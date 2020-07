Laidy Gómez, entre Bernabé y el chavismo

Por MIGUEL CAMACHO HIDALGO

La aventura de Bernabé Gutiérrez no va bien. En las negociaciones con el régimen, les vendió que tenía conquistadas a las bases adecas. A las bases y a la cúpula. Llegó a asegurar que tenía controlado el partido. En Miraflores mordieron el anzuelo y se fueron con todo. El problema es que el chavismo cumplió su parte -expropiación judicial de Acción Democrática-, pero Bernabé no termina de cumplir la suya. ¿Sobreestimó sus capacidades o los engatusó con premeditación y alevosía? Los rojos creen que es la segunda opción.

El ex gobernador de Amazonas basó su presunto poderío interno en el Maelecad, una estructura que no está en los estatutos del partido pero que Bernabé supo posicionar para su beneficio personal. El problema es que ninguno de los Comités Ejecutivos Seccionales (CES), los principales órganos regionales, ha oído sus cantos de sirena. Ni siquiera en el Táchira, en donde Laidy Gómez, la gobernadora, deshoja la margarita. Los últimos reportes andinos informan que la autoridad regional no se va con Bernabé porque no se ve como su segundona. De hecho, escucha atentamente las viperinas recomendaciones de cierto rambo chavista: “tú debes ser la candidata presidencial opositora”.

Bernabé intenta pegarse de esa propuesta presidencial, pero Laidy tiene hilo directo con el chavismo.

Gómez es de la misma especie de Alfredo Díaz, su colega en Nueva Esparta. Ambos se niegan a perder su silla, así el precio a pagar sea considerado inmoral. Por esas características, Bernabé pensó que los podía convencer fácilmente. La cuenta que no sacó es que el régimen podía llegarles directamente a los gobernadores, dividiendo aún más al partido. Tanto Díaz como Gómez se plantean llamar a votar en el evento electoral de diciembre pero por una tarjeta distinta a la de Bernabé.

La bernabesada, en números

La aventura con Bernabé Gutiérrez le ha salido muy cara al régimen. No ha recibido a cambio casi nada. De 32 miembros que tiene el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD, el ex secretario de Organización sólo pudo llevarse al Secretario Sindical. Que, de paso, es un encargado, no el titular. La totalidad del buró sindical nacional y la totalidad de los secretarios sindicales seccionales se quedaron con Henry Ramos.

El CES que más ha dado problemas es el del Táchira. Siente la presión de Laidy Gómez y del secretario general Miguel Reyes. El tema es que esa militancia se niega a retratarse con Bernabé, por lo que preferirían formar un movimiento autónomo. Sin embargo, en buena parte de los 29 comités municipales de este estado hay discrepancias con las autoridades regionales. Dicen que la gente no quiere participar y ellos no pueden ir contra eso.

Entre los burós que han manifestado su apoyo a Ramos están: sindical, agrario, juvenil, educación, profesionales y técnicos, femenino, asuntos municipales y acción comunal, cultura e internacional, desde nivel nacional hasta municipal.