunism Memmorial Foundation VOC” el año 2015.

Su infancia fue la de todo niño nacido en la Cuba castrista, educado en el culto a Fidel Castro. Muchos de los que hoy conforman altos y medios cargos en el Partido Comunista Cubano o en los diferentes estratos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, fueron sus compañeros de estudio o compartieron experiencias en las diferentes academias militares que frecuentó. El hecho de ser afro descendiente, categoría particularmente sufrida en Cuba, agrega importancia mayor a su lucha. La integración de la población afro cubana, no ha tenido lugar.

Coco Fariñas representa esa nueva oposición cubana nacida después de la revolución que, contrariamente a la primera, rechaza la violencia como medio de lucha. De ella provienen diferentes grupos opositores que se expresan mediante la creación artística: la música, la pintura y el periodismo en medios independientes.

La lucha de Coco Fariñas se inscribe en la tradición rebelde de su familia. Es vástago de la estirpe mambí, combatientes que lucharon en la guerra de Independencia, categoría que en el imaginario cubano es una suerte de aristocracia patriótica. De allí su talante altivo ante las autoridades entre las cuales pocos pueden compartir ese rango. Cabe recordar que el padre de Fidel y de Raúl Castro, era español y llegó a Cuba como soldado, precisamente, para combatir contra los mambises.

Ante la creciente rebelión por la libertad de expresión, el régimen encarceló a 75 de ellos en lo que se llamó Primavera Negra, en 2003. Fariñas cayó en la redada y pasó 8 años en prisión. Durante ese tiempo batió el record de huelgas de hambre (26 hasta ahora) y en particular, la de febrero a agosto 2006 exigiendo el acceso libre a internet sin censura.

El 26 de febrero 2010, declara una nueva huelga de hambre tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo, de oficio de albañilería, miembro del Movimiento Alternativa Republicana; también encarcelado en 2003 quien sucumbe en febrero a una huelga de hambre de tres meses. Exigía la liberación de 26 detenidos políticos enfermos. Tenia 42 años. El presidente brasileño Inacio Lula de Silva llegó a la isla apenas dos horas después de la muerte de Orlando Zapata. Se limitó a declarar su desacuerdo “con ese tipo de protesta” y se negó a recibir a los familiares de los presos de conciencia. Luego, Guillermo Fariñas reincide declarando una huelga de hambre para exigir la liberación del grupo de los 75 arrestados en la redada de la Primavera Negra de 2003.

El 8 de julio 2010, al cabo de 135 días, tras el anuncio de la liberación de 52 de los detenidos, gracias a la mediación de la Iglesia católica, Fariñas pone término a su huelga. Se trataba de la primera decisión de corte liberal tomada por Raúl Castro desde que heredara el poder de su hermano en 2006; y fue la última, porque desde entonces la represión no ha cesado de arreciar. En octubre 2010, el Parlamento Europeo le otorga a Fariñas el Premio Sajarov. Las autoridades cubanas no lo autorizan a acudir a Estrasburgo a recibirlo. Durante la ceremonia, el presidente del Parlamento deposita el premio en una silla vacía cubierta con la bandera cubana. Solamente tres años más tarde, tras múltiples presiones de la UE, pudo acudir a Estrasburgo. Liberado por un corto tiempo, vuelve a la cárcel el 24 de julio 2012 por asistir al funeral del opositor Oswaldo Payá, fallecido en un “accidente” de tránsito. Sale de la cárcel y se dedica por entero a la lucha por la democracia en Cuba.

Durante la larga conversación telefónica que sostuvimos, tuve la oportunidad de escuchar de viva voz la historia de este personaje singular. A partir de mi primera pregunta, di rienda suelta a la palabra y este es el resultado de este largo relato de Coco Fariñas, donde se describe la realidad política cubana de hoy. Tras una sola pregunta de la entrevistadora, habla Coco Fariñas.

