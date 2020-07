JULIO BALZA ALTUVE:   Bloque opositor en puertas

Bloque opositor en puertas

***Muy claras las declaraciones del cardenal Baltazar Porras. Los corruptos quedaron como el carrito de Lola: un ratico a pie y otro echándole b… ***Arreaza, ocúpate de tus compatriotas detenidos en otros países. esos sí son venezolanos de pura cepa. ***Viene un bloque opositor blindado de traidores y enchufados.

ARROZ CON MANGO – JULIO BALZA ALTUVE

Por la calle del medio y con su característica personalidad e intachable proceder ante el país y fuera de nuestras fronteras, su eminencia el cardenal Baltazar Porras le salió al paso a una decisión tomada por un CNE chucuto que no lo reconoce nadie y quienes a trocha y mocha convocan a unas elecciones parlamentarias para el próximo 6D sin aviso ni protesto. El Cardenal recalcó que el shock electoral del gobierno no es normal y quiere dar apariencia de legalidad con la pila de jalamecates que tienen a su favor; pero el 96 por ciento de los venezolanos está de acuerdo con el prelado Baltazar Porras, quien es compañero de este periódico. ¡Échenos la bendición Cardenal! Se le aprecia y admira mucho.

Los avispados del gobierno que siempre andan en una tracalería o en una marramucia se sacan un dólar de un bolsillo y se lo ponen en otro, de ahora en adelante tendrán que comprar carros chinos o iraníes, ya que en el imperio norteamericano no podrán. Ya ni con testaferros ni enchufados podrán seguir haciendo sus compras en el imperio. Eso es lo que no entendemos, tanto que odian al imperio pero cómo les gustan las marcas gringas. ¿Y entonces? no y que odian a los gringos. Bueno demuéstrenlo. No me gusta, pero me entra un fresquito. Que prueben de su propia medicina. Dicen que en este guiso, como siempre, está un empresario a quien buscan hasta debajo de las piedras.

Hablando de las elecciones chimbas para el próximo 6 de diciembre. Imagínense ustedes quiénes están sonando para encabezar los listados como nuevos diputados: Claudio, Parra, Brito, Mujica, Barreto y Bertuchi, personajes que son rechazados por el 99 por ciento de la población y eso sin hablar de los que ya existen, los rojos-rojitos que no los quieren ni en su casa. Bueno, señores, esto se lo llevó quien lo trajo. De verdad que, de seguir esta pesadilla, yo no sé dónde van a llevar a Venezuela. No se le ve ni pie ni cabeza, y la venta de conciencia de hombres como Claudio Fermín, a quien se le estimaba y se le admiraba, no queda más que decepción y pena ajena. Pero así es la política roja- rojita compra conciencias y moral y ética. Qué tristeza que nadie piense en mejorar la calidad de nuestros diputados que sean decentes, honestos, honorables; que cuenten con moral y ética; que nadie los pueda señalar. Bueno, tenemos fe de que saldremos muy pronto de esta pesadilla. Dios nos hará justicia.

En conversación con un alto dirigente opositor (por supuesto no voy a dar su nombre porque no voy a revelar la fuente) supe que la oposición venezolana se estaría reuniendo casi a diario en diferentes sitios de nuestro país para armar un solo bloque opositor estilo chiripero; pero con hombres y mujeres resteados por Venezuela y solo por Venezuela, para escoger los candidatos -o mejor dicho el candidato idóneo- para dirigir la patria del genio de América. En Venezuela tiene que haber un hombre con las que te conté bien puestas para dirigir nuestra nación, después de que salgamos de esta pesadilla.

Hoy amanecí más cristiano que nunca y quiero comentar un Twitter serio y responsable de otro prelado de nuestra iglesia, como lo es monseñor Ovidio Pérez Morales, quien escribió lo siguiente: el nuevo presidente del CNE es el ministro de la Defensa Padrino López, y es muy eficiente porque ya cantó los resultados de todas las futuras elecciones de Venezuela. O sea, según Monseñor sería un serio candidato al premio Nobel de la Paz. ¡Por Dios!

¡Ay señores chavistas, esos reales se perdieron! Esto va con los nuevos boliburgueses que han desfalcado a nuestro país. Ya están saliendo como ratas de República Dominicana con el triunfo de Luis Abinader con un 52 por ciento en contra de su adversario. Por este motivo, ya los tracaleros y los que tenían como un paraíso fiscal a dicho país se les acabó el bochinche rojo y pronto congelarán cuentas, yates, aviones y toda clase de lujos, todo esto bajo la dirección general de la DEA y el FBI. Maravilloso que los dejen mamandini por corruptos. ¡A mí que me registren!

A quien competa quiero hacer un llamado a las autoridades venezolanas para que se aboquen no solo a defender al barranquillero Alex Saab, pues hay más de dos mil venezolanos detenidos y presos en varios países. Me denuncian familiares y amigos que sí se abocaran a sus casos como lo han hecho en el caso de Alex Saab muchos venezolanos ya estarían libres. Así que Arreaza, tú que eres tan preocupado por la libertad de Saab, ocúpate de tus otros paisanos de pura cepa que están presos o detenidos en diferentes países.