La pandemia acelera la llegada de un nuevo escenario artístico

Por SARA KAFROUNI

En una época en la que las distracciones son cada vez más limitadas, donde la señal de las televisoras se dedica de preferencia a escenarios políticos, y donde las presentaciones artísticas se vieron reducidas y casi suspendidas en su totalidad, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, surgen nuevos esquemas en los que reconocidas figuras del mundo del entretenimiento venezolano descubren cómo seguir llevando el arte a cada amante de la cultura y de estilos de vidas.

En esta transformación artística a través de las plataformas digitales, como Instagram IGTV y ZOOM y muchas otras, reducen las distancias y acercan al público a los interpretes nacionales en cualquier disciplina, desde músicos, presentadores, animadores, actores (de la nueva y vieja guardia) y periodistas sin olvidar los consejos de cocina en esta época de penurias en Venezuela. Son animaciones que se suman para divertir el público en un formato más orgánico y de fácil acceso en esta época en que las imágenes y el sonido no tienen fronteras,

Tal es el caso de la venezolana Janín Barboza, quien se encuentra viviendo en Londres y ha dado un giro completo a su vida luego de haberse coronado “Reina de La Feria de la Chinita” en 1985 y de ser actriz en reconocidas telenovelas transmitidas por RCTV.

Así que ahora, desde Londres la polifacética Janín Barboza cuenta que en el 2017 lanzó su blog turístico “Viajando con Janín” en el que compartía sus experiencias recorriendo divertidos y recónditos lugares, luego tuvo la oportunidad de utilizar esas vivencias para lanzar una línea de franelas con su sello personal a la que llamó Wild by Janín Barboza y recientemente, producto de la pandemia y el aislamiento, decidió lanzar a través de su IGTV el programa “Aprende como Janine”, en el cual cocina platillos y descubre secretos culinarios junto a reconocidos Chefs y personalidades.

La comunicadora comenta que a pesar de la situación especial que se vive con la pandemia de Covid-19, retoma sus programas de cocina, cuyo concepto quiere expandir incluyendo manualidades y datos curiosos que sirvan para el día a día.

“Como estamos a la espera de que todo esto pase, voy a retomar mi programa ‘Aprende como Janín’ que son unas cápsulas de cocina, pero espero abarcar mucho más que eso, pues inicialmente era un espacio donde yo tenía a un invitado especial y me daba su secreto culinario, por eso el título, pues tanto yo como el público aprendemos de mi invitado a cocinar, pero también a saber algo de moda, cómo colocar una mesa, como ser una anfitriona perfecta y espero ampliarlo a través de mi cuenta de Instagram @janinbarboza y de mi canal de Youtube. Pero empezamos con cocina justamente por el aislamiento, decidí hacerlo yo sola con mis recetas caseras. pero intento que no sea sólo de cocina, sino que me enseñen manualidades o cosas prácticas para el día a día”, – comenta Janín Barboza quien además comparte que seguirá produciendo contenido para su blog ‘Viajando con Janín’ – “de una manera prudente, compartiendo todo lo relacionado a viajes, anécdotas, culturas y comidas de otros países”.

De esta manera, con ese toque de humor, comedia y naturalidad, la zuliana logró canalizar una ciber audiencia a la que le gusta el buen humor, recetas sencillas y al “ojo por ciento”, lo que convierte a “Aprende como Janín”, en un programa espontáneo y orgánico, según comenta su creadora.

De las tablas al teatro digital

Otro caso que recientemente despertó la atención del público es la realización de obras teatrales como lo hicieron las actrices Nohely Arteaga y Catherina Cardozo, o las conferencias de profesionales en diversas áreas a través de la plataforma Zoom, como ocurre con las charlas sobre el periodismo de espectáculos, que ha dictado Jesús Bustindui en el Círculo de Periodistas.

Las productoras y actrices Nohely Arteaga y Catherina Cardozo desde principios de mayo decidieron trasladar opciones de entretenimiento al mundo digital, y se estrenaron el primero de mayo con la comedia teatral “Confesiones de mujeres en Cuarentena” de Cardozo, la cual tuvo dos funciones y excelente respuesta del público. Gracias al éxito que tuvieron con esta iniciativa, las actrices desarrollaron su propia plataforma de entretenimiento llamada “teatro zoom” junto a Hernán Pérez Pereira y Enrique Bravo. Esta plataforma la estrenaron exitosamente el 25 de julio a través de la página web www.teatrozoom.com con la obra “Yo sí soy Arrecha” del dramaturgo Enrique Salas y protagonizada por la primera actriz Elba Escobar.

En esta plataforma también estrenaron la pieza “Estoy Rara” interpretada por Paloma Jiménez y Ángela Conde, el seminario “El arte de Emprender en Instagram” y para el 15 de agosto tendrán el estreno del espectáculo unipersonal “Me llaman La Lupe” escrito por el cubano Roberto Pérez León, interpretado por la actriz Samantha Castillo y dirigido por el director Miguel Issa.

Así como estas personalidades lograron darle un giro a la pandemia y volver a hacer productivos sus talentos, muchas otras personalidades, especialmente entrenadores de diferente modalidades deportivas y representantes del mundo de la música, también lo están haciendo. Logran hacer vibrar corazones, creando nuevas formas de acercamiento, de comunicación y de desarrollo cultural y educacional con herramientas que siempre estuvieron ahí, al alcance, pero que antes de la pandemia, las veían desde otro enfoque.