ALFREDO MICHELENA: Del castrocomunismo al castrochavismo y más acá

Del castrocomunismo al castrochavismo y más acá (I/II)

Por ALFREDO MICHELENA

Este artículo es presentado en dos partes. La primera se refiere al proceso de expansión del castrismo y culmina con la aparición del castrochavismo con el paso de la vía armada a la electoral para la toma del poder. La segunda analiza la más reciente mutación orientada a desestabilizar los gobiernos no afines al castrismo, a través de una estrategia de “anarquismo controlado” a fin de al menos proteger las conquistas en Nicaragua y Venezuela.

Parte I

El castrismo ha venido transmutado y usando varios sombreros, pero al final los dictadores de esa pequeña isla y sus herederos han logrado adaptarse para seguir en el poder y expandir su proyecto de dominación por la región.

Desde que Fidel Castro llegó al poder por las armas, se propuso expandir su revolución en la región y más allá. Algunos, como Joaquín Villalobos, argumentan que fue su objetivo de defender la revolución cubana, lo que lo llevó a ese emprendimiento; otros analistas, como el rumano Ion Mihai Pacepa, desertor de muy alto rango de la Securitatea Statului rumana, ponen el acento en Nikita Khrushchev, “quien quería pasar a la historia como el hombre que exportó el comunismo al continente americano”. De allí que hablar de castrocomunismo implica señalar que el castrismo se convertía en un movimiento regional; pues no habría habido castrismo sin el sello y el apoyo del partido comunista soviético (PCUS) y de sus partidos satélites en el continente. En especial enmarcados en la Guerra Fría, en la confrontación entre Libre Mercado y la Economía Estatizada.

OLAS y la lucha armada

Lo cierto es que la primera orientación fidelista fue apoyar y promover la lucha armada, que en su caso le había dado resultado. Así comenzó el apoyo a los movimientos armados en el continente y más allá, que se concretó, en términos organizativos, en la llamada Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) fundada en Cuba (1967). Fue precedida por la Conferencia Tricontinental en enero de 1966, también en La Habana, donde el Che Guevara proponía “crear dos, tres,… muchos Vietnam”. Era la promoción de la estrategia de toma del poder por la vía armada y el planteamiento de un movimiento revolucionario articulado continentalmente –y más allá.

Para los años setenta, OLAS se había prácticamente extinguido; el Ché ya era un mito y su intento revolucionario en Bolivia, un fracaso.

El castrismo

A pesar de este fracaso organizativo –o quizás no lo fue del todo- Fidel Castro se convirtió en el mecenas de los movimientos armados en la región. Uno se imagina como mecenas a alguien rico que mantiene a grupos, personas o instituciones que les interesan. Cuba no lo era, ni lo ha sido, ni lo será, a pesar de que Fidel juró que 10 años después de tomar el poder Cuba sería un país desarrollado. Más que mecenas, Fidel se convirtió en la referencia de la izquierda latinoamericana: “El santo padre de la (extrema) izquierda”. En dos aspectos, por una parte se victimizó, con aquello del “embargo” y por otra se levantó como el gran e indoblegable luchador antiimperialista/antinorteamericano, logrando una simpatía en no sólo la izquierda revolucionaria, sino también en la centroizquierda que veía en él el luchador antiimperialista , el único que tuvo dignidad y se le había parado a los gringos, por lo cual lo admiraron. Esto le permitió seguir sometiendo al pueblo cubano con la anuencia de casi todo el espectro político de la región.

“Durante los sesenta, setenta y ochenta Cuba mantuvo una intensa política de entrenamiento, armamentización, influencia y control sobre los movimientos insurgentes”, nos dice Villalobos. Y más que eso: participó activamente en incursiones armadas en varios países, incluyendo Venezuela un par de veces (Machurucuto y Falcón) y en las más masivas como la famosa “Operation Carlota”, cuando se hizo parte en la guerra de Angola (1975-1991) con 150.000 hombres. Así como en las guerras de Centroamérica donde “su papel fue fundamental para unir a los grupos insurgentes y conseguirnos armas en Vietnam, Alemania Oriental y otros países”, nos cuenta Villalobos, quien era conocido como “Comandante Atilio” en ese momento y participó con tropas y armamento.

