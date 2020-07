SARA KAFROUNI: De jonrón en Ecuador

De jonrón en Ecuador

Por SARA KAFROUNI



El periodista deportivo Francisco Rodríguez es reconocido en Ecuador por el impulso que logró darle al béisbol, en un país caracterizado por tener el fútbol como el deporte de mayor aceptación y por ende el más popular. Logró hacerse conocer, posicionándose en las redes sociales como uno de los periodistas de mayor relevancia y guía a la hora de conocer más sobre el béisbol y sófbol ecuatoriano.

En exclusiva para Zeta el periodista Francisco Rodríguez, con muchos años ya de trayectoria dándole cobertura al béisbol y el sóftbol en Venezuela y, ahora, en Ecuador, contó cómo fueron sus inicios en otras latitudes y cómo ha sido este trabajo de derribar barreras culturales y lograr darle fuerza a un deporte unificador y masivo como lo es el béisbol.

Rodríguez comenzó a abrirse campo en la radiodifusión con diversos programas en la emisora Radio Deporte 1590 AM, donde fue ancla del programa Centro de Información Deportiva, uno de los espacios más importantes en dicha emisora, donde lideró 500 programas hasta que tuvo que ser otro talento migrante debido a la crisis en Venezuela. Fue en Guayaquil, Ecuador, donde vio nuevamente la posibilidad de un reinicio en su carrera al ubicarse rápidamente entre los periodistas más destacados en el béisbol y sóftbol del país. Trabajó de la mano con las federaciones de béisbol y sóftbol en diferentes oportunidades, así como con Major League Baseball (MLB) durante el Coach Development Program realizado en Guayaquil.

El periodista explica que uno de sus primeros pasos para lograr atraer la mirada de las personas fue abrir un canal en Youtube llamado BeisbolySoftbol.com , con más de 46 mil suscriptores y a través del cual transmite semanalmente los programas “En Play” y “Al bate”: “Sabía que se necesitaba mucho apoyo para el desarrollo del béisbol y el sóftbol porque es un país futbolero. Abrí un canal de Youtube para mostrar todo lo que se hacía en los campos. Fue así que logré el reconocimiento de instituciones y personas relacionadas con los deportes. Siempre me ha gustado mucho el béisbol y vi que había una oportunidad importante de aportar a este deporte acá en Ecuador, porque poco se habla en los medios”, señala.

El periodista explica que si no se muestra más de esta disciplina, no va a crecer. Además no descarta que a mayor difusión en los medios, inversión de dinero y tiempo, éste será un deporte de gran alcance. “Muchas iniciativas buenas se caen porque quieren resultados a corto plazo y esto necesita mucha paciencia y dedicación para su desarrollo. El apoyo de la empresa privada y del gobierno es fundamental también en este caso”, sentencia.

Gracias a su resonancia a través de su canal de Youtube, el periodista fue obteniendo mayores espacios y ganando terreno, al punto que representó a Ecuador en Puerto Rico y México con la academia de béisbol Club Sport Oriente. Desde estos países con sus transmisiones en vivo a través de las plataformas digitales, logró demostrar su premisa sobre el potencial de los jóvenes jugadores y le sirvió para que luego fuera reconocida su labor con una distinción del club deportivo.

“La idea era que no solo los padres vieran los juegos de sus hijos sino toda la familia y otros amigos. También que en otros países supieran el buen nivel de béisbol que existe en Ecuador, pese a no ser reconocido internacionalmente”, resalta.

“En octubre de 2019, junto a mi compañero Leonel Cabanerio, fuimos los encargados de transmitir, en exclusiva, el Suramericano de Sóftbol Femenino que hicieron en Guayaquil. Ese evento fue muy importante en cuanto al rating del canal porque tuvimos miles de personas de los diferentes países participantes atentas a cada juego. Incluso, jugadores de Grandes Ligas, como los curazoleños Didi Gregorius y Ozzie Albies, vieron juegos a través de nuestra señal”, destaca Rodríguez.

Poco a poco el béisbol y el sóftbol en Ecuador y en Latinoamérica va creciendo gracias a los migrantes venezolanos que han llegado a estos países y se han sumado a la práctica de estos deportes, que son populares en Venezuela. Pues como explica Rodríguez, su misión ha sido y será “incentivar a otros a que se animen a difundir estos deportes y que el periodista deportivo ecuatoriano entienda que no solo existe el fútbol, que hay algo más que resaltar en el área deportiva porque, además, muchos jóvenes tienen talento, pero como no se muestra, nadie se entera ni aquí, ni afuera. Por ejemplo, hay un ecuatoriano, Alfredo Venegas, que jugó en Estados Unidos, llegó hasta triple A y lanzó en Grandes Ligas en un “spring training”. Pese a que se difundió en su momento, no fue mucho lo que se hizo porque los medios se dedican casi exclusivamente a hablar de fútbol. Creo, entonces, que poco a poco, con trabajo en conjunto, estos deportes pueden crecer mucho en Ecuador y estoy poniendo mi grano de arena en eso”.