Elizabeth Burgos: -Me gustaría me narrara su trayectoria, bastante singular, tratándose de alguien como Ud. quien nació después de la revolución y de familia revolucionaria, y Ud. mismo, integrado al proceso revolucionario como militar, condición que hoy le hubiera deparado un estatus privilegiado. En cambio, se convierte en disidente, es condenado a prisión y realiza innumerables huelgas de hambre que le han minado su salud.

Coco Fariñas: -Mis padres fueron miembros del movimiento 26 de Julio. Mi padre combatió en la guerrilla contra Batista. Mi padre era zapatero, mi madre, de un estrato un poco más alto, era enfermera. Mi madre estando embarazada de mi, participó como enfermera en el desembarco en Bahía de Cochinos. Mis padres estaban muy comprometidos con la revolución, de allí que siempre estuvieran ausentes. Por ello nos dejaron, a mi hermana y a mí, al cuidado de mis abuelos, pero mi abuela murió en 1963. Mi abuelo había sido dirigente sindical antes de la revolución, pero anti comunista acérrimo, hizo que en la casa no se hablara de política. Mi padre y mis tíos, se alistaron como militares y participaron en varias misiones en el África en las que Cuba estuvo involucrada militarmente. Incluso mi padre estuvo en el Congo con el Che, del que mi padre sacó muy mala opinión porque era muy arrogante.

– Mi padre y mis tíos tuvieron problemas políticos, pero ellos nos lo escondían para no perjudicarnos. Un tío paterno, Manuel de Jesús Fariñas Key, fue miembro de la Juventud Socialista Popular (JSP), antes de 1959, y luego del Partido Socialista Popular (PSP). Luego fue expulsado del Partido Comunista Cubano, cuando el caso llamado de la “Microfracción”. Se trataba de un grupo de ex militantes del PSP -(Partido Socialista Popular), antiguo Partido Comunista Cubano- que frecuentaba la embajada soviética; el gobierno consideró que estaban conspirando contra el fidelismo. Eso fue en 1968, en un momento de tensión entre Cuba y Moscú debido a la política de exportación de lucha armada de Cuba, algo que no era compartida por la URSS. Ese tío, fue Comisario Político del MINFAR y participó en los conflictos en el Congo Belga y Guinea Conakry. Ya falleció. En la lucha por la independencia, Pedro Fariñas y Rafael Zanoletti formaron parte de las tropas mambises que lucharon por la independencia. El barrio en donde vivía con mi abuelo era un barrio marginal, dado a la violencia. Con mi estatura de 1.87 fui un buen jugador de baloncesto y quise ser profesor de cultura física. Pero mi padre vio que en ese barrio corría el riesgo de convertirme en delincuente y me impone entrar a la Academia militar “Los Camilitos”, para estudiar secundaria básica y pre universitario. Solo estaba autorizado a ir a la casa cada 45 días. Allí nos formaban para ser militares. Los superiores nos inducían a resolver los conflictos entre nosotros a golpes; las pugnas en la escuela se resolvían mediante la violencia. Nos formaban para “ser hombres”. De esa forma éramos observados y evaluados, para ser luego enviados en misión al exterior. Siempre estábamos bajo vigilancia, había delatores. El grupo de jóvenes del que se fue rodeando Raúl Castro, proviene de esa formación militar que más tarde conformará la futura elite militar que dirige hoy las empresas y la economía del país. En cambio, el grupo de Apoyo del Comandante en Jefe, de Fidel Castro, provenía de las escuelas donde se forman las élites intelectuales y tecnócratas, los hijos de los dirigentes, como la Escuela Lenin. Al pasarle Fidel el poder a Raúl, este desintegró el grupo fidelista.

– Mis primeras misiones como militar fueron en la seguridad de las embajadas, en los centros de recreación militar, en las empresas. Practicaba artes marciales y me entrené como tirador de élite con instructores israelitas y llegué a ser francotirador de protección. Eso hizo que me captaran para integrar el grupo de la seguridad de Fidel. Allí puedo decir que comenzó mi decepción. Me tocó formar parte de uno de los anillos de seguridad de Fidel Castro (eran 8 anillos) alrededor de una casa donde él iba a dormir esa noche. Llegó en la madrugada, al medio día lo vimos llegar a la piscina con una mujer escultural. Uno de mis compañeros me dice, “Esa es L. V., la mujer del comandante”. Eso me chocó profundamente. Pedí que me dieran de baja de esa disciplina: no quería dar la vida por alguien así.