Castrochavismo

Los noventas fueron años de cambio, especialmente luego del derrumbe de la Unión Soviética, fuente primordial de ingresos de un país que ha sido un fracaso económico. Fue entonces cuando surge el Foro de San Pablo, creado junto al brasileño Lula da Silva, jefe del partido obrerista más importante de la región. Entonces la estrategia cambió hacia la conquista del poder por vías electorales, algo que no comprendió Fidel con lo de Salvador Allende, en el Chile de los años setenta.

Pero esto realmente comienza a tomar auge al final de esa década cuando el castrismo le pone la mano al militar golpista Hugo Chávez, quien conquista el poder en Venezuela y le aporta a la isla un caudal financiero inconmensurable.

La URSS proveyó entre 1960-1990 a Cuba con US$ 65.100 millones. Venezuela en los 20 años de chavismo le ha entregado mucho más que eso. Se estima que sólo en petróleo, subsidió unos US$ 35.000 millones y a esto habría que agregar toda la cooperación no reembolsable, los sobreprecios y comisiones, los pagos por servicios, entre otros los médicos (no necesarios), que según Maduro alcanzaban a más de US$ 250.000 millones hasta 2016, entre otras fuentes de financiamiento a fondo perdido.

Esa alianza del castrismo como política orientadora y los petrodólares de Venezuela con la incorporación de Chávez, han conformado el castrochavismo que se disfrazó en muchos casos de socialismo del siglo XXI.

Cuba en lo internacional

La verdad es que Cuba ha jugado internacionalmente papeles que aparentemente pudieran ser contradictorios a fin de mantener presencia e influencia, lo que le ha permitido crear una extensa red de apoyo en el mundo. Cuba tiene una red de embajadas por todo el mundo -unas 130- utilizadas no para representar, sino para penetrar políticamente esas sociedades.

Cuba ha podido presentarse simultáneamente como parte del bloque socialista y militante del No Alineamiento, así como nación subdesarrollada inserta en la dinámica norte-sur y jugar el papel de “imperialismo”, en el sentido de controlar la dinámica de otros países a su favor. El Caso venezolano es patente. Para esto juega fundamentalmente la carta del antiimperialismo norteamericano y jugó la de la descolonización.

El Movimiento de los No Alineados (NOAL) fue clave para la reincorporación de Cuba al mundo internacional después de su expulsión de la OEA. Este movimiento que decae al desaparecer la Guerra Fría se recupera entre otras cosas por el papel de Cuba y su rol en la presidencia del NOAL a mediados de la década pasada. El NOAL se ha convertido en el grupo más numeroso de Naciones Unidas que defiende posiciones antiimperialistas (antinortemaricanas) y tercermundistas.

La región

Lo cierto es que en los primeros tres lustros de este siglo, el castrochavismo dominó el panorama político de la región con el ascenso de lo que se llamó la “marea rosada” de gobiernos izquierdistas. Y al frente o, mejor dicho, detrás de todo esto, Fidel Castro existía -no como un proyecto ideológico- sino político para expandir su poder por el continente y mantener sus fuentes de poder con financiamiento externo. Así muchos países escogieron gobiernos identificados de una u otra forma con el socialismo del siglo XXI. No tanto por lo de socialismo, que en realidad es un populismo tradicional orientado a llegar al poder, sino que su objetivo es controlar los diferentes poderes de la república y establecer la reelección indefinida, manteniendo una fachada democrática, al menos hasta que se pueda.

