Venezuela necesita al mundo… y viceversa

***El embajador de Venezuela planteó en Budapest el Caso Venezuela como un problema global.

El embajador del gobierno venezolano de Juan Guaidó en Hungría, Enrique Alvarado solicitó la cooperación de ese país y del mundo democrático para la recuperación de Venezuela. Fue en el discurso que Alvarado pronunció el 24 de julio pasado en el acto conmemorativo del natalicio de Simón Bolívar, al cual asistieron Raúl Salazar Cosío, embajador del Perú y representante de los gobiernos del Grupo de Lima, y el diputado Armando Armas, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana.

El embajador Alvarado dijo que “En el mundo de hoy interconectado, interdependiente, globalizado, virtualmente uno solo, no es admisible la existencia de un régimen socio-político como el encarnado en la persona de Nicolás Maduro”.

“¿Será preciso decir que (el gobierno de Maduro) marcha a contracorriente de todo aquello que el orden mundial acepta y alimenta como valioso, como humanamente deseable?”- pregunta Alvarado. “Sus guías y pautas son el autoritarismo, el cobijo y aprovechamiento del narcotráfico, la pobreza generalizada, el atraso y la corrupción, el desprecio al medio ambiente”..

“Nicolás Maduro y su régimen no sólo representan un problema inmenso para quienes habitan en particular la tierra donde nació Simón Bolívar -agregó. Es un problema inmenso, no menos para la región, para el hemisferio y por lo tanto, para el mundo todo”.

“El pueblo de Venezuela, se encuentra en una situación de radical minusvalía, secuestrado su cuerpo político, esto es, el Estado venezolano, por un pequeño grupo que no respeta el Derecho ni sus valores absolutos”.

“Venezuela puede muy bien dar la vuelta al curso de las cosas, y recuperarse pronto y eficazmente. Tendría que dejar a un lado, desde luego, el curso de las erráticas políticas populistas de los últimos veinte años. Tendría, quiere decirse, que abrirse a sus posibilidades y negociar con claridad de juicio y sólido sentido nacional su vuelta de cara al mundo en marcha y a sus tantos y potenciales socios comerciales…. El país va a necesitar del mundo, y éste ha de saber que de nuestro lado hay seriedad y firme voluntad de compromiso y cumplimiento”.

“Pero todo ello pasa por la satisfacción de una condición que no admite vacilaciones: la salida del poder de Nicolás Maduro y de quienes lo acompañan como sus más cercanos colaboradores. Y seguidamente y sin dilación, la convocatoria para conformar un Gobierno de Emergencia Nacional”.

“…Venezuela sí tiene una salida para su prolongada crisis. Pero para esta marcha no es bueno que estemos los venezolanos solos. No únicamente porque el régimen carece de todo escrúpulo para usar cualesquiera mecanismos, herramientas, instrumentos, que aterrorizan por su poder destructivo. Sino también porque es del progreso del mundo, en general, impedir que el mal político prolifere y se extienda”-, concluyó el embajador Alvarado.