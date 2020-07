JULIO BALZA ALTUVE: Trump supera a Biden

Trump supera a Biden

***Con una directiva chucuta, el CNE ya convoca a elecciones para diciembre. ***Nicolás, van tres derrotas seguidas. ***Donald Trump le ganará al reverendo.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

La nueva directiva chucuta del CNE ya puso en práctica decisiones a favor del régimen. Lo que queda de los partidos tradicionales como AD, VP, PJ, UNT y el grupo de organizaciones minoritarias no reconocen a estos nuevos rectores electorales designados a dedo por altos jerarcas robolucionarios. Estos hacen y deshacen a su antojo y el gloria al bravo pueblo durmiendo un largo sueño o pesadilla. No terminan de abrir los ojos para ver los abusos de autoridad que siguen cometiendo estos robolucinaros trasnochados que en estos 21 años solo han traído atraso. Estos nuevos rectores ya convocaron a elecciones para diciembre y para colmo de vaina aumentaron el número de vagos, perdón, de diputados, a 267, a trocha y mocha, sin haber consultado con el pueblo. A los “señores rectores” me imagino que no se ajustarán a la ley electoral sino que seguirán instrucciones.

¿Nicolás, qué pasa Nicolás? Van tres derrotas seguidas. La Corte Suprema de Cabo Verde rechaza -por segunda vez- la solicitud de habeas corpus para liberar al señor Alex Saab, a quien ya le tienen el uniforme anaranjado en el imperio americano. Se perdieron esos reales en abogados. La segunda derrota es que Inglaterra también falló en tu contra en el tema de las reservas de oro que tenía Venezuela guardado en un banco de ese país, y reconoce como presidente Juan Guaidó. Así que también en Inglaterra gastaron pólvora en zamuro. La tercera derrota está por venir y se refiere al recule del gobierno por la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. De suceder dicha expulsión a esta robolución se le caerían hasta los cuadros de la pared. ¡Nicolás, quién carajo te está asesorando chico! De verdad que no pegan una. Revisa tu entorno porque hay más de uno que quiere dejar el pelero.

Este pueblo ya no aguanta más y los únicos que no se dan cuenta de la hambruna que se nos avecina son los rojos rojitos. Se sabe que esta pandemia es muy grave, pero no pueden paralizar a un país que está en bancarrota y lo único que necesita es trabajo por el bienestar de todos. A los empresarios hay que ponerles un parao, ya que la especulación se ha adueñado de todos los sectores. Los comunicadores sociales no somos malandros. Somos reporteros principalmente y tenemos que comunicar lo que vemos y comprobamos día a día en todo el territorio nacional. El hambre, la miseria y la desesperación se han apoderado de la mayoría de los venezolanos. No le vemos salida a esta grave situación y ustedes no aportan nada positivo que ayude a superar esta crisis.

Para los ilusos y los que están ligando por la derrota de Donald Trump pueden bajarse de esa nube, ya que las encuestas que tengo en mi poder -enviadas desde el imperio- muestran que Trump supera en los estados más emblemáticos a su más cercano contendor, el comunista Biden. En florida: 47 % Trump; 43 % Biden. En Georgia: 49 % Trump; 41 % Biden. En Norcarolina: 50 % Trump; 41 % Biden. EnTexas: 51 % Trump, 37 % Biden. Estas encuestas son serias. No son como las de aquí que dan de ganador al que paga. Ello demuestra que al pueblo norteamericano le sigue gustando la forma de hacer gobierno del señor Trump. Como debe ser. Primero Norteamérica y después lo demás. Los venezolanos en agradecimiento al ya casi reelecto presidente Trump reconocemos su esfuerzo por lograr la libertad, no solo del pueblo venezolano, sino de los países con problemas similares. Seguramente, para su segundo mandato lo recibiremos ya en libertad en Venezuela. Amén. Que así sea. Con una Venezuela totalmente libre.