En Latinoamérica, el castrochavismo logró crear nuevas organizaciones multilaterales como Unasur y la CELAC -llegando esta última a ser presidida por Raúl Castro- y poner a Venezuela a financiar a los países y grupos aliados con organizaciones como Petrocaribe y ALBA. Ahora casi todas están en franca bancarrota. También se interesó en debilitar a la OEA y en especial el sistema de Defensa de Derechos Humanos de la organización. Al final solo logró abrir la posibilidad de Cuba a volver a la organización, asunto que los Castro rechazaron.

Los Castro lograron nada más y nada menos que alinear la administración de Obama con su estrategia –la del Foro de San Pablo- de reinsertar positivamente la Cuba castrista en el mundo internacional occidental, es decir a Latinoamérica y Europa.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU. –agenciado por el Vaticano y Canadá- y la vuelta a la comunidad latinoamericana, les dio a los Castro una carta de presentación ante la Unión Europea que suspendió las sanciones que les había impuesto por violación de derechos humanos. También lograron que EE.UU. y el resto de la comunidad internacional apoyaran la nueva política del FSP de promover la vía electoral vs. la armada, lo cual realmente favoreció a uno de sus principales aliados: las FARC colombianas, y lograron que entraran en la política electoral, con privilegios, a través de los acuerdos de paz de La Habana y como trágico corolario también lograron que se mantuviera el status quo en Venezuela.

=====

Del castrocomunismo al castrochavismo y más acá (II/II)

El castrismo ha venido transmutado usando varios sombreros, pero al final los dictadores de esa pequeña isla y sus herederos han logrado adaptarse para seguir en el poder y expandir su proyecto de dominación por la región.

En la primera parte de este artículo presentamos las transformaciones del castrismo en castrocomunismo y castrochavismo, por el paso de la estrategia de lucha armada a la vía electoral, así como sus avances y retrocesos. En esta segunda parte nos referiremos a su nueva adaptación, en la cual el peso de la lucha por la conquista del poder se ha trasvasado hacia las organizaciones sociales.

Anarquía controlada

Todo parece indicar que hemos entrado en una nueva fase de la lucha política, pues el castrismo devenido en castrocomunismo y luego en castrochavismo ha tenido que mutar hacia lo que algunos han llamado en relación al continente “la brisa bolivariana” (Diosdado Cabello dixit) o quizás más sofisticadamente “revolución molecular disipada” (Felix Guattari).

El francés Guttari, autor del libro “La revolución molecular”, es miembro de la escuela deconstructivista que comenzó con Michel Foucault e intenta aplicar el concepto de deconstrucción en la política, es decir del poder. Por eso ya no se trata solo de quebrar el poder del capital concentrado en el Estado capitalista, ahora la lucha es horizontal y se trata de deconstruir el poder en la sociedad capitalista, en cada una de sus manifestaciones, en la familia, la escuela, la fábrica, las relaciones sexuales, la burocracia, los partidos políticos y las ONGs, entre diversos grupos como los religiosos, culturales e inclusive los referidos al fenotipo (raciales), en general donde se den las relaciones de autoridad o dominación.

En esto se alinean con el populismo, entendido como la reivindicación y manipulación de múltiples discordancias que existen en la sociedad con fines de optar al poder. Esas diferencias, escisiones o divergencias, en lo económico, social e incluso cultural son la base para deconstruir el poder. En la etapa actual se exacerban estas divergencias para crear desestabilidad política.

En últimas, esto sería una especie de “anarquismo controlado”. Anarquismo no solo en la lucha por acabar con el poder del Estado, sino por la idea de luchar contra el sometimiento a las reglas y costumbres que orientan el comportamiento social en sus diversas manifestaciones y hacerlo de forma desorganizada. Desorganización aparente, pues detrás de esta espontaneidad estarían los cuadros castrochavistas promoviendo estas luchas. Ellas en un primer momento aparecen como atomizadas (moleculares) e incluso irracionales, pero sin duda el objetivo es generar desestabilización, que facilite el control del Estado en cuestión para que en este caso favorezca las posiciones de la Cuba castrista y sus satélites Venezuela y Nicaragua.

