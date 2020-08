JULIO BALZA ALTUVE: No hayan qué expropiar

No hayan qué expropiar

***¿Será que las barreras curan el Covid-19? ***7 millones destinados a la OPS y a la Cruz Roja Venezolana para convatir el Covid-19. ***Monseñor Lückert le cantó las cuatro a Maduro.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

Un llamado a Nicolás Maduro: un grupo de venezolanos te quiere preguntar qué pito tocan las fulanas barricadas en todo el país. Sabemos que se está atacando el contagio sobre la pandemia; pero tus asesores (comenzando por el invisible Ministro de Salud) no están diciendo la verdad y la persona que te aconsejó sobre esas barricadas es un bárbaro. Nicolás, tú crees que de carro a peatón se va a contagiar una persona? Esto es lo que quiere saber el pueblo. No basta con todas las restricciones que ya tiene para que ahora le impidan el libre tránsito en su propio país. No sabemos cuál es el fin de estas barricadas, pero ya se ha demostrado que no detienen la contaminación. Es más que evidente, por el número de casos reportados, que todo el mundo dice que no son los que están y ni están los que son. Así que Nicolás toma otras medidas o copia las de países que han tenido éxito con la detención de la pandemia.

***

Sigo con mi campaña en contra de las droguerías y cadenas de farmacias que cada día aumentan los precios de las medicinas de una forma exorbitante, sin que esa cosa que llaman precio justo haga una revisión de los mismos. Cómo es posible que los medicamentos estén cotizados en dólares mientras el venezolano gana 400 mil soberanos y un dólar cuesta a la fecha de hoy cuando escribo esta nota 259.000,00 soberanos. Y las medicinas van de 10 dólares para arriba igual que las consultas e insumos médicos. Quién podrá ayudarnos Dios mío. Ya es imposible que paguemos los precios que piden por las medicinas, o será que este gobierno quiere que la gente siga muriendo de mengua.

***

Hago un llamado al ciudadano Fiscal General de la República para que le meta la lupa a uno de los casos más grandes de corrupción cometidos por un funcionario que ha legalizado más de 1000 vehículos robados en Brasil y Colombia. Este sujeto está buscando padrinos a ver si le tapan este robo, lo que pasa es que le estalló la torta en la cara, ya que el mismo había destituido a funcionarios del INTT honestos y con una trayectoria larga en la institución para él cometer sus marramucias. Estamos seguros de que las autoridades actuarán y a los funcionarios honestos de dicha institución les será reivindicada su gestión. Esperemos que esto no lo echen en saco roto y no lo vayan a nombrar ministro, porque así pasa en este país: mandan con los peores o más corruptos.

***

Felicitaciones a mi amigo Monseñor Roberto Lückert quien le dijo a Maduro: “ponte los pantalones y llega hasta la Conferencia Episcopal”. En vez de estar diciendo que va a meter a los enfermos de Covid-19 en todas las Iglesias del país. Lückert le manifestó a Maduro que venga a la Conferencia Episcopal para ver cómo en conjunto podrían colaborar para ayudar a los enfermos. Monseñor le explicó que las Iglesias no tienen la infraestructura que se necesita para atender a los enfermos de Covid-19. Ahora agrego yo que hay muchas instituciones del Estado que podrían prestarse para recibir a los pacientes de Covid-19. Quién entiende a este gobierno que dice que tiene todo controlado. Ya no hayan qué expropiar. Los enchufados y los boligurgueses tienen mansiones que serían perfectas para atender a muchos enfermos, ¿no te parece Nicolás? Lo que es igual no es trampa.

***

Como debe ser. En estos momentos de emergencia que estamos viviendo los venezolanos, Juan Guaidó ordenó transferir recursos a la OPS y a la Cruz Roja Venezolana para luchar contra el Covid-19. El monto es de 17 millones de dólares pertenecientes al pueblo de Venezuela, que serán manejados por dos organizaciones reconocidas en las cuales no habrá manos rojas-rojitas. Por esta razón, esto sí llegara al pueblo, ya que estas organizaciones están dirigidas por personas capaces, sobre todo la Cruz Roja Venezolana dirigida por el Dr. Mario Villarroel, quien sí sabe cómo se bate el cobre en materia de salud. Con estos recursos le entra un fresquito al pueblo que ya no le alcanza ni para comprar una aspirina.