– Me destacan a Tropas Especiales de las FAR. Debía ir a la URSS a hacer un curso de especialización de asalto aéreo. Se celebró una fiesta de los militares en un centro recreativo; llegó Raúl y se emborrachó. De repente decidió que ya no íbamos a la URSS, porque “antes deben conocer la pólvora” y nos mandó a la guerra de Angola.

LA EXPERIENCIA ANGOLEÑA

– Estuve en Angola desde septiembre de 1980 hasta agosto 1981. Allí vi cosas que fueron confirmando mi decepción y mi visión crítica. Pero me daba el argumento de que se trataba de un “marxismo tropicalizado”, que no tenía nada que ver con el comunismo clásico. Mecanismos de defensa ante la evidencia.

– En Angola presencié cosas contrarias al discurso humanista oficial. Por ejemplo, A las aldeas que no seguían al MPLA de Neto, se les aplicaba la técnica de la tierra arrasada; igual que en la guerra de Vietnam. Otro mecanismo de defensa: se trata de desviación tribal, me decía. Se ametrallaban las aldeas desde helicópteros. Morían mujeres, niños, ancianos. El comandante Antonio Enrique Lusson Batlle, hoy con el título de Héroe de la República de Cuba, tenía una jaula con negros prisioneros y mataba dos o tres negros cada día. Era un individuo muy narciso. Le gustaba mostrar su musculatura; se exhibía. El tenía un muchachito negro que capturó en la selva, en una de esas operaciones de tierra arrasada, y lo puso a su servicio: le limpiaba las botas, se ocupaba de su ropa etc. Una noche, el muchachito viene al dormitorio donde dormíamos los cadetes y fue degollando a todos los que dormían en las literas de abajo. Fue su venganza.

– En Angola la corrupción era la norma; de parte de los cubanos y de los angolanos. Cuando llegábamos a Angola, nos ponían inmediatamente a prueba. Tenías que matar a un prisionero; si no lo hacías, era el soldado cubano al le daban la orden quien era ejecutado. Luego, mandaban a la familia una medalla diciendo que había muerto como héroe en combate. En Angola estaban presentes el Alto Mando soviético, también la KGB, el GRU (la inteligencia militar soviética). En Angola fui gravemente herido. En una operación contra el ejército sudafricano, nos ordenaron destruir los depósitos de gasolina para impedirles movilizarse. Al terminar la operación, pasamos sobre una mina antipersonal. No sentí nada, pero en el helicóptero comencé a sangrar; herido en la espalda, yo no supe más de mí, hasta que un día me desperté en el hospital.

– El comportamiento de algunos comandantes me hacía dudar cada vez más del comunismo. Una experiencia que me marcó particularmente, fue cuando me mandaron a asistir al aterrizaje de un avión civil. Llegaron varios miembros de carteles de la droga que solían venir a Cuba a hacer fiestas, a participar en combates de gallos en las que participaban los altos cargos del poder en Cuba con aquellos delincuentes internacionales: debo decir que nunca vi a Fidel participar en esas cosas. En ese avión venía Amado Carrillo, el célebre narco de El señor de los cielos. Al aterrizar dice “Hay un muerto en el avión, hay que enterrarlo.” Se trataba de una mujer que el hombre había matado. Parece que drogados organizaron una orgía erótica durante el viaje y la mujer, drogada, le había mordido el sexo al narco y este le pegó un tiro. Se presenta un oficial que nos trae cal viva para enterrar el cuerpo y así hacerlo desaparecer. Se presenta el general de división Carlos Fernández Gondín, – que después fue ministro del Interior -, nos recrimina por nuestros comentarios y nos dice de meternos la lengua en el c., que le debíamos fidelidad a la revolución. Allí constaté que estábamos controlados por técnica operativa: nos escuchaban por micrófonos.

CURSO EN LA URSS

– Luego voy a hacer el curso de especialización a la URSS. Pasamos 20 días en Moscú. Allí nos dieron cursos de orientación política. Nos explicaron los conflictos con Polonia, Checoeslovaquia. Nos explicaron que íbamos a Tampov, la ciudad más contrarrevolucionaria de Rusia, por lo que debíamos tener sumo cuidado con la población. En esa ciudad estaba la academia Spetsnaz o Tropas de Destino Especial, donde estudié la especialidad de Ingeniero de Mando Táctico de Tropas de Desembarco Aéreo. Allí en donde conocí la verdadera historia del comunismo, de la revolución rusa. De la represión, de los campos de trabajo, de los gulags, los procesos, las ejecuciones. Se me acabaron las justificaciones de las desviaciones. Allí había mafias, alcoholismo, prostitución; me di cuenta de la gran estafa. El comunismo no era viable, porque tampoco lo era en Rusia. Los compañeros cubanos que estaban en otras ciudades tuvieron la misma experiencia. Yo me hice anticomunista en la URSS. Allí leí en ruso La rebelión en la granja. Aprendí mucho en las fiestas que se hacían entre militares; se invitaban a soviéticos que habían estado en Cuba. Ellos nos contaron que participaron en la lucha contra “bandidos” (los campesinos que se alzaron en armas contra Fidel de 1959 a 1966 por no estar de acuerdo con el comunismo.) Nos contaron que entre las técnicas que emplearon para combatirlos y quitarles el apoyo de los otros campesinos, organizaban falsas guerrillas que quemaban pueblos, violaban campesinas, asesinaban campesinos. Allí me enteré de la existencia en Cuba de los “pueblos cautivos”, formados por el traslado masivo de los familiares de esos campesinos alzados a otras regiones para separarlos y acabar con los focos guerrilleros.

EN LA VIDA CIVIL

– La herida que tuve me provocó epilepsia, por lo que no podía continuar la carrera militar. Me dan de baja. Decido ingresar a la universidad, estudiar Derecho. Estando en el hospital ya en Cuba, mi padre va a visitarme. Vamos al parque a hablar porque sabíamos que en todas partes hay “técnica” y le cuento todo lo que vi y supe en la URSS. Mi papá me confía que ya él tampoco era comunista, pero para no perjudicar a sus hijos, nunca se los quiso decir. Me aconsejó que no estudiara Derecho, porque conociendo mi carácter iba a tener problemas. Ingresé en la facultad de psicología en la Universidad de Las Villas. Allí coincidí con Miguel Díaz Canel, el actual presidente de Cuba, entonces dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad. En realidad, la UJC funciona como un centro de control político. Comencé a tener desencuentros ideológicos en torno a la Perestroika y a la Glasnost. Por mi experiencia en la URSS, yo simpatizaba con la Perestroika. Luego sucede el caso del general Ochoa; expresé mi desacuerdo. Mi argumento era que Ochoa era la única persona que podía entrar armado a verlo a Fidel, tan cercano estaban los dos. Díaz-Canel intentó hacerme expulsar de la Universidad. Luego tuve otro conflicto cuando traté de estudiar la teoría de Freud. Imposible, sacaron todos los libros de la biblioteca. Con otros compañeros localizamos en una biblioteca fuera de la universidad y pudimos estudiar a Freud. El profesor se da cuenta de que lo habíamos leído. Nos llevan al rectorado. Tuvimos que abandonar el conocimiento freudiano para podernos graduar. Díaz-Canel se disputa con el rector por un asunto de la celebración de una festividad y el gobierno lo envía en misión a Nicaragua. Luego en el momento de elegir un tema para la tesis, escogí la de una compañera que no pudo realizarla por no conocer el medio de los niños delincuentes presos, medio que yo conocía por mi experiencia. Del resultado de mi investigación resultó se desprendía la presencia del matonismo, la coacción sexual, aprendizaje de delitos, etc. Se armó el revuelo, pidieron mi expulsión. Fue un profesor hispano-soviético, Emilio Melgarejo Merino, que perteneció al GRU (Servicios de inteligencia del ejército soviético) quien vino a Cuba a formar el primer núcleo de la inteligencia cubana y al jubilarse decidió quedarse en Cuba, y era profesor de cómo realizar perfiles psicológicos para la contrainteligencia militar. Era enemigo del Minint porque el Minint era aliado de la KGB, en cambio él, como miembro del GRU su campo eran las FAR. Había divergencias y rivalidades entre la KGB y el GRU. El GRU domina todo lo que es militar. El tomó mi defensa y sometió a comprobación el resultado de mi investigación, que me daba la razón. Este profesor había sido del grupo de Fabio Grobar, un comunista polaco destacado en Cuba por la internacional comunista para organizar el comunismo en Cuba. En la Universidad de Las Villas había 50 oficiales de seguridad encargados de la vigilancia de los alumnos. Mis notas de graduación me permitían postular para ser profesor, pero no me aceptaron.

– Al graduarme fui a trabajar como psicólogo a un centro comunitario en Las Villas. Trabajaba en el servicio social hospitalario. Vivía en albergues que cierran debido al Período especial. No me adjudican una casa por no “ser confiable políticamente”. Consigo empleo en La Habana. Trato como terapeuta a niños hijos de disidentes, de padres presos, o que los maltrataban en la escuela por tener padres disidentes. Las autoridades quisieron impedirme tratar a esos niños. Me rebelé y les dije que en Cuba todo el mundo tenía derecho a la salud. Fue a través de esos niños que conecté con los opositores, con el Bloque democrático José Martí y mi actividad creció después del Maleconazo y ya me hice militante opositor. Quisieron neutralizarme. Me autorizaron a pasar una maestría en Antropología Social. Me ofrecieron trabajo en la facultad porque hablaba ruso. Me tratan de seducir con una mujer alemana para que ella me llevara a Alemania. Luego me impliqué en la creación de la prensa independiente. La represión, la cárcel, las huelgas de hambre.

QUÉ PUEDE PASAR EN CUBA

– Hoy, la situación en Cuba se hace cada día más difícil. Privada de la masiva ayuda de Chávez, la población cubana está al borde de la penuria alimenticia. Sin esperanza de futuro, cada vez demuestra que está perdiendo el miedo; las protestas se multiplican en varias zonas del país, la tensión social aumenta. El Tótem (Fidel) que mantenía la cohesión tanto al interior del régimen que a ojos de la población, ya no está, y Raúl Castro con sus 90 años, desprovisto de carisma, no ignora que la incógnita de la continuidad del régimen peligra. A ello se agrega el alarde de riqueza de los hijos y nietos de la oligarquía que detenta el poder. La diferencia de clases sociales en “el mar de felicidad”, aunada a la diferencia racial, son las más acusadas del continente.

– Si se llega a un estallido social por mejoras económicas y logran controlar la situación, permanecerá en el poder Díaz-Canel, el presidente nombrado por Raúl Castro. Pero si la situación llega a ser incontrolable, forzosamente le tocará actuar al estamento militar y será el General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), quien se haría cargo del poder.

– Me llega información desde adentro, de gente que conocí en las instituciones en las que me formé. López Miera lidera una facción, llamada Grupo de los siete que pese a seguir siéndole fieles a Raúl, chocan con el otro grupo, los Consanguíneos de Raúl, que sigue siendo el Primer Secretario del Partido Comunista. Ese grupo impuso de presidente a Díaz Canel. Por su parte, el Grupo de los Siete logró imponer a Manuel Marrero Cruz como Primer Ministro. El tardo-castrismo se ha convertido en un neo-raulismo que considero débil en relación a lo que fue el castrismo. Estos dos estratos de poder desconfían el uno del otro, porque cada uno imagina que el otro está negociando con los americanos.

– La facción consanguínea, está liderada por Alejandro Castro Espín, e integrada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Mariela Castro Espín, Abel Enrique González Santamaría, Rodrigo Malmierca Díaz, Rogelio Sierra Díaz y Óscar Sánchez Serra, que son familiares y los amigos de los hijos de Raúl Castro y Vilma Espín, en los Camilitos de Playa Baracoa, en La Habana.

– La otra facción la encabeza el jefe de Estado Mayor, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y en ella están Leopoldo Cintra Frías, Joaquín Quinta Solás, Ramón Espinosa Martín, Leonardo Andollo Valdés, Manuel Marrero Cruz y Víctor Gaute López.

– Miguel Díaz-Canel debe su puesto a la facción consanguínea del Neoraulismo, recuérdese, que Alejandro Castro Espín y el actual presidente hicieron amistad, en dos circunstancias muy específicas: cuando Díaz-Canel fue escolta de su padre y su familia y cuando fue su subordinado en la guerra de Nicaragua: Alejandro era el jefe de la Sección Política y Miguel Díaz-Canel era el jefe de la Sección UJC-MINFAR.

– José Ramón Machado Ventura le es fiel a Raúl Castro en el PCC, fue comandante del Ejército Rebelde, y trata de mantener la ideología Marxista-Leninista a toda costa, porque proviene del antiguo Partido Comunista, (PSP), pero tiene constantes roces con sus subordinados, como Víctor Gaute López, quien posee una visión más tecnocrática de la solución a la crisis. Mis fuentes me aseguran, que José Ramón Machado Ventura va a ser sustituido en el próximo Congreso del PCC.

– Alejandro Castro Espín continúa al frente del poderoso Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (CODESENA) y las tres Inteligencias y las tres Contrainteligencias del aparato castrista están subordinadas a él. Con Alejandro Castro Espin realizaron una maniobra de disimulación al desmantelar públicamente al CODESENA del Reparto Kolhy en La Habana. Porque Alejandro se había hecho muy visible como principal negociador, con la Administración Obama, buscando restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Al asumir la Administración Trump, ellos decidieron disimular a Alejandro Castro Espín y trasladaron al CODESENA para la parte posterior de la unidad militar de Barbosa, localizada en Autopista del Mediodía, delante está el Instituto Superior del MININT “Capitán Eliseo Reyes, San Luis”.

– El CODESENA continúa coordinando todas las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia del castrismo, pero sin visibilidad ninguna, como lo hizo, en su momento, el General de División Amels Escalante, quien por varias décadas fue Jefe de Dirección Superior del MINFAR, la que derivó, a partir del 2008, en el CODESENA. Hasta el Vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo, ministro del Interior, tiene que informar y subordinarse al jefe del CODESENA y a Abel Enrique González Santamaría, que es el Primer Sustituto de Alejandro Castro Espín.

– No existe un tercer frente dentro del Neoraulismo, quien emplazó a la familia Castro-Espín y a Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, fue el General de División Rubén Martínez Puentes que pidió – en un Consejo de Ministros al que fue invitado como jefe de la Agropecuaria del MINFAR -, que algunas de las cuentas en el exterior de los Castro-Espín fueran puestas a disposición de comprar alimentos o habría una revuelta popular. Detrás de su petición están Álvaro López Miera y los otros seis miembros del Grupo de los siete. Martínez Puentes era jefe de la DAFAR y fue quien dio la orden directa de derribar a las avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, en 1996, y ahora está al frente de la Unión Agropecuaria Militar (UAM) del MINFAR.

– Yo seguiré con mi labor de disidente, tratando de unir a la oposición. Si hay un estallido social, y el gobierno quiere entablar un diálogo, yo sé que ellos tienen preparada su propia oposición como lo han hecho en Venezuela. Aceptar un diálogo significa para el régimen ganar tiempo para lograr desactivar la situación. Tenemos el ejemplo de Venezuela. No vamos a caer en eso. Deberá formarse un gobierno de coalición y luego celebrar elecciones.