CNE del chavismo plagó de vicios sus parlamentarias

Por WALTER ARANGUREN

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una solicitud de Acción de Amparo Constitucional que, de manera conjunta, se interpuso con Recurso de Inconstitucionalidad contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por graves violaciones al texto constitucional y leyes orgánicas en el marco de las elecciones convocadas para el 06 de diciembre que buscan elegir nuevos miembros de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela.

La solicitud la hacen Andrés Caleca, expresidente del CNE; Eduardo Roche Lander, excontralor general de la República y exvicepresidente del CNE; Ildemaro Martínez C, exmiembro del directorio del CNE y exdiputado al Congreso Nacional; Rafael Lander, exvicepresidente del CNE, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Federal y del Estado Miranda; y Eglee González, exconsultora Jurídica del CNE y exdirectora de la Escuela de Derecho de la UCV. Todos son asistidos por el abogado Celiz Ramón Mendoza, exconsultor Jurídico del CNE.

El escrito de la solicitud se extiende en muchas violaciones a la Constitución Nacional. No los enumeraremos sino haremos referencia a puntos destacados que, inevitablemente, conducen a un proceso electoral de espaldas al ordenamiento jurídico y con destacada ayuda a la voluntad del régimen.

¿Qué buscan las acciones ante la Sala Constitucional?

1) Que se determine el número de cargos a elegir, que deberá ser el que resulte de la base poblacional y porcentual como lo establece el artículo 186 de la Constitución Nacional (CN), cuyo resultado final serán 167 diputados a elegir y no 277, como se pretende.

2) Que se declare igualmente por inconstitucional la figura de la Adjudicación Nacional de los 48 diputados que incrementa indebidamente el número de diputados a elegir, violatorio al 186 de la CN.

3) Que el CNE no apruebe Normas Especiales y Reglamentarias que rijan el proceso de elección de Diputados a la AN, en franca violación al artículo 298 de la CN, el cual establece la prohibición expresa de modificar las leyes electorales seis meses antes de la fecha fijada para la elección. Esta medida se tomó extemporáneamente, fuera de tiempo, cinco meses antes.

4) La elección de los diputados Indígenas no contravenga la norma 186 al imponer a todas las etnias indígenas el sistema de mayoría relativa de votos, resultando en una elección de segundo grado que violará el secreto del voto.

No solo se ha violado la Constitución, sino que se le ha modificado sin tener facultades para ello. ¿Qué va a pasar con este recurso? Ya lo sabemos, pero lo importante es que sirva de guía a muchos que de manera honesta quieren votar y los ayude a tomar la decisión. No es posible una elección en contra de lo establecido en el ordenamiento jurídico. Decía Simone de Beauvoir: “El opresor no sería tan fuerte sino tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.