El marco internacional

En el plano internacional esto podríamos enmarcarlo en lo que se conoce como la “Guerra sin restricciones”, como se plantea en el libro de 1999 del mismo nombre, escrito por dos coroneles de la fuerza aérea china (Qiao Liang and Wang Xiangsui), publicado por el Ejército Popular de Liberación, fuerzas armadas del Partido Comunista de China (PCCh). Esta es una guerra no-violenta pero total, en la que se deben utilizar todos los medios posibles y actuar en todos los campos posibles para debilitar al enemigo. Una vez conocidas sus debilidades, se ataca para desmoralizar y luego desestabilizar, para entonces provocar un conflicto e intervenir. Ellos sostienen que no se trata de armas basadas en la “pólvora”, sino en la información; ni de dominar, sino de controlar.

Este es el tipo de guerra que libran China y Rusia, con sus aliados (Irán, Turquia, Cuba) contra EE.UU. donde Latinoamérica no se escapa y en particular Venezuela, que es uno de los epicentros de esta confrontación.

Los nuevos actores

Ya no es la guerrilla, ni los partidos políticos los actores fundamentales en esta nueva etapa de la estrategia castrista para expandirse o al menos mantener el poder, aunque ellos tienen su papel. Los actores claves ahora son las agrupaciones que representan, o pueden movilizar, a grupos sociales que se encuentran en una situación de desventaja o al menos que así lo perciben. Ya hay muchos organizados en ONG que reivindican o defienden espacios o grupos sociales, por “raza”, religión, culturas, comunidades, nacionalidades, o temas como en el caso del ambiente, la globalización, la corrupción, la transparencia, y pare usted de contar.

En este sentido, el FSP en sus últimas reuniones ha ampliado su convocatoria y ya no sólo son encuentros de los partidos de izquierda regional. En su reunión de 2019 en Venezuela, participaron además de los partidos, organizaciones de afrodescendientes, juveniles, de mujeres, pueblos indígenas, intelectuales, artistas y movimientos sociales de variada índole, con el fin de articular sus luchas.

El carácter político más tradicional ya no lo juega tanto en el FSP sino en el Grupo de Puebla, nueva (2019) agrupación de celebridades, expresidentes e intelectuales que ya no se califican como de izquierda, sino “progresistas”.

América Latina arde

A partir de 2016, el tinglado que había montado el castrochavismo comienza a desmantelarse. No solo fue la muerte de Chávez en 2013 (o 2012, nadie sabe) sino que esa “marea rosada” de la que hablamos entró en resaca y casi todos los gobiernos procastristas salieron del poder. Y aunque en México y Argentina retomaron cierto poder, solo en Nicaragua y Venezuela ese poder se ha consolidado y hay que defenderlo.

Y en lo que pareciera una contraofensiva castrista, en los años recientes comenzó lo que se ha conocido como “la primavera sureña”. El sur del continente se calentó con muchas manifestaciones populares que originalmente comenzaron como una reacción a la avalancha migratoria venezolana (2017-2018), en varios países principalmente en Ecuador, Perú y Colombia; pero otras fueron más allá y han producido cambios políticos importantes, como en Bolivia y Chile.

El caso chileno ha causado muchos interrogantes, pues ese país ha sido considerado el de mayor desarrollo de la región. Ha aumentado no solo su producción y exportaciones, sino que el ingreso per cápita ha llegado a niveles de países europeos y ha reducido sustancialmente la pobreza. Sin embargo, la violencia que se generó el año pasado a través de múltiples movilizaciones populares ha sido algo sin precedentes, tanto que se ha estimado que la pérdida patrimonial del país alcanzaría unos US$3.300 millones y la consecuente desaparición de empleos se mide en cientos de miles.

Todo parece haber comenzado por el aumento del pasaje del sistema público de transporte, frente a lo cual los estudiantes optaron por usar y no pagar, en especial en el metro: los evasores. Pero esto se trastoca en violencia incontrolada donde participaron múltiples sectores y grupos de la sociedad.

Estas acciones, según el chileno Alexis López Tapia es la concreción de la propuesta de la “revolución molecular disipada”.

La idea es deconstruir el poder en la sociedad por acciones convergentes de pequeños grupos (Moléculas) que son difíciles de capturar, pues se “disipan” y se reconstruyen una vez que han actuado. Se han aprovechado de un clivaje de una disonancia social y a partir de allí han generado una crisis para posteriormente transformarla en conflicto, que escala y se desborda en algo que parece irracional; pero cuyo objetivo es el cambio político, no las reivindicaciones que originaron el asunto. Reivindicaciones de grupos que en algunos casos son contradictorias.

La nueva estrategia

Como vimos, en varios países se aprovechan incidentes o clivajes para generar un problema mayúsculo al nivel del discurso, utilizando los medios de comunicación formales y el mundo 2.0 de internet. Se tiene documentado que, por ejemplo, ha habido interferencia en el proceso chileno desde Rusia y Venezuela. Un porcentaje significativo de los tuits que apoyaban las protestas en Chile provenían de Rusia, lo que también se comprobó en Ecuador y Colombia. El régimen de Maduro ha creado un “ejército de trolls” con estos fines. Además de que operadores o cuadros políticos bien entrenados locales y extranjeros, que se colaron con los flujos migratorios venezolanos, han jugado papeles de cierta relevancia en este proceso.

Esta maquinaria “disipada” en la sociedad en forma de cuadros políticos, es activada y ella a su vez activa las movilizaciones que se dan cuando en el mundo 2.0 y los medios de comunicación que controlan, magnifican algunas de las escisiones o divergencias puntuales que suceden a partir de los clivajes sociales a fin de convertirlas en un factor de movilización colectiva, que apele transversalmente a la sociedad.

Ahora pareciera que lo importante para alcanzar el poder no serían los partidos políticos tradicionales, sino esta constelación (¿molecular?) de grupos y ONGs que se articulan en luchas reivindicativas concretas y las van escalando, hasta sobrepasar la capacidad de ser controladas por el Estado y llegar a saturar la sociedad que se vuelve ávida de un cambio, sin saber exactamente hacia dónde. Ya el problema no es la reivindicación sino la toma del poder. Entonces vendría la intervención y el control como se plantea en la “guerra sin restricciones”. Para la Cuba castrista, la debilitación de los gobiernos que considera enemigos ya es una victoria.

Las tácticas

Uno de los principales manejos de la nueva mutación del castrismo es promover la antipolítica y empoderar a los movimientos sociales. Por eso, como dijimos, en las últimas reuniones del FSP los principales invitados fueron estos grupos. Allí se acordó que estas “organizaciones sociales serían el instrumento; la violencia callejera, el medio; la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo, la bandera; y la defensa de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el objetivo”, nos dice Villalobos, a lo que habría que agregar que la lucha por las reivindicaciones ligadas a los diferentes clivajes sociales serían el mecanismo de aglutinación y movilización. Claro, con Cuba controlando el proceso pero por trascorrales, y la mermada Venezuela poniendo los reales y la cara si fuera necesario. Hay que recalcar que todas estas mutaciones comparten tácticas comunes, aunque la relevancia de cada una de ellas varía según el momento.

Cuba y sus protectorados: Nicaragua y Venezuela han entrado en una etapa de resistencia activa. Van a seguir tratando de desestablizar el continente, incluyendo a EE.UU., en espera de que la “marea rosada” que llevó al poder a los gobiernos procastristas vuelva. Así como que haya un cambio en EE.UU. que baje la presión sobre ellos y sus gobiernos aliados. Pues perderlos, en especial a Venezuela, sería una merma irreparable que podría, como muchos han argumentado, acabar con el proyecto Fidelista.