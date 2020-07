JULIO BALZA ALTUVE: El próximo Presidente

El próximo Presidente



***La conciencia de cada quien es el mejor antivirus. ¡Ay mamá! Ya Lorenzo Mendoza salió al ruedo. ***Médicos y medicinas dolarizados.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Venezolanas y venezolanos, no es mamadera de gallo lo de la pandemia por lo que les hago este llamado de hermano para que se cuiden, y no lo digo solo a mi país sino al mundo entero. Mientras no cumplamos con las normas que impiden su propagación no habrá cura; por esto y con el corazón en la mano debemos estar cada día más unidos y confiados en Dios que esto pasará y saldremos airosos de este mal. Cuídense que es lo único que podemos hacer, sobre todo los venezolanos que sabemos cómo están nuestros hospitales. “El covid-19: la ignorancia dura hasta que aparece un caso en la familia”.

Hablando de enfermedades y enfermos, cuándo carajo le va a poner un parado definitivo a los laboratorios, médicos y clínicas que están haciendo del cobro en dólares un abuso en contra de un pueblo que gana 800 mil soberanos mensuales. Un blíster de cualquier medicamento ahora no baja del millón de bolívares. Ustedes, gobierno rojo-rojito, son los primeros culpables de estos abusos; porque los laboratorios tienen que traer los insumos a precio de dólar BCV y aumentan de manera abusiva. Por esta razón hemos visto con tristeza cómo compatriotas han muerto de indolencia por no poder cumplir con los tratamientos médicos. Porque vamos a estar claros, usted va a un hospital y si quiere que lo atiendan tiene que comprar los medicamentos que necesite y en la mayoría de los hospitales siempre hay un sitio cerca donde los venden “que buenos son” y los que no tienen para comprarlos mueren, así de simple. Allí tiene esa perlita, señor Fiscal General de la República, ya que el gobierno ni la Sunde les paran a las denuncias. Por estas y más razones tenemos que cuidarnos, sino estamos jodidos.

En mi poder tengo un cuadro de honor de los corruptos robolucionarios que han desangrado a la patria del genio de América, Simón Bolívar. El mismo circula no solo en Venezuela sino a nivel mundial. Comentando con un colega sobre este cuadro de deshonor y vergüenza, reiteramos que ahí no están todos los que son ni todos los que están; faltaría casi media guía telefónica de corruptos para publicar con foto, nombre y apellido para que vean por qué estamos viviendo lo que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Lo más arrecho es que algunos de estos sujetos no tienen vergüenza de salir en cada noticiero del gobierno vociferando que todo está de lo más lindo. ¡Choros corruptos, ineptos, incapaces, deshonestos y pare usted de contar! Entréguense que están rodeados. Dios nos hará justicia divina.

¡Ay mamá! Ya Lorenzo Mendoza habló con la personalidad que lo caracteriza en todos los aspectos. El presidente de Polar les cantó las cuatro verdades a los señores del régimen. Este empresario es motivo de orgullo para muchos venezolanos. Se dirigió al gobierno como no lo han hecho personeros de la oposición y como muchos venezolanos quisiéramos expresarnos y decir esas y tantas cosas que nos agobian; pero es consolador ver a un venezolano de excepción como Lorenzo Mendoza (que no tiene rabo de paja) decirle a los señores del régimen lo que ellos no quieren oír. Dios quiera y no lo metan preso, porque a estos señores quien le diga la verdad va preso. Dios te cuide, Lorenzo, ya que muchos venezolanos te vemos como el salvador de nuestra Patria. Sabemos y conocemos de tu amor por este país, con las ganas, con los conocimientos y seguramente con la honestidad que siempre te ha caracterizado. Bueno ya tenemos varios candidatos a la presidencia de la talla de Lorenzo Mendoza, como lo son Juan Guaidó y María Corina Machado. De estos tres personajes saldrá el próximo Presidente de la República, quien recibirá, como lo dijo él mismo, todo el apoyo del gobierno norteamericano. Dios quiera y